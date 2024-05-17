БАТЭ
Славия Мозырь
БАТЭ
Турнирное положение: Борисовцы стартовали крайне неудачно. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом команда выиграла лишь 2 раза в 8 матчах чемпионата. Да и в среднем забивает БАТЭ менее гола за матч: лишь 7 результативных выстрелов.
БАТЭ — Славия Мозырь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре команда взяла три очка. Борисовцы уверенно переиграли солигорский «Шахтер» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.
Пока никак не может раскачаться Андрей Панюков. Российский форвард пока настрелял всего 3 мяча в нынешнем чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: потенциал у борисовцев весьма высокий. Команда просто обязана сражаться, как минимум, за медали чемпионата.
Матчи против «Славии» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных встреч БАТЭ выиграл 3 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются подняться повыше в таблице. Фактор своего поля может серьезно помочь им в этой встрече, да и Панюков обязан выстрелить.
«Славия» Мозырь
Турнирное положение: «Славия» старт чемпионата провела достаточно продуктивно. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Славия» Мозырь в 8 матчах набрал 16 очков. При этом клуб из Мозыря сумел отличиться 14 точными ударами.
Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась зачетными баллами. «Славия» Мозырь минимально уступил «Неману».
До того случилось еще и поражение от «Слуцка» (0:1). Зато дзержинский «Арсенал» был повержен уверенно (3:0).
Вообще, «Славия» Мозырь в 5 последних матчах выиграла дважды. Забила в них команда 7 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: два последних поражения отбросили команду за медальную зону. Да и вообще, потери очков на ровном месте не явно прибавили положительных эмоций.
Команда достаточно выгодно смотрится в плане созидания. Вот только стабильностью результатов парни из Мозыря не отличаются.
Притом «Славия» Мозырь лишь на 3 очка отстает от лидера. Правда, в двух своих последних поединках команда не забила ни разу.
Нет сомнений, что гости будут стремиться добыть три очка. Никакой робости перед титулованным оппонентом у «Славии» нет.
Статистика для ставок
- «Славия» Мозырь в среднем забивает около 2 голов за матч
- БАТЭ не проигрывает «Славии» уже два с половиной года
- БАТЭ в среднем забивает чуть меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.91 и 1.91.
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Прогноз: Номинальные гости в последних матчах не преуспевали, а вот БАТЭ постепенно прибавляет.
Хозяева постараются еще более улучшить свои атакующие показатели, да и оппонент весьма ершист.
Ставка: Ничья за 3.52.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.07