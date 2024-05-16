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    «Нефтехимик» подтолкнет астраханцев к вылету

    «Волгарь» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.31) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Нефтехимик»
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    Кирилл Новиков
    16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волгарь» и «Нефтехимик». Начало игры — в 18:00 мск. «Волгарь» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 16 Мая 2024 года

    Волгарь

  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Волгарь»

    Турнирное положение: Астраханцы все ближе к вылету во вторую лигу. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем выиграла команда всего в 5 матчах первенства. Да и оборона «Волгарьа» действует не особо слаженно, пропустив 43 мяча в 31 матче.

    Волгарь — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла лишь один балл. «Волгарь» не дал себя одолеть «морякам» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    А вот до последней ничьей астраханцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:3). Да и не выигрывает команда уже 4 матча кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Сохранить место в первой лиге теперь будет очень сложно. Да и весенний цикл дается «Волгарю» крайне непросто.

    Матчи с нижнекамцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Волгарь» выиграл 2 раза при 2 поражениях.

    Очевидно, что «Волгарь» постарается преуспеть в атаке. В случае победы астраханцы еще будут иметь теоретические шансы остаться в первой лиге.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтехимик» имеет весьма надежные тылы. Команда Кирилла Новикова пропустила лишь 29 раз в 31 поединке.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не разжилась очками. Нижнекамцы уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).

    Причем не забивают подопечные Новикова уже 2 матча кряду. Да и по игре команда явно сдала после чудесного весеннего старта.

    Да и не побеждает «Нефтехимик» уже 4 матча подряд. Кризис явно затянулся, но ресурсы для его преодоления имеются.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой нижнекамцев является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем около гола за матч.

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    Более того, «Нефтехимик» уже 2 с половиной года не проигрывал астраханцам. Да и обыгрывать аутсайдера команда обязана априори.

    Интересно, что лучшим бомбардиром команды является хавбек Максим Петров. В его активе 5 результативных выстрелов.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться наконец-то победить. Так что ждем от команды Новикова активных атакующих акций.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие не побеждают 4 матча кряду

    • «Нефтехимик» не забивал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.

    Прогноз: Нижнекамцы уж точно сильнее аутсайдера, и явно будут активно атаковать.

    Команда Новикова давненько не побеждала, да и оппонент пропускает слишком часто.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.31.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    «Волгарь» — «Нефтехимик». 16 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Волгарь» и «Нефтехимик». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Волгарь» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.31.
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