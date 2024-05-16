Волгарь
Нефтехимик
«Волгарь»
Турнирное положение: Астраханцы все ближе к вылету во вторую лигу. На данный момент команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем выиграла команда всего в 5 матчах первенства. Да и оборона «Волгарьа» действует не особо слаженно, пропустив 43 мяча в 31 матче.
Волгарь — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла лишь один балл. «Волгарь» не дал себя одолеть «морякам» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Волгарь» победил всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
А вот до последней ничьей астраханцы уступили махачкалинскому «Динамо» (0:3). Да и не выигрывает команда уже 4 матча кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Сохранить место в первой лиге теперь будет очень сложно. Да и весенний цикл дается «Волгарю» крайне непросто.
Матчи с нижнекамцами для команды складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Волгарь» выиграл 2 раза при 2 поражениях.
Очевидно, что «Волгарь» постарается преуспеть в атаке. В случае победы астраханцы еще будут иметь теоретические шансы остаться в первой лиге.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы привычно ходят в середняках лиги. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» имеет весьма надежные тылы. Команда Кирилла Новикова пропустила лишь 29 раз в 31 поединке.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не разжилась очками. Нижнекамцы уступили тульскому «Арсеналу» (0:1).
Причем не забивают подопечные Новикова уже 2 матча кряду. Да и по игре команда явно сдала после чудесного весеннего старта.
Да и не побеждает «Нефтехимик» уже 4 матча подряд. Кризис явно затянулся, но ресурсы для его преодоления имеются.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой нижнекамцев является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем около гола за матч.
Более того, «Нефтехимик» уже 2 с половиной года не проигрывал астраханцам. Да и обыгрывать аутсайдера команда обязана априори.
Интересно, что лучшим бомбардиром команды является хавбек Максим Петров. В его активе 5 результативных выстрелов.
Нет сомнений, что гости будут стремиться наконец-то победить. Так что ждем от команды Новикова активных атакующих акций.
Статистика для ставок
- И те, и другие не побеждают 4 матча кряду
- «Нефтехимик» не забивал в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с явно разными коэффициентами — 2.18 и 1.67.
- 1.90Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 3.10Аталанта — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Манчестер Юнайтед — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Нижнекамцы уж точно сильнее аутсайдера, и явно будут активно атаковать.
Команда Новикова давненько не побеждала, да и оппонент пропускает слишком часто.
Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.31.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18