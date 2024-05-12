12 мая в рамках 33-го тура французской Лиги 1 «Марсель» дома примет «Лорьян». Начало игры — в 22:00 по мск. «Марсель» — «Лорьян»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: Сейчас в турнирной таблице французского первенства коллектив Жана-Луи Гассе с 44 очками идет на девятой позиции, отставая от шестой еврокубковой на пять баллов при игре в запасе.

«Марсель» выиграл 11 матчей из 31 проведенного, 11 раз сыграл вничью и потерпел девять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 47:38.

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Последние матчи: Свои две предыдущие игры «провансальцы» провели в полуфинале Лиги Европы, где сперва дома сыграли вничью 1:1 с итальянской «Аталантой», но в ответке уступили 0:3 и вылетели из турнира. А минувшие две игры чемпионата они завершили мировыми исходами с одинаковым счетом по 2:2, поделив поделили очки с «Тулузой» в гостях, а затем — с «Ниццей» дома.

Не сыграют: Исмаила Сарр, Педро Руис, Билал Надир, Валентин Ронжье и Квентин Мерлин пребывают в лазарете команды.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К данной игре «Марсель» подходит после гостевого поражения, которым он прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серией с учетом всех турниров, где добился двух викторий и трижды сыграл вничью. До этого же неплохого периода «бело-голубые» проиграли в пяти поединках подряд во всех турнирах. Непосредственно в Лиге 1 в этот отрезок они уступили трижды и забили лишь один гол.

«Лорьян»

Турнирное положение: Коллектив из региона Бретань сейчас в таблице идет вторы с конца, имея на своем счету 26 баллов. От зоны стыков он отстает на три очка, а от спасительной строки находится на расстоянии шести пунктов.

«Лорьян» в этом чемпионате смог добиться всего шесть викторий, восемь встреч свел вничью и 18 раз проиграл, разница мячей — 37:63.

Последние матчи: «Мерлузовые» в прошлом туре первенства в гостях уступили со счетом 0:2 «Лансу», а перед этим потерпели домашнее фиаско и от «Тулузы» — 1:2.

Не сыграют: Формозе Менди, Айман Кари, Игор Силва и Бамба Дьенг травмированы.

Состояние команды: К этой игре «Лорьян» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией. В этот период времени коллектив расписал одну мировую и потерпел семь поражений, пять з которых были с сухим счетом. До этой же неудачной серии команда выиграла четыре поединка первенства из пяти проведенных при одном фиаско.

Статистика для ставок

«Марсель» дома в чемпионате выиграл три из пяти предыдущих встреч при одном фиаско

«Лорьян» в гостях проиграл три минувшие игры без забитых мячей

«Марсель» выиграл у «Лорьяна» в четырех из пяти последних очных матчей и раз была ничья

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Марселя» — 1.47, победа «Лорьяна» — 7.14, ничья — 5.12.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Марсель» после вылета из ЛЕ теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате и на своем поле просто обязаны обыгрывать аутсайдера лиги, который к тому же проиграл в шести своих последних встречах.

Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» с форой (-1,5) за 2.18.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что хозяева смогут отличиться в каждом из таймов, ведь своему предстоящему противнику он, как правило, забивает немало и зачастую делает это в обоих половинах игры.

Ставка: «Марсель» забьет в каждом из таймов за 2.00.