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    «Молотобойцы» и «шляпники» будут забивать

    «Вест Хэм» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Лутон Таун»
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    Джаррод Боуэн
    11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Лутон Таун». Начало игры — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Лутон Таун

    Лутон Таун

  • Лутон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно посредственно. На текущий момент «Вест Хэм» находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вест Хэм» уже вряд ли поднимется выше. Да и пропускают «молотобойцы» многовато: 70 мячей в 36 поединках.

    Вест Хэм — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Вест Хэм» был бит земляками из «Челси» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 15.

    Лондонцы не побеждают 6 матчей кряду. Да и в двух последних выездных поединках команда пропустила по 5 мячей.

    Не сыграют: Келвин Филлипс, Наиф Агуар — травмированы.

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    Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и пропускают «молотобойцы» в среднем почти 2 гола за матч.

    Матчи против «Лутон Тауна» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» выиграл 2 раза при одном поражении.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Лондонцы явно постараются прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: «Шляпники» всеми силами стараются сохранить прописку в АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

    Команда крайне слабо обороняется, пропустив 78 мячей в 36 матчах. А вот уступил «Лутон Таун» в 22 поединках английского чемпионата.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Лутон Таун» расписал мировую с «Эвертоном» (1:1).

    В пяти последних матчах «Лутон Таун» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    При этом «шляпники» остаются без побед уже в 4 матчах кряду. Причем 3 их этих матча были проиграны, а в двух команда пропустила по 5 мячей.

    Не сыграют: Чидози Огбене, Амарии Белл, Джейкоб Браун, Исса Каборе, Том Локьер, Марвелус Накамба — травмированы.

    Состояние команды: «шляпникам» срочно нужно побеждать. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

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    В кадровом плане у команды имеются огромные проблемы. Сразу ряд основных игроков угодили в клубный лазарет.

    Да и выиграл «Лутон Таун» лишь в 6 матчах АПЛ. А вот последняя победа над «молотобойцами» состоялась еще 31 (!) год назад.

    Наверняка номинальные гости будут рисковать. «Лутон Тауну» отступать уже банально некуда, да и оппонент утратил турнирную мотивацию.

    Статистика для ставок

    • «Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    • «Лутон Таун» пропускает в среднем более 2 мячей за матч

    • «Лутон Таун» не обыгрывает лондонцев уже 31 год

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 3.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

    Прогноз: «Лутон Таун» борется за выживание, да и «молотобойцы» не будут отсиживаться в тылах, так что ждем атак от обеих команд.

    Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью тылов, так что ждем голевого изобилия.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

    Ставка: Ничья за 4.36

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    «Вест Хэм» — «Лутон Таун». 11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Лутон Таун». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лутон Таун» с коэффициентом 2.20.
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