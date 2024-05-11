11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Хэм» и «Лутон Таун». Начало игры — в 17:00 мск. «Вест Хэм» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается довольно посредственно. На текущий момент «Вест Хэм» находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Хэм» уже вряд ли поднимется выше. Да и пропускают «молотобойцы» многовато: 70 мячей в 36 поединках.

Вест Хэм — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.804.503.85Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Вест Хэм» был бит земляками из «Челси» (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вест Хэм» проиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 15.

Лондонцы не побеждают 6 матчей кряду. Да и в двух последних выездных поединках команда пропустила по 5 мячей.

Не сыграют: Келвин Филлипс, Наиф Агуар — травмированы.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: ныне команда откровенно разочаровывает. Да и пропускают «молотобойцы» в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи против «Лутон Тауна» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Вест Хэм» выиграл 2 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Лондонцы явно постараются прервать свою затянувшуюся безвыигрышную серию.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: «Шляпники» всеми силами стараются сохранить прописку в АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Команда крайне слабо обороняется, пропустив 78 мячей в 36 матчах. А вот уступил «Лутон Таун» в 22 поединках английского чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Лутон Таун» расписал мировую с «Эвертоном» (1:1).

В пяти последних матчах «Лутон Таун» победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

При этом «шляпники» остаются без побед уже в 4 матчах кряду. Причем 3 их этих матча были проиграны, а в двух команда пропустила по 5 мячей.

Не сыграют: Чидози Огбене, Амарии Белл, Джейкоб Браун, Исса Каборе, Том Локьер, Марвелус Накамба — травмированы.

Состояние команды: «шляпникам» срочно нужно побеждать. Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка за 2 тура до финиша.

В кадровом плане у команды имеются огромные проблемы. Сразу ряд основных игроков угодили в клубный лазарет.

Да и выиграл «Лутон Таун» лишь в 6 матчах АПЛ. А вот последняя победа над «молотобойцами» состоялась еще 31 (!) год назад.

Наверняка номинальные гости будут рисковать. «Лутон Тауну» отступать уже банально некуда, да и оппонент утратил турнирную мотивацию.

Статистика для ставок

«Вест Хэм» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

«Лутон Таун» пропускает в среднем более 2 мячей за матч

«Лутон Таун» не обыгрывает лондонцев уже 31 год

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 3.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.42 и 2.65.

Прогноз: «Лутон Таун» борется за выживание, да и «молотобойцы» не будут отсиживаться в тылах, так что ждем атак от обеих команд.

Обе команды имеют огромные проблемы с надежностью тылов, так что ждем голевого изобилия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

Ставка: Ничья за 4.36