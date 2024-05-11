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    «Боруссия» М — «Айнтрахт». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Айнтрахт»
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    «Айнтрахт»
    11 мая в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. Начало поединка — в 16:30 по мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: С 33 набранными очками команда из Менхенгладбаха находится на 13 месте в таблице и всего лишь на четыре пункта опережает зону стыков.

    За всю дистанцию «Боруссия» смогла отпраздновать семь викторий, 12 встреч свела вничью и потерпела 13 неудач, разница мячей составляет 55:62.

    Последние матчи: В прошлом туре «жеребята» на выезде расписали ничью с бременским «Вердером» со счетом 2:2, а игровым днем ранее они на своем поле не смогли переиграть берлинский «Унион», расписав в ним мировую 0:0.

    Не сыграют: Максимилиан Вёбер находится в списке травмированных.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: К данной игре «Боруссия» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды кряду уступила, а затем два поединка свела вничью. Выиграть же команда смогла лишь в одной встрече чемпионата из девяти минувших. И в отрезке этих девяти игр она только в двух случаях уходила с поля без забитого гола.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Клуб из Франкфурта-на-Майне за два тура до финиша с 45 очками идет на шестой строке. Выше он уже точно не поднимется, а восьмую позицию опережает на пять пунктов.

    «Айнтрахт» в этом чемпионате смог выиграть 11 встреч из 32 проведенных, 12 раз сыграл вничью и девять игр проиграл, забил 48 голов, а пропустил на мяч меньше.

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    • Последние матчи: К данному поединку «орлы» подходят после двух фиаско кряду, но проиграли они в этих матчах двух командам, которые занимают первые две строки в таблице. Сперва они в гостях уступили «Баварии» со счетом 1:2, а затем на своей арене были разгромлены «Байером» — 1:5.

    Не сыграют: Себастьян Роде, Мехди Луне и Саша Каладжич пребывают в лазарете.

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    Состояние команды: «Айнтрахт» в финишном отрезке смог выиграть всего лишь один поединок из семи предыдущих. Также в этот период он два раза еще сыграл вничью и потерпел аж четыре поражения. Однако за все это время он только в одном случае уходил с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • Дома «Боруссия» не может выиграть в четырех последних встречах, дважды проиграв

    • «Айнтрахт» в гостях уступил в трех предыдущих поединках

    • «Айнтрахт» не проигрывает «Боруссии» вот уже в пяти очных матчах, трижды ее обыграв

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 2.,57, победа «Айнтрахта» — 2.70, ничья — 3.91.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.42 соответственно.

    Прогноз: Как правило, в очных поединках эти клубы обмениваются голами и выдают результативные игры. И исходя из этого считаем, что и данный поединок не станет исключением.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.80.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, ведь обе стороны еще не решили свои турнирные задачи и вполне будут рады добыть хоть по баллу.

    Ставка: ничья за 3.91.

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    «Боруссия» М — «Айнтрахт». 11 мая в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. Начало поединка — в 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Айнтрахт» с коэффициентом 1.80.
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