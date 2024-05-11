11 мая в рамках 33-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» дома сыграет против «Айнтрахта» из Франкфурта. Начало поединка — в 16:30 по мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: С 33 набранными очками команда из Менхенгладбаха находится на 13 месте в таблице и всего лишь на четыре пункта опережает зону стыков.

За всю дистанцию «Боруссия» смогла отпраздновать семь викторий, 12 встреч свела вничью и потерпела 13 неудач, разница мячей составляет 55:62.

Последние матчи: В прошлом туре «жеребята» на выезде расписали ничью с бременским «Вердером» со счетом 2:2, а игровым днем ранее они на своем поле не смогли переиграть берлинский «Унион», расписав в ним мировую 0:0.

Не сыграют: Максимилиан Вёбер находится в списке травмированных.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: К данной игре «Боруссия» подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды кряду уступила, а затем два поединка свела вничью. Выиграть же команда смогла лишь в одной встрече чемпионата из девяти минувших. И в отрезке этих девяти игр она только в двух случаях уходила с поля без забитого гола.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Клуб из Франкфурта-на-Майне за два тура до финиша с 45 очками идет на шестой строке. Выше он уже точно не поднимется, а восьмую позицию опережает на пять пунктов.

«Айнтрахт» в этом чемпионате смог выиграть 11 встреч из 32 проведенных, 12 раз сыграл вничью и девять игр проиграл, забил 48 голов, а пропустил на мяч меньше.

Последние матчи: К данному поединку «орлы» подходят после двух фиаско кряду, но проиграли они в этих матчах двух командам, которые занимают первые две строки в таблице. Сперва они в гостях уступили «Баварии» со счетом 1:2, а затем на своей арене были разгромлены «Байером» — 1:5.

Не сыграют: Себастьян Роде, Мехди Луне и Саша Каладжич пребывают в лазарете.

Состояние команды: «Айнтрахт» в финишном отрезке смог выиграть всего лишь один поединок из семи предыдущих. Также в этот период он два раза еще сыграл вничью и потерпел аж четыре поражения. Однако за все это время он только в одном случае уходил с поля без забитого гола.

Статистика для ставок

Дома «Боруссия» не может выиграть в четырех последних встречах, дважды проиграв

«Айнтрахт» в гостях уступил в трех предыдущих поединках

«Айнтрахт» не проигрывает «Боруссии» вот уже в пяти очных матчах, трижды ее обыграв

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссии» — 2.,57, победа «Айнтрахта» — 2.70, ничья — 3.91.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.59 и 2.42 соответственно.

Прогноз: Как правило, в очных поединках эти клубы обмениваются голами и выдают результативные игры. И исходя из этого считаем, что и данный поединок не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.80.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет ничья, ведь обе стороны еще не решили свои турнирные задачи и вполне будут рады добыть хоть по баллу.

Ставка: ничья за 3.91.