В 35-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле сыграет против «Аталанты». Поединок состоится 6 мая и начнется в 19:00 мск. «Салернитана» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Салернитана»

Турнирное положение: За четыре тура до финиша «Салернитана» с 15-ю очками идет на последнем месте в таблице Серии А.

«Салернитана» за весь чемпионат отпраздновала 2 виктории, 9 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. Разница мячей составляет 26:73. У команды худшая оборона в Серии А.

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Последние матчи: «Салернитана» постоянно проигрывает. Фанаты уже смирились с тем, что следующий сезон клуб начнет в Серии В.

В апреле из пяти матчей «Салернитана» не проиграла только в одном. 5 апреля была зафиксирована домашняя ничья с «Сассуоло» (2:2).

Не сыграют: Пьероцци (дисквалификация). Боатенг, Дьембер, Кастанос, Маджоре, Очоа (травмы).

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Салернитана» уже смирилась с вылетом из элитного дивизиона. Команда является главным разочарованием нынешнего сезона.

Последний раз «Салернитана» выигрывала в Серии А еще в прошлом году. 30 декабря клуб в гостях взял верх над «Вероной» со счетом 1:0.

«Аталанта»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства команда из Бергамо с 57 очками идет шестой. Отставание от топ-4 составляет семь очков.

«Аталанта» выиграла 17 игр из 33 проведенных, шесть матчей свела вничью и 10 раз уступила, разница забитых и пропущенных составляет 61:37.

Последние матчи: «Аталанта» на этой неделе провела первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы с «Марселем». Встреча состоялась во Франции и закончилась вничью 1:1.

В последних четырех поединках у «Аталанты» три победы. Ранее команда смогла обыграть «Монцу», «Фиорентину» и «Эмполи».

Не сыграют: Баккер, Гольм, Колашинац, Толой (травмы).

Состояние команды: «Аталанта» близка к тому, чтобы в нынешнем сезоне выиграть еврокубковый трофей. Осталось сделать два шага. Впереди у команды важный ответный матч с «Марселем» в Лиге Европы.

В предстоящей встрече у «Аталанты» вряд ли возникнут проблемы. В первом круге команда обыграла дома главного аутсайдера Серии А со счетом 4:1.

Статистика для ставок

«Салернитана» не выигрывает в Серии А с 30 декабря 2023 года

«Аталанта» в последних четырех матчах добилась трех побед

В первом круге «Аталанта» дома одержала разгромную победу со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Салернитаны» — 8.00, победа «Аталанты» — 1.38, ничья — 5.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.48 соответственно.

Прогноз: «Аталанта», как и первом круге, легко разберется с аутсайдером. Сенсации ждать не стоит. У «Салернитаны» нет никакой мотивации.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) гола за 1.97.

Прогноз: Никто не будет отсиживаться в обороне. Хозяевам терять нечего. Команды смогут обменяться голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.81.