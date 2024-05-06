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    «Салернитана» — «Аталанта». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Аталанта»
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    Алексей Миранчук
    В 35-м туре итальянской Серии А «Салернитана» на своем поле сыграет против «Аталанты». Поединок состоится 6 мая и начнется в 19:00 мск. «Салернитана» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Мая 2024 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Салернитана»

    Турнирное положение: За четыре тура до финиша «Салернитана» с 15-ю очками идет на последнем месте в таблице Серии А.

    «Салернитана» за весь чемпионат отпраздновала 2 виктории, 9 раз сыграла вничью и потерпела 23 поражения. Разница мячей составляет 26:73. У команды худшая оборона в Серии А.

    Салернитана — Аталанта: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Салернитана» постоянно проигрывает. Фанаты уже смирились с тем, что следующий сезон клуб начнет в Серии В.

    В апреле из пяти матчей «Салернитана» не проиграла только в одном. 5 апреля была зафиксирована домашняя ничья с «Сассуоло» (2:2).

    Не сыграют: Пьероцци (дисквалификация). Боатенг, Дьембер, Кастанос, Маджоре, Очоа (травмы).

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Салернитана» уже смирилась с вылетом из элитного дивизиона. Команда является главным разочарованием нынешнего сезона.

    Последний раз «Салернитана» выигрывала в Серии А еще в прошлом году. 30 декабря клуб в гостях взял верх над «Вероной» со счетом 1:0.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства команда из Бергамо с 57 очками идет шестой. Отставание от топ-4 составляет семь очков.

    «Аталанта» выиграла 17 игр из 33 проведенных, шесть матчей свела вничью и 10 раз уступила, разница забитых и пропущенных составляет 61:37.

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    • Последние матчи: «Аталанта» на этой неделе провела первый матч в рамках 1/2 финала Лиги Европы с «Марселем». Встреча состоялась во Франции и закончилась вничью 1:1.

    В последних четырех поединках у «Аталанты» три победы. Ранее команда смогла обыграть «Монцу», «Фиорентину» и «Эмполи».

    Не сыграют: Баккер, Гольм, Колашинац, Толой (травмы).

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    Состояние команды: «Аталанта» близка к тому, чтобы в нынешнем сезоне выиграть еврокубковый трофей. Осталось сделать два шага. Впереди у команды важный ответный матч с «Марселем» в Лиге Европы.

    В предстоящей встрече у «Аталанты» вряд ли возникнут проблемы. В первом круге команда обыграла дома главного аутсайдера Серии А со счетом 4:1.

    Статистика для ставок

    • «Салернитана» не выигрывает в Серии А с 30 декабря 2023 года

    • «Аталанта» в последних четырех матчах добилась трех побед

    • В первом круге «Аталанта» дома одержала разгромную победу со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Салернитаны» — 8.00, победа «Аталанты» — 1.38, ничья — 5.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.48 соответственно.

    Прогноз: «Аталанта», как и первом круге, легко разберется с аутсайдером. Сенсации ждать не стоит. У «Салернитаны» нет никакой мотивации.

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) гола за 1.97.

    Прогноз: Никто не будет отсиживаться в обороне. Хозяевам терять нечего. Команды смогут обменяться голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81.

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    Ставка и прогноз на матч «Салернитана» — «Аталанта» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на футбол. У гостей не возникнет проблем с аутсайдером
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