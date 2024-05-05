«Динамо»
Турнирное положение: команда Марцела Лички идет на третьем месте в таблице РПЛ с 47 очками. После победы в последнем туре «Динамо» снова вернулось в чемпионскую гонку.
Последние матчи: в 26-м туре «бело-голубые» нанесли поражение «Зениту» со счетом 1:0. Игра получилась не самая зрелищная, а все решил гол на 77-й минуте лучшего бомбардира «Динамо» Константина Тюкавина. Благодаря этому успеху, команда теперь отстает всего на три очка от лидеров.
Динамо — Сочи: коэффициенты букмекеров
Ранее «Динамо» на выезде победило «Оренбург» (2:1) и уступило в гостях «Уралу» (1:2).
Не сыграют: под вопросом участие в матче Смолова.
Состояние команды: после нескольких неудачных матчей «Динамо» вернулось на победный путь, показывает сбалансированный футбол и продолжает мечтать о золоте РПЛ.
«Сочи»
Турнирное положение: подопечные Роберто Морено продолжают замыкать таблицу РПЛ с 20 очками и фактически уже одной ногой находятся в Первой лиге, отрыв от зоны стыков составляет уже шесть очков.
Последние матчи: в предыдущей игре «Сочи» на своем поле сыграл вничью с прямым конкурентом «Факелом» (0:0). Южане владели преимуществом в этом матче, но так и не смогли вырвать победу.
До этого было поражения от «Ахмата» (0:1) и ничья с «Уралом» (2:2).
Не сыграют: травмированы Сиссако и Гойло, но их вряд ли можно назвать потерей.
Состояние команды: «Сочи» образца второй части сезона и первой — это разные команды. Сейчас это сбалансированный и интересный коллектив с поставленной игрой, но главной проблемой остается обилие ничейных исходов, именно они не дают «Сочи» сделать рывок вверх.
Статистика для ставок
- В первом круге команды завершили встречу со счетом 3:3
- В прошлом сезоне победы достались «Сочи» (2:1, 2:0)
- В четырех последних матчах у «Динамо» три победы, у «Сочи» лишь одно поражение во второй части сезона
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 1,75, а на «Сочи» — 4,60, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 3,5 можно взять за 1,62, а ТБ 3,5 идет за 2,38.
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Прогноз: «Динамо» часто оступается в матче с более слабыми командами, ему часто не хватает настроя, также «бело-голубые» заигрываются в атаке и допускают откровенные ляпы в защите. «Сочи» с приобретением Гуарирапы, Юкича и других легионеров смотрится очень солидно даже против фаворитов.
Ставка: победа «Сочи» с форой +1 за 1,72.
Прогноз: более рисковые могут взять, что «Сочи» отберет очки.
Ставка: «Сочи» не проиграет за 2,20.