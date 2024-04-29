«Черноморец» Нв
Турнирное положение: Весной команда Вадима Гаранина заметно прибавила. На данный момент «моряки» находятся на 14 месте турнирной таблицы.
При этом пока «моряки» не обеспечили себе спокойную жизнь. Да и забивает «Черноморец» Нв в среднем меньше гола за матч: 27 мячей в 28 поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Черноморец» Нв не смог одолеть «Тюмень» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.
Причем «моряки» несколько сбавили обороты. Команда Гаранина не побеждает уже 3 матчах кряду.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» не так далеко от зоны вылета. Да и пора бы команде Гаранина улучшать реализацию.
Матчи против махачкалинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «моряки» проиграли 3 раза при 2 викториях.
Очевидно, что «Черноморец» Нв постарается дать бой одному из лидеров лиги. «Моряки» при Гаранине способны приятно удивить.
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Динамо» Махачкала лишь на один пункт опережает зону стыков. Да и атака не блещет: всего 30 голов в 28 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один балл. «Динамо» Махачкала расписало мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).
Причем до того команда минимально одолела «Шинник». Да и вообще, до последней ничьей махачкалинцы выиграли трижды кряду.
Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 1 пропущенном.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Команда Хасана Биджиева нынче сильна. Да и в плане надежности тылов динамовцы крепки.
В 4 своих последних матчах «Динамо» Махачкала не пропускало. Да и состав команды по именам смотрится вполне выгодно.
Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем последняя неудача случилась в матче с КАМАЗом (1:2).
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя баллами. «Динамо» Махачкала явно будет действовать с позиции силы.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч
- Махачкалинцы пропускают меньше всех в лиге — 14 мячей
- «Динамо» Махачкала не пропускает 4 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.42.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:15
- 1.95Ноттингем Форест — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.15Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:15
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Прогноз: Подопечные Биджиева нынче несутся, и уж точно максимально настроятся на этот поединок.
Гости по игре выглядит мощнее «моряков», и наверняка будут активно атаковать.
Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.46