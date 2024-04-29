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    Махачкалинцы добудут три очка

    «Черноморец» Нв — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Первая лига, 29 апреля 2024 года

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    «Динамо» Махачкала
    29 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Черноморец» Нв и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. «Черноморец» Нв — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Апреля 2024 года
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    «Черноморец» Нв

    Турнирное положение: Весной команда Вадима Гаранина заметно прибавила. На данный момент «моряки» находятся на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом пока «моряки» не обеспечили себе спокойную жизнь. Да и забивает «Черноморец» Нв в среднем меньше гола за матч: 27 мячей в 28 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Черноморец» Нв не смог одолеть «Тюмень» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Черноморец» Нв выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Причем «моряки» несколько сбавили обороты. Команда Гаранина не побеждает уже 3 матчах кряду.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: «Моряки» не так далеко от зоны вылета. Да и пора бы команде Гаранина улучшать реализацию.

    Матчи против махачкалинцев для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «моряки» проиграли 3 раза при 2 викториях.

    Очевидно, что «Черноморец» Нв постарается дать бой одному из лидеров лиги. «Моряки» при Гаранине способны приятно удивить.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Динамо» Махачкала лишь на один пункт опережает зону стыков. Да и атака не блещет: всего 30 голов в 28 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла один балл. «Динамо» Махачкала расписало мировую с тульским «Арсеналом» (0:0).

    Причем до того команда минимально одолела «Шинник». Да и вообще, до последней ничьей махачкалинцы выиграли трижды кряду.

    Вообще, «Динамо» Махачкала в 5 своих последних матчах добыло 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 1 пропущенном.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Хасана Биджиева нынче сильна. Да и в плане надежности тылов динамовцы крепки.

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    В 4 своих последних матчах «Динамо» Махачкала не пропускало. Да и состав команды по именам смотрится вполне выгодно.

    Серия без поражений составляет 5 матчей. Причем последняя неудача случилась в матче с КАМАЗом (1:2).

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя баллами. «Динамо» Махачкала явно будет действовать с позиции силы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают в районе гола за матч

    • Махачкалинцы пропускают меньше всех в лиге — 14 мячей

    • «Динамо» Махачкала не пропускает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.46 и 1.53.

    Прогноз: Подопечные Биджиева нынче несутся, и уж точно максимально настроятся на этот поединок.

    Гости по игре выглядит мощнее «моряков», и наверняка будут активно атаковать.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.46

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    Ставка и прогноз на матч «Черноморец» Нв — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.20. Дата матча: 29.04.2024. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы добудут три очка
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