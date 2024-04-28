В воскресенье, 28 апреля, в 31-м туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле примет «Брест». Начало поединка запланировано на 18:05 по мск. «Ренн» — «Брест»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ренн»

Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за еврокубки по итогам нынешнего сезона. «Ренн» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 42 очками в активе.

Команда отстает от 6-й позиции (зона Лиги конференций) на 4 балла за 4 тура до конца сезона. В последних встречах «Ренн» не так часто побеждает, поэтому команда может и лишиться возможности попасть в еврокубки.

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Последние матчи: В прошедшем туре команда обыграла «Нант» со счетом 3:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого «Ренн» проиграл «Тулузе» (1:2), команды также забили все мячи еще в 1-м тайме.

За последние 5 матчей в Лиге 1 у команды 3 поражения и 2 победы. За этот период «Ренн» пропустил 5 голов при 6-и забитых.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Адриен Труффер и Махамаду Нагида (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ренн» довольно хорош в нынешнем сезоне, к тому же команда занимает 8-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 24 очка из 45-и возможных.

Стоит отметить, что «Ренн» практически во всех последних очных встречах обыгрывал «Брест». В последнем матче команды сыграли вничью со счетом 0:0. Получится ли у «Ренна» набрать очки на сей раз? Большой вопрос...

«Брест»

Турнирное положение: Команда проводит отличный сезон, занимая 3-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Брест» находится в сезоне Лиги чемпионов, продолжая борьбу за сохранения 3-й позиции.

За 4 тура до конца сезона «Брест» опережает 4-ю строчку на 1 балл, а 5-ю — на 5 пунктов. К тому же, у команды есть теоретические шансы занять 2-е место, отставая от «Монако» на 5 очков.

Последние матчи: В прошедшем туре «Брест» проиграл «Монако» (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. До этого команда уступила «Лиону» со счетом 3:4, пропустив решающий мяч на 90+15-й минуте.

За последние 5 матчей в Лиге 1 «Брест» по 2 раза выиграл и победил, а также сыграл вничью с «Лиллем» (1:1). За этот период команда забила 9 голов при 10-и пропущенных.

Не сыграет: Лилиан Брассье (травма).

Состояние команды: У «Бреста» практически все игроки в строю, но при этом команда не очень хорошо выступала в последние матчи. Несмотря на это, «Брест» занимает 3-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 24 очка из 45-и возможных на чужом поле.

Интересно, что последний раз «Брест» обыгрывал «Ренн» только в 2019-м году, с тех пор команды либо играли вничью, либо «красно-черные» побеждали. В предстоящем матче «Брест» имеет отличные шансы наконец-то обыграть «Ренн».

Статистика для ставок

«Брест» проиграл 2 последних матча в Лиге 1

В последних 5-и встречах «Ренн» 4 раза побеждал «Брест» и только однажды была зафиксирована ничья

В 4-х из 5-и последних матча на своем поле «Ренн» пробивал тотал 2.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ренна» — 2.25, победа «Бреста» — 3.30, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

Прогноз: «Брест» должен прервать свою серию поражений.

Ставка: Победа «Бреста» с форой (0) за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно поразить ворота противника.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.90.