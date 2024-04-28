«Борнмут» сыграет на своем поле против «Брайтона» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:00 мск. «Борнмут» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» занимает 10-е место в таблице АПЛ, набрав 45 очков в 34 матчах.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому ему будет очень сложно выйти даже в Лигу конференций.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. «Вишни» смогли переиграть «Вулверхэмптон» (1:0).

Эта победа прервала безвыигрышную серию лондонцев в три поединка, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированы — Адамс, Мефам, Синистерра, Тавернье, Февр, Фредерикс, дисквалифицирован — Керкез.

Состояние команды: в последних трех поединках в разных турнирах «Борнмут» один раз выиграл при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма не обещает коллективу особых шансов на выход в еврокубки, особенно когда до конца розыгрыша чемпионата осталось всего четыре тура.

Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и четвертый — в АПЛ с 18-ю голами.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» занимает 11-е в турнирной таблице. В его активе 52 мяча, в пассиве — 54 пропущенных.

Команда на один балл отстает от своего соперника, а также на девять очков от зоны еврокубков — вряд ли такой гандикап ей удастся отыграть.

Последние матчи: «Чайки» в последней игре АПЛ потерпели разгром. На своем поле они крупно уступили «Манчестер Сити» (0:4), пропустив четыре безответных мяча.

Это фиаско стало для клуба третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

Не сыграют: травмированы — Эступиньян, Лампти, Гилмор, Милнер, Хиншелвуд, Митома, Марч, Фергюсон, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Брайтон» ни разу не выиграл при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма привела к тому, что коллектив не только не приблизился к выходу в еврокубки, но и выпал из верхней половины таблицы.

Жоау Педру — лучший бомбардир клуба в АПЛ с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Борнмут» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Брайтона» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчах «Брайтон» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.85, победа «Брайтона» — в 3.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не выиграли. При этом в трех из них было забито больше 2,5 голов

При этом хозяева проиграли лишь в двух из девяти последних матчей, в четырех из которых также было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Борнмут» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Борнмут» выиграет за 2.20