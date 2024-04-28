«Аталанта» на своем поле сыграет против «Эмполи» в 34-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 28 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Аталанта» — «Эмполи»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 54 набранными очками идет шестой, уступая четыре пункта пятой строке, которая дает билет в ЛЧ.

«Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 16 викторий, шесть встреч еще свела вничью и десять раз проиграла, забила 59 гола при 37 пропущенных.

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Последние матчи: Накануне «богини» на своем поле разгромили «Фиорентину» 4:1 в ответном полуфинальном поединке Кубка Италии и пробились в финал. В последней же игре чемпионата страны они на выезде переиграли середняка «Монцу» со счетом 2:1.

Не сыграют: Джорджио Скалвини пропустит этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны смогла выиграть лишь два поединка из восьми предыдущих. Помимо двух викторий в этот период «сине-черные» расписали три ничьи и четыре раза проиграли. С учетом же все турниров коллектив из Бергамо выиграл свои две минувшие встречи, но перед этим проиграл три поединка из пяти проведенных.

«Эмполи»

Турнирное положение: Сейчас в таблице итальянского первенства подопечные Давида Никола с 31 баллом идут на 16 позиции и всего на три очка опережают зону вылета.

«Эмполи» выиграл в данном первенстве восемь встреч, семь раз сыграл вничью и 18 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 26:48.

Последние матчи: В минувшем туре первенства тосканцы на своем поле смогли обыграть прошлогоднего чемпиона «Наполи» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они с таким же результатом уступили на выезде «Лечче», а перед этим победили дома 3:2 «Торино».

Не сыграют: Тайронн Эбюэхи пребывает в лазарете команды.

Состояние команды: «Эмполи» в отрезке последних трех матчей чемпионата смог добыть две домашние виктории и потерпел гостевое фиаско. Перед этим же периодом «синие» проиграли в четырех поединках кряду и ни разу не смогли забить в этот период. Отметим, что за семь минувших встреч с участием «Эмполи» шесть из них завершились низовыми тоталами.

Статистика для ставок

Пять из шести последних игр «Аталанты» были верховыми

Шесть из семи предыдущих матчей с участием «Эмполи» завершились по низам

«Аталанта» выиграла у «Эмполи» в трех последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.50, победа «Эмполи» — 7.34, ничья — 4.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.21 соответственно.

Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Аталанты», потому что она отлично играет против «Эмполи», да еще не теряет надежды завоевать билет в ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.78.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет то, что забивать будет лишь одна сторона, ведь «Эмполи» не смог отличиться в пяти из семи своих предыдущих встреч.

Ставка: обе забьют: нет за 1.88.