«Аталанта»
Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 54 набранными очками идет шестой, уступая четыре пункта пятой строке, которая дает билет в ЛЧ.
«Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 16 викторий, шесть встреч еще свела вничью и десять раз проиграла, забила 59 гола при 37 пропущенных.
Аталанта — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Накануне «богини» на своем поле разгромили «Фиорентину» 4:1 в ответном полуфинальном поединке Кубка Италии и пробились в финал. В последней же игре чемпионата страны они на выезде переиграли середняка «Монцу» со счетом 2:1.
Не сыграют: Джорджио Скалвини пропустит этот поединок.
Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны смогла выиграть лишь два поединка из восьми предыдущих. Помимо двух викторий в этот период «сине-черные» расписали три ничьи и четыре раза проиграли. С учетом же все турниров коллектив из Бергамо выиграл свои две минувшие встречи, но перед этим проиграл три поединка из пяти проведенных.
«Эмполи»
Турнирное положение: Сейчас в таблице итальянского первенства подопечные Давида Никола с 31 баллом идут на 16 позиции и всего на три очка опережают зону вылета.
«Эмполи» выиграл в данном первенстве восемь встреч, семь раз сыграл вничью и 18 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 26:48.
Последние матчи: В минувшем туре первенства тосканцы на своем поле смогли обыграть прошлогоднего чемпиона «Наполи» со счетом 1:0, а игровым днем ранее они с таким же результатом уступили на выезде «Лечче», а перед этим победили дома 3:2 «Торино».
Не сыграют: Тайронн Эбюэхи пребывает в лазарете команды.
Состояние команды: «Эмполи» в отрезке последних трех матчей чемпионата смог добыть две домашние виктории и потерпел гостевое фиаско. Перед этим же периодом «синие» проиграли в четырех поединках кряду и ни разу не смогли забить в этот период. Отметим, что за семь минувших встреч с участием «Эмполи» шесть из них завершились низовыми тоталами.
Статистика для ставок
- Пять из шести последних игр «Аталанты» были верховыми
- Шесть из семи предыдущих матчей с участием «Эмполи» завершились по низам
- «Аталанта» выиграла у «Эмполи» в трех последних очных противостояниях
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.50, победа «Эмполи» — 7.34, ничья — 4.80.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.21 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Аталанты», потому что она отлично играет против «Эмполи», да еще не теряет надежды завоевать билет в ЛЧ.
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» с форой (-1) за 1.78.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет то, что забивать будет лишь одна сторона, ведь «Эмполи» не смог отличиться в пяти из семи своих предыдущих встреч.
Ставка: обе забьют: нет за 1.88.