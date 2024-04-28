28 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Алания». Начало игры — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: Туляки явно вознамерились вернуться в РПЛ. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом отрыв от 5 позиции составляет всего 2 очка. А вот от зоны прямого повышения в классе «Арсенал» Тула отстает на 5 очков.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Арсенал» Тула не смог одолеть махачкалинское «Динамо» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах туляки выиграли всего 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячей при 4 пропущенных.

Причем «Арсенал» Тула не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Более того, в этих поединках «канониры» пропустили всего 1 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Туляки имеют качественный подбор атакующих исполнителей. К тому же в строю ведущий форвард Джонатан Окоронкво.

Матчи против «барсов» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч туляки проиграли 3 раза при всего одной виктории.

Очевидно, что «Арсенал» Тула постарается воспользоваться проблемами соперника. Да и аксакал Сергей Ткачев еще не сказал своего последнего слова.

«Алания»

Турнирное положение: «Барсы» полностью проваливают нынешнее первенство. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Алания» уже на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и не видно, за счет чего осетины могут побороться за высокие места.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла три очка. «Алания» разгромила откровенно слабую «Кубань» (3:0).

Причем до того команда Евгения Калешина потерпела 2 поражения кряду. Коллизия в матче с «Волгарем» (1:2) была очень обидной.

Вообще, «Алания» в 5 своих последних матчах добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Команда Калешина явно постарается выжать максимум из последних матчей. Да и характера «барсам» не занимать!

Вообще, «Алания» имеет явные проблемы с реализацией. В 28 матчах первой лиги игроки команды забили всего 34 мяча.

Да и очки теряют «барсы» слишком часто. Все-таки 10 паритетов — явно многовато для потенциального претендента на высокие места.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Алания» явно не собирается сдаваться в борьбе за стыки.

Статистика для ставок

Туляки не проигрывают 3 матча кряду

«Арсенал» Тула уже 10 лет не обыгрывает «Аланию»

«Канониры» в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

Прогноз: «Барсы» весной выглядят бледновато, да и туляки по составу смотрятся выгодно.

Команда Александра Сторожука по игре выглядит мощнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.21