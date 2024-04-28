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    Смогут ли туляки обидеть «барсов»?

    «Арсенал» Тула — «Алания». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Алания»
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    Сергей Ткачев
    28 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Алания». Начало игры — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2024 года
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    •  Арсенал Тула 17:00 Алания Алания
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки явно вознамерились вернуться в РПЛ. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом отрыв от 5 позиции составляет всего 2 очка. А вот от зоны прямого повышения в классе «Арсенал» Тула отстает на 5 очков.

    Арсенал Тула — Алания: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Арсенал» Тула не смог одолеть махачкалинское «Динамо» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах туляки выиграли всего 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячей при 4 пропущенных.

    Причем «Арсенал» Тула не проигрывает уже в 3 матчах кряду. Более того, в этих поединках «канониры» пропустили всего 1 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Туляки имеют качественный подбор атакующих исполнителей. К тому же в строю ведущий форвард Джонатан Окоронкво.

    Матчи против «барсов» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч туляки проиграли 3 раза при всего одной виктории.

    Очевидно, что «Арсенал» Тула постарается воспользоваться проблемами соперника. Да и аксакал Сергей Ткачев еще не сказал своего последнего слова.

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» полностью проваливают нынешнее первенство. На текущий момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алания» уже на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и не видно, за счет чего осетины могут побороться за высокие места.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда добыла три очка. «Алания» разгромила откровенно слабую «Кубань» (3:0).

    Причем до того команда Евгения Калешина потерпела 2 поражения кряду. Коллизия в матче с «Волгарем» (1:2) была очень обидной.

    Вообще, «Алания» в 5 своих последних матчах добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Калешина явно постарается выжать максимум из последних матчей. Да и характера «барсам» не занимать!

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    Вообще, «Алания» имеет явные проблемы с реализацией. В 28 матчах первой лиги игроки команды забили всего 34 мяча.

    Да и очки теряют «барсы» слишком часто. Все-таки 10 паритетов — явно многовато для потенциального претендента на высокие места.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться баллами. «Алания» явно не собирается сдаваться в борьбе за стыки.

    Статистика для ставок

    • Туляки не проигрывают 3 матча кряду

    • «Арсенал» Тула уже 10 лет не обыгрывает «Аланию»

    • «Канониры» в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

    Прогноз: «Барсы» весной выглядят бледновато, да и туляки по составу смотрятся выгодно.

    Команда Александра Сторожука по игре выглядит мощнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Алания» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли туляки обидеть «барсов»?
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