ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Лионель МессиМесси против Роналду. Окончательный ответ на вопрос «кто лучше» Ислам МахачевЦарукян прошел Оливейру, Холлоуэй в топе легковесов. Почему Порье подерется за пояс с Махачевым? Артем Дзюба«Рубин» — «Локомотив». Онлайн
    Все новости спорта

    «Доги» упрутся в оборону «Страсбурга»

    «Лилль» — «Страсбург». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Лига 1, 21 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лилль Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Дэвид
    21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. «Лилль» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 21 Апреля 2024 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 16:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» борются за 2 место в Лиге 1. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Лилль» лишь на 4 очка отстает от идущего вторым «Бреста». Да и проигрывает команда редко: всего 5 коллизий в 28 матчах.

    Лилль — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.634.005.90Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла три очка. «Лилль» уверенно переиграл «Марсель» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Плюс ко всему, «Лилль» только-только вылетел из Лиги конференций. «Доги» в серии пенальти уступили «Астон Вилле».

    Не сыграют: Эдон Жегрова, Самуэль Умтити — травмированы. Набиль Бенталеб — дисквалифицирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: «Доги» сильны, плюс явно способны прибавить. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Доги» явно сильнее оппонента, да и отомстить за поражение в первом круге хочется.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» уже почти обезопасил себя от вылета. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что отрыв от опасной зоны составляет 10 очка. Да и не проигрывает «Страсбург» уже 4 матча подряд.

  • Ни юных звезд, ни трофеев. Что такое «Боруссия» Дортмунд в 2024 году?
  • Второй по значимости клуб чемпионата Германии провел довольно разочаровывающий сезон
  • 17/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Страсбург» нанес поражение крепкому «Реймсу» (3:1).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Страсбурга» забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 29 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 33 точными ударами.

    Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба, Эмануэль Эмега — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» заметно прибавил. Да и игра команды смотрится весьма симпатично.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без ряда травмированных «Страсбург» берет балл за баллом.

    Особенно ощущается отсутствие Эмануэля Эмеги. Форвард забил 7 мячей в чемпионате, но сейчас пребывает в лазарете.

    Наверняка номинальные гости будут цепляться за очки. «Страсбург» явно способен добыть ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • «Страсбург» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Лилль» выиграл в 2 своих последних матчах Лиги 1

    • «Доги» в среднем пропускают менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 5.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.98 и 1.96.

    Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Лилль» частенько теряет очки.

    «Страсбург» нынче на подъеме, плюс «Лилль» может подкосить вылет из Лиги конференций.

    Ставка: «Страсбург» не проиграет за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 07:00
    •  3.23
  • Прогноз на матч Тюмень — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гарин — Фритц
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рууд — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сельта — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Акрон — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хайденхайм — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Кельн — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Страсбург» с коэффициентом 2.37. Дата матча: 21.04.2024. Прогнозы на футбол. «Доги» упрутся в оборону «Страсбурга»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры