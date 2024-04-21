21 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. «Лилль» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» борются за 2 место в Лиге 1. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом «Лилль» лишь на 4 очка отстает от идущего вторым «Бреста». Да и проигрывает команда редко: всего 5 коллизий в 28 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла три очка. «Лилль» уверенно переиграл «Марсель» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Плюс ко всему, «Лилль» только-только вылетел из Лиги конференций. «Доги» в серии пенальти уступили «Астон Вилле».

Не сыграют: Эдон Жегрова, Самуэль Умтити — травмированы. Набиль Бенталеб — дисквалифицирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» сильны, плюс явно способны прибавить. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Лилль» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Доги» явно сильнее оппонента, да и отомстить за поражение в первом круге хочется.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» уже почти обезопасил себя от вылета. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Притом, что отрыв от опасной зоны составляет 10 очка. Да и не проигрывает «Страсбург» уже 4 матча подряд.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда победила. «Страсбург» нанес поражение крепкому «Реймсу» (3:1).

В пяти последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках игроки «Страсбурга» забили 8 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

А вот проблемы с реализацией никуда не запропастились. В 29 матчах Лиги 1 игроки команды отличились всего 33 точными ударами.

Не сыграют: Анжело, Лебо Мотиба, Эмануэль Эмега — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» заметно прибавил. Да и игра команды смотрится весьма симпатично.

В кадровом плане у команды не все так радужно. Но даже без ряда травмированных «Страсбург» берет балл за баллом.

Особенно ощущается отсутствие Эмануэля Эмеги. Форвард забил 7 мячей в чемпионате, но сейчас пребывает в лазарете.

Наверняка номинальные гости будут цепляться за очки. «Страсбург» явно способен добыть ничейный результат.

Статистика для ставок

«Страсбург» не проигрывает 4 матча кряду

«Лилль» выиграл в 2 своих последних матчах Лиги 1

«Доги» в среднем пропускают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.19, а победа оппонента — в скромные 5.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень похожими коэффициентами — 1.98 и 1.96.

Прогноз: Гости нынче выглядят весьма выгодно, да и «Лилль» частенько теряет очки.

«Страсбург» нынче на подъеме, плюс «Лилль» может подкосить вылет из Лиги конференций.

Ставка: «Страсбург» не проиграет за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут сверхрезультативный матч.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13