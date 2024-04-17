17 апреля в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» дома сыграет против киевского «Динамо». Начало встречи — в 12:00 по мск. «Минай» — «Динамо» Киев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Минай»

Турнирное положение: Коллектив из Закарпатской область с 15 набранными очками засел на самом дне таблицы. От зоны стыков он отстает на четыре пункта, а от безопасной позиции — на девять.

«Минай» за всю дистанцию отпраздновал лишь две виктории, девять встреч свел вничью и потерпел 12 поражений, забил только 16 мячей при 36 пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре «лисы» на выезде поделили очки с соседом по турнирке «Оболонью» 1:1, а игровым днем ранее на своем поле уступили со счетом 2:3 житомирскому «Полессью».

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Минай» во второй половине первенства как раз смог добыть свои две виктории. Также после зимнего перерыва он еще три поединка завершил вничью и столько же раз терпел фиаско. Причем забивал коллектив в шести из восьми случаев.

«Динамо» Киев

Турнирное положение: Столичная команда разместилась на второй позиции в таблице с 48 баллами. От лидирующего «Шахтера» она отстает на четыре пункта.

«Динамо» за всю дистанцию отпраздновало 15 викторий, три раза сыграло вничью и потерпело четыре фиаско, разница мячей — 51:23.

Последние матчи: На прошедших выходных «сине-белые» на выезде переиграли «Александрию» со счетом 1:0, а туром ранее они на своей территории не смогли одолеть черскасский ЛНЗ, расписав с ним мировую 1:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

Состояние команды: Киевляне после зимнего перерыва провели восемь встреч чемпионата и ни разу не проиграли в них. За это время они отпраздновали шесть викторий и два поединка свели вничью. Причем в половине случаев «динамовцы» смогли сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Минай» смог отличиться в своих четырех предыдущих поединках

«Динамовцы» в чемпионате неизменно отличались в 12 предыдущих играх

«Динамо» выиграло у «Миная» во всех десяти очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Динамо» букмекеры дают коэффициент 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа «Миная» оценена в 20.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.47 соответственно.

Прогноз: Киевляне набрали отличный ход и не должны иметь проблем с главным аутсайдером лиги, даже на его поле. В общем, ставим здесь на викторию столичного клуба с форой -2.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» с форой (-2) за 1.82.

Прогноз: Однако на этот раз ожидаем, что голы влетят в обе стороны, так как эти команды в последнее время редко когда уходят с поля без забитого гола.

Ставка: обе забьют за 2.70.