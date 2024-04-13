ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде» «Реал» — «Манчестер Сити»ЛЧ. Огненное шоу в Мадриде, спасительный Троссард и джокеры Хави Серия между «Айлендерс» и «Эдмонтоном»Обратно к истокам: Почему возвращение формата плей-офф «1-против-16» стало бы лучшим решением для НХЛ?
    Все новости спорта

    Три зачетных балла для «Майнца»?

    «Майнц» — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Майнц Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Майнц»
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. «Майнц» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Апреля 2024 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •

    «Майнц»

    Турнирное положение: «Майнц» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Майнц» забивает уж слишком натужно. В 29 матчах чемпионата игроки команды забили всего 26 мячей.

    Майнц — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.003.953.55Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Майнц» разнес оборону «Дармштадта» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды отличились 8 мячами, пропустив в свои ворота 9.

    Более того, «Майнц» не проигрывает 3 матча кряду. Причем в этих поединках ворота команды оставались сухими.

    Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Майнц» выглядит весьма прилично. Команда лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции.

    Матчи против «Хоффенхайма» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» выиграл 3 раза при одном поражении.

    При этом «Майнц» до своей успешной серии разгромно уступил «Баварии» (1:8). Зато после того команда здорово прибавила.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» ужасно обороняется. В 28 поединках Бундеслиги команда пропустила в свои ворота 53 раза.

  • Трансферный дайджест. 2-8 апреля
  • Бомбардир «Спортинга» переедет в АПЛ, Тикнизян может оказаться в «Болонье», «Ювентус» хочет купить Бонифейса
  • 08/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Хоффенхайм» переиграл «Аугсбург» (3:1).

    До того команда уступила без пяти минут чемпиону «Байеру» (1:2). Да и со швабами вышла коллизия (0:3).

    Вообще, сейчас «Хоффенхайм» крайне нестабилен. Да и отставание от топ-6 измеряется 6 турнирными пунктами.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Хоффенхайм» выглядит недостаточно убедительно. Да и проигрывает команда часто — 12 раз.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    А вот с реализацией у команды недостаточно позитивно. Как для претендента на зону еврокубков, «Хоффенхайм» забивает предостаточно — 48 мячей.

    Причем «Хоффенхайм» является немиролюбивой командой. В 28 матчах Бундеслиги она расписала всего лишь 6 паритетов.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Хоффенхайм» является самобытной командой, способной прибавить в любой момент.

    Статистика для ставок

    • «Майнц» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Майнц» не пропускал в 3 своих последних матчах

    • «Хоффенхайм» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 3.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.63 и 2.49.

    Прогноз: «Майнц» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка хочет как можно быстрее покинуть опасную зону.

    Номинальные хозяева явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

    Ставка: Победа «Майнца» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.49

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Худжанд — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пюник — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джокович — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рига — Даугавпилс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Герта — Ганза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кайзерслаутерн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ред Булл Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эксельсиор — Волендам
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 13.04.2024. Прогнозы на футбол. Три зачетных балла для «Майнца»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры