13 апреля в 29-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Майнц» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. «Майнц» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Майнц» забивает уж слишком натужно. В 29 матчах чемпионата игроки команды забили всего 26 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Майнц» разнес оборону «Дармштадта» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Майнц» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды отличились 8 мячами, пропустив в свои ворота 9.

Более того, «Майнц» не проигрывает 3 матча кряду. Причем в этих поединках ворота команды оставались сухими.

Не сыграют: Штефан Белль — травмирован.

Все прогнозы на Бундеслигу

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Майнц» выглядит весьма прилично. Команда лишь на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции.

Матчи против «Хоффенхайма» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Майнц» выиграл 3 раза при одном поражении.

При этом «Майнц» до своей успешной серии разгромно уступил «Баварии» (1:8). Зато после того команда здорово прибавила.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» в нынешнем сезоне борется за попадание в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 8 строчке таблицы.

Причем «Хоффенхайм» ужасно обороняется. В 28 поединках Бундеслиги команда пропустила в свои ворота 53 раза.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова победила. «Хоффенхайм» переиграл «Аугсбург» (3:1).

До того команда уступила без пяти минут чемпиону «Байеру» (1:2). Да и со швабами вышла коллизия (0:3).

Вообще, сейчас «Хоффенхайм» крайне нестабилен. Да и отставание от топ-6 измеряется 6 турнирными пунктами.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Хоффенхайм» выглядит недостаточно убедительно. Да и проигрывает команда часто — 12 раз.

А вот с реализацией у команды недостаточно позитивно. Как для претендента на зону еврокубков, «Хоффенхайм» забивает предостаточно — 48 мячей.

Причем «Хоффенхайм» является немиролюбивой командой. В 28 матчах Бундеслиги она расписала всего лишь 6 паритетов.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть три очка. «Хоффенхайм» является самобытной командой, способной прибавить в любой момент.

Статистика для ставок

«Майнц» в среднем забивает менее гола за матч

«Майнц» не пропускал в 3 своих последних матчах

«Хоффенхайм» пропускает в среднем почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма похожими коэффициентами — 1.63 и 2.49.

Прогноз: «Майнц» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка хочет как можно быстрее покинуть опасную зону.

Номинальные хозяева явно намерены поправить свои дела с реализацией, чем и займутся в этой встрече.

Ставка: Победа «Майнца» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.49