«Манчестер Юнайтел» сыграет на выезде против «Борнмута» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 19:30 мск. «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Бонрмут» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 41 очко в 31 матче.

Последние матчи: на прошлой неделе «Борнмут» проиграл на поле «Лутон Таун» (1:2). Неприятно, но не критично, учитывая предыдущие результаты.

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Перед этим у команды Андони Ираолы была серия из пяти матчей без поражений. Чуть ниже поговорим об этом более подробно.

Не сыграют: Райан Фредерикс, Луис Синистерра и Маркус Тавернье. Кроме того, под вопросом участие в матче Антуана Семеньо и Тайлера Адамса.

Состояние команды: несмотря на недавние поражение от «Лутона», «Борнмут» сейчас в полном порядке.

Дело в том, что до встречи с одним и аутсайдеров «Борнмут» выдал серию из пяти матчей, в которых одержал четыре победы и ни разу не проиграл.

Все прогнозы на АПЛ

Пока все активно рассуждают, в каком клубе продолжит свою тренерскую карьеру наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, главный тренер «Борнмута» Андони Ираола незаслуженно находится в тени итальянца. Очевидно, что этот баск тоже готов к работе в большом клубе.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «МЮ» занимает шестое место в таблице АПЛ, имея в своем активе 49 очков после 31 матча.

Последние матчи: в предыдущем туре «Манчестер Юнайтед», вопреки ожиданиям, сыграл вничью с «Ливерпулем» — 2:2. Результат — позитивный, тогда как игра «красных дьяволов» оставила просто удручающее впечатление.

Не сыграют: Люк Шоу, Тайрелл Маласия, Антони Марсьяль, Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес. Кроме того, пока нет ясности по поводу состояния Скотта Мактоминея, Маркуса Рэшфорда, Рафаэля Варана и Джонни Эванса.

Состояние команды: весь «МЮ» ждет только одного — завершения этого кошмарного сезона, перед началом которого из клуба доносились заявления о максимально амбициозных планах.

Но реальность такова, что сейчас команда Эрика тен Хага опережает «Борнмут» всего лишь на восемь очков. Этот факт лучше всего описывает состояние «МЮ».

«МЮ» каким-то чудом выстоял в матче с «Ливерпулем», но по игре это было настоящее избиение. Соперник нанес просто катастрофическое количество ударов. Обычно на такое сложно рассчитывать даже в матчах с аутсайдерами.

Статистика для ставок

В 11-ти из 13-ти предыдущих матчей «МЮ» в АПЛ зашла ставка на «тотал больше 2,5»

«Борнмут» набрал 10 очков в четырех предыдущих матчах АПЛ на своем поле

«МЮ» пропустил восемь мячей в трех недавних матчах АПЛ на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Борнмут» в этом матче можно поставить за 2.38, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Манчестер Юнайдет» — за 2.69.

Прогноз: «МЮ», конечно, будет стремиться взять реванш у «Борнмута» за поражение в первом круге — в декабре команда Ираолы выиграла на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

Но Но команда тен Хага в последнее время настолько бездарно играет в защите, что даже в матче против середняка ей будет сложно рассчитывать на победу.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.18.

Прогноз: скорее всего, смелое нападение «Борнмута» устроит серьезное испытание для обороны «красных дьяволов».

Ставка: «Борнмут» забьет в обоих таймах за 2.60.