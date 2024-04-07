«Тулуза»
Турнирное положение: Нынешний сезон для «Тулузы» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.
При этом «Тулуза» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.
Тулуза — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Тулуза» учинила разгром «Клермону» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» добыла лишь 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
До последней виктории «Тулуза» проиграла дважды кряду. Причем до того команда выиграла также дважды подряд.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Зато лазарет «Тулузы» пуст!
Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тулуза» проиграла 3 раза при одной виктории.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно скорее отрываться от опасной зоны!
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Страсбург» потерпел уже 11 поражений. Интересно, что при этом команда забивает в среднем чуть больше гола за матч: 30 мячей в 27 встречах.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Страсбург» уверенно расправился с «Ренном» (2:0).
Причем до того команда одолела еще и «Нант» (3:1). Да и отрыв от опасной зоны увеличился до 6 зачетных баллов.
Две последние виктории явно увеличили шансы команды на спасение. Вот только оборона команды действует не столь надежно, дав сбой уже 39 раз.
Не сыграют: Анжело, Сахи Дион, Лебо Мотиба, Ибраима Сиссоко — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» заметно прибавил. Да и морально-психологические факторы не стоит отбрасывать.
В кадровом плане у команды имеются заметные сложности. Сразу несколько ведущих игроков очутились в клубном лазарете.
Плюс ко всему, «Страсбург» в первом круге переиграл «Тулузу» (2:0). Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Страсбург» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.
Статистика для ставок
- «Страсбург» выиграл в 2 своих последних матчах
- Обе команды на 6 очков опережают зону вылета
- Последний очный поединок соперников завершился викторией «Страсбурга» (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.
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Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в элите французского футбола.
И те, и другие стараются оторваться от опасной зоны, и явно не будут особенно рисковать в этой встрече.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тулуза» воспользуется фактором своего поля.
Ставка: Победа «Тулузы» за 2.10