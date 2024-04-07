7 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «Тулузы» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Тулуза» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Тулуза» учинила разгром «Клермону» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» добыла лишь 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

До последней виктории «Тулуза» проиграла дважды кряду. Причем до того команда выиграла также дважды подряд.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Зато лазарет «Тулузы» пуст!

Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тулуза» проиграла 3 раза при одной виктории.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно скорее отрываться от опасной зоны!

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» потерпел уже 11 поражений. Интересно, что при этом команда забивает в среднем чуть больше гола за матч: 30 мячей в 27 встречах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Страсбург» уверенно расправился с «Ренном» (2:0).

Причем до того команда одолела еще и «Нант» (3:1). Да и отрыв от опасной зоны увеличился до 6 зачетных баллов.

Две последние виктории явно увеличили шансы команды на спасение. Вот только оборона команды действует не столь надежно, дав сбой уже 39 раз.

Не сыграют: Анжело, Сахи Дион, Лебо Мотиба, Ибраима Сиссоко — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» заметно прибавил. Да и морально-психологические факторы не стоит отбрасывать.

В кадровом плане у команды имеются заметные сложности. Сразу несколько ведущих игроков очутились в клубном лазарете.

Плюс ко всему, «Страсбург» в первом круге переиграл «Тулузу» (2:0). Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Страсбург» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

Статистика для ставок

«Страсбург» выиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды на 6 очков опережают зону вылета

Последний очный поединок соперников завершился викторией «Страсбурга» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.

Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в элите французского футбола.

И те, и другие стараются оторваться от опасной зоны, и явно не будут особенно рисковать в этой встрече.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тулуза» воспользуется фактором своего поля.

Ставка: Победа «Тулузы» за 2.10