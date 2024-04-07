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    «Тулуза» — «Страсбург». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига 1, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Страсбург»
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    «Страсбург»
    7 апреля в 28-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Страсбург». Начало игры — в 16:00 мск. «Тулуза» — «Страсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 07 Апреля 2024 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 16:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    «Тулуза»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «Тулузы» складывается не столь удачно. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Тулуза» лишь на 6 очков опережает опасную зону. Да и побеждает команда не так часто — всего 8 раз.

    Тулуза — Страсбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Тулуза» учинила разгром «Клермону» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» добыла лишь 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    До последней виктории «Тулуза» проиграла дважды кряду. Причем до того команда выиграла также дважды подряд.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. Зато лазарет «Тулузы» пуст!

    Матчи против «Страсбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Тулуза» проиграла 3 раза при одной виктории.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Нужно же как можно скорее отрываться от опасной зоны!

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Причем «Страсбург» потерпел уже 11 поражений. Интересно, что при этом команда забивает в среднем чуть больше гола за матч: 30 мячей в 27 встречах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Страсбург» уверенно расправился с «Ренном» (2:0).

    Причем до того команда одолела еще и «Нант» (3:1). Да и отрыв от опасной зоны увеличился до 6 зачетных баллов.

    Две последние виктории явно увеличили шансы команды на спасение. Вот только оборона команды действует не столь надежно, дав сбой уже 39 раз.

    Не сыграют: Анжело, Сахи Дион, Лебо Мотиба, Ибраима Сиссоко — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Страсбург» заметно прибавил. Да и морально-психологические факторы не стоит отбрасывать.

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    В кадровом плане у команды имеются заметные сложности. Сразу несколько ведущих игроков очутились в клубном лазарете.

    Плюс ко всему, «Страсбург» в первом круге переиграл «Тулузу» (2:0). Да и оппонент явно не блещет стабильностью результатов.

    Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Страсбург» уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

    Статистика для ставок

    • «Страсбург» выиграл в 2 своих последних матчах

    • Обе команды на 6 очков опережают зону вылета

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией «Страсбурга» (2:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.94 и 2.01.

    Прогноз: Обе команды сражаются за выживание в элите французского футбола.

    И те, и другие стараются оторваться от опасной зоны, и явно не будут особенно рисковать в этой встрече.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.01.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тулуза» воспользуется фактором своего поля.

    Ставка: Победа «Тулузы» за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Страсбург» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого минимализма?
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