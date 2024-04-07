7 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы борются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы первой лиги.

При этом «Динамо» Махачкала отстает от лидера всего на 1 пункт. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 14 пропущенных мячей в 24 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «Кубанью» (1:1).

Вообще, в 4 весенних матчах «Динамо» Махачкала выиграло лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Причем динамовцы не побеждают уже в 2 матчах кряду. Да и поражения от «Сокола» (0:1) и КАМАЗа (1:2) явно не красят амбициозный клуб.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: махачкалинцы имеют надежные тылы. При этом атака команды Хасана Биджиева выглядит куда менее привлекательно.

Матчи против красноярцев для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Динамо» Махачкала выиграло 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается вернуться на победный путь. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

«Енисей»

Турнирное положение: Андрей Тихонов зимой заметно оживил красноярцев. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Енисей» еще явно поборется за попадание в зону стыков. Отставание от нее на данный момент составляет 8 очков.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Енисей» переиграл «Химки» (4:1).

Причем эта победа стала для красноярцев второй кряду. Да и вообще, из 4 весенних поединков команда выиграла в трех.

Вообще, «Енисей» заметно прибавил после зимней паузы. Тихонов — максималист, да и подбор игроков у него приличный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: красноярцы имеют весьма приличные атакующие показатели. «Енисей» в 24 поединках наколотил 41 мяч.

В двух своих последних матчах красноярцы забивали по 4 мяча. Да и потенциал для роста у команды Тихонова имеется!

Последняя виктория над махачкалинцами случилась еще полтора года назад. Причем после того красноярцы даже не забивали в ворота динамовцев.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Енисей» явно намерен развить успех, достигнутый в первых весенних поединках.

Статистика для ставок

Красноярцы выиграли в двух своих последних матчах

Махачкалинцы пропускают меньше всех в лиге — 14 мячей

В двух последних очных поединках победили махачкалинцы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

Прогноз: Красноярцы нынче выглядят монолитнее команды Биджиева, к тому же прилично атакуют.

Динамовцы проводят откровенно непростой цикл, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.

Ставка: Обе забьют за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40