ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы? Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионовТемные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
    Все новости спорта

    Забивать будут все!

    «Динамо» Махачкала — «Енисей». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, Первая лига, 7 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Махачкала
    7 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Енисей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2024 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 19:30 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы борются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы первой лиги.

    При этом «Динамо» Махачкала отстает от лидера всего на 1 пункт. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 14 пропущенных мячей в 24 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «Кубанью» (1:1).

    Вообще, в 4 весенних матчах «Динамо» Махачкала выиграло лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Причем динамовцы не побеждают уже в 2 матчах кряду. Да и поражения от «Сокола» (0:1) и КАМАЗа (1:2) явно не красят амбициозный клуб.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: махачкалинцы имеют надежные тылы. При этом атака команды Хасана Биджиева выглядит куда менее привлекательно.

    Матчи против красноярцев для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Динамо» Махачкала выиграло 2 раза при одной коллизии.

    И уж совсем очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается вернуться на победный путь. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Андрей Тихонов зимой заметно оживил красноярцев. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Енисей» еще явно поборется за попадание в зону стыков. Отставание от нее на данный момент составляет 8 очков.

  • «Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • Эксклюзивное интервью с тренером, приводившим юношескую сборную России к золоту чемпионата Европы
  • 04/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Енисей» переиграл «Химки» (4:1).

    Причем эта победа стала для красноярцев второй кряду. Да и вообще, из 4 весенних поединков команда выиграла в трех.

    Вообще, «Енисей» заметно прибавил после зимней паузы. Тихонов — максималист, да и подбор игроков у него приличный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: красноярцы имеют весьма приличные атакующие показатели. «Енисей» в 24 поединках наколотил 41 мяч.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В двух своих последних матчах красноярцы забивали по 4 мяча. Да и потенциал для роста у команды Тихонова имеется!

    Последняя виктория над махачкалинцами случилась еще полтора года назад. Причем после того красноярцы даже не забивали в ворота динамовцев.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Енисей» явно намерен развить успех, достигнутый в первых весенних поединках.

    Статистика для ставок

    • Красноярцы выиграли в двух своих последних матчах

    • Махачкалинцы пропускают меньше всех в лиге — 14 мячей

    • В двух последних очных поединках победили махачкалинцы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: Красноярцы нынче выглядят монолитнее команды Биджиева, к тому же прилично атакуют.

    Динамовцы проводят откровенно непростой цикл, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тюмень — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норвич — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Котов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майнц — Дармштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Енисей» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры