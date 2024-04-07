«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы борются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы первой лиги.
При этом «Динамо» Махачкала отстает от лидера всего на 1 пункт. Да и оборона команды — настоящий бетон: всего 14 пропущенных мячей в 24 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один зачетный пункт. «Динамо» Махачкала расписало мировую с «Кубанью» (1:1).
Вообще, в 4 весенних матчах «Динамо» Махачкала выиграло лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Причем динамовцы не побеждают уже в 2 матчах кряду. Да и поражения от «Сокола» (0:1) и КАМАЗа (1:2) явно не красят амбициозный клуб.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: махачкалинцы имеют надежные тылы. При этом атака команды Хасана Биджиева выглядит куда менее привлекательно.
Матчи против красноярцев для команды исторически складываются успешно. Из трех очных поединков «Динамо» Махачкала выиграло 2 раза при одной коллизии.
И уж совсем очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается вернуться на победный путь. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.
«Енисей»
Турнирное положение: Андрей Тихонов зимой заметно оживил красноярцев. На текущий момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Енисей» еще явно поборется за попадание в зону стыков. Отставание от нее на данный момент составляет 8 очков.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда смогла добыть три зачетных балла. «Енисей» переиграл «Химки» (4:1).
Причем эта победа стала для красноярцев второй кряду. Да и вообще, из 4 весенних поединков команда выиграла в трех.
Вообще, «Енисей» заметно прибавил после зимней паузы. Тихонов — максималист, да и подбор игроков у него приличный.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: красноярцы имеют весьма приличные атакующие показатели. «Енисей» в 24 поединках наколотил 41 мяч.
В двух своих последних матчах красноярцы забивали по 4 мяча. Да и потенциал для роста у команды Тихонова имеется!
Последняя виктория над махачкалинцами случилась еще полтора года назад. Причем после того красноярцы даже не забивали в ворота динамовцев.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Енисей» явно намерен развить успех, достигнутый в первых весенних поединках.
Статистика для ставок
- Красноярцы выиграли в двух своих последних матчах
- Махачкалинцы пропускают меньше всех в лиге — 14 мячей
- В двух последних очных поединках победили махачкалинцы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.57.
- 2.26Ростов — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.13Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
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Прогноз: Красноярцы нынче выглядят монолитнее команды Биджиева, к тому же прилично атакуют.
Динамовцы проводят откровенно непростой цикл, к тому же обязаны прибавить в плане реализации.
Ставка: Обе забьют за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.40