В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 4 апреля пройдет матч «Локомотив» Ташкент — «Андижан». Начало — 17:15 (мск). «Локомотив» Ташкент — «Андижан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне явно поборются за высокие места. Сейчас команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент еще не потерпел ни единого поражения. Да и пропустили ташкентцы всего 2 мяча в 4 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Локомотив» Ташкент расписал сухую мировую с «Кызылкумом».

Вообще, в 4 матчах чемпионата «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

В нынешнем чемпионате команда намерена побороться за медали. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Плюс в случае победы железнодорожники поднимутся как минимум на строчку вверх.

Поединки против «Андижана» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» Ташкент выиграл 4 раза при одном паритете.

И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается победить. Хозяева намерены твердо действовать первым номером.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» явно поборется за высокие места в начавшемся чемпионате. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Да и вообще, «Андижан» лишь на 1 пункт отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 9 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Андижан» не смог переиграть «Насаф» (1:1).

А вот до того команда имела серию из двух побед кряду. Причем «Бунедкор» был разгромлен со счетом 5:1.

Между тем, «Андижан» явно способен на большее. Например, крепкий «Сурхан» команда одолела (3:2).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за самые высокие места. Да и реализация находится на приличном уровне.

Вот только «Андижан» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Так, в стартовом туре чемпионата команда не смогла переиграть АГМК (0:0).

Между тем, «Андижан» давненько не обыгрывал ташкентцев. Последняя виктория над оппонентом случилась почти 14 лет назад.

И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно в атаке. Да и пора бы прерывать серию неудач в матчах с железнодорожниками.

Статистика для ставок

«Локомотив» Ташкент почти 14 лет не проигрывает «Андижану»

«Андижан» имеет лучшую атаку в лиге — 9 мячей

«Локомотив» Ташкент не пропускает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.23.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.

Прогноз: Обе команды борются за самые высокие места, и уж точно будут активны в атаке.

«Андижан» имеет лучшую атаку в лиге, да и ташкентцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева переиграют «Андижан».

Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.36