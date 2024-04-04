ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клинсманн Январские джокеры. Шесть зимних аренд, определивших сезоны для клубов АПЛ «Реал» — «Барселона»Что смотреть в апреле: Четвертьфиналы Лиги чемпионов, Эль-Класико и миланское дерби Кевин Де БрейнеДе Брейне, Кейн, Гризманн и еще семь звезд, которые могут уехать в МЛС
    Все новости спорта

    В Ташкенте будут забивать!

    «Локомотив» Ташкент — «Андижан». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 4 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Локомотив» Ташкент — «Андижан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Андижан»
    В рамках 5-го тура чемпионата Узбекистана 4 апреля пройдет матч «Локомотив» Ташкент — «Андижан». Начало — 17:15 (мск). «Локомотив» Ташкент — «Андижан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Локомотив» Ташкент

    Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне явно поборются за высокие места. Сейчас команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Локомотив» Ташкент еще не потерпел ни единого поражения. Да и пропустили ташкентцы всего 2 мяча в 4 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Локомотив» Ташкент расписал сухую мировую с «Кызылкумом».

    Вообще, в 4 матчах чемпионата «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    В нынешнем чемпионате команда намерена побороться за медали. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Плюс в случае победы железнодорожники поднимутся как минимум на строчку вверх.

    Поединки против «Андижана» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» Ташкент выиграл 4 раза при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается победить. Хозяева намерены твердо действовать первым номером.

    «Андижан»

    Турнирное положение: «Андижан» явно поборется за высокие места в начавшемся чемпионате. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Да и вообще, «Андижан» лишь на 1 пункт отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 9 мячей.

  • Трансферный дайджест. 26 марта — 1 апреля
  • Рис Джеймс не нужен «Челси», Эрмосо может уйти в «Милан», «Ман Сити» договорился с американским вундеркиндом
  • 01/04/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Андижан» не смог переиграть «Насаф» (1:1).

    А вот до того команда имела серию из двух побед кряду. Причем «Бунедкор» был разгромлен со счетом 5:1.

    Между тем, «Андижан» явно способен на большее. Например, крепкий «Сурхан» команда одолела (3:2).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за самые высокие места. Да и реализация находится на приличном уровне.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вот только «Андижан» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Так, в стартовом туре чемпионата команда не смогла переиграть АГМК (0:0).

    Между тем, «Андижан» давненько не обыгрывал ташкентцев. Последняя виктория над оппонентом случилась почти 14 лет назад.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно в атаке. Да и пора бы прерывать серию неудач в матчах с железнодорожниками.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» Ташкент почти 14 лет не проигрывает «Андижану»

    • «Андижан» имеет лучшую атаку в лиге — 9 мячей

    • «Локомотив» Ташкент не пропускает уже 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.23.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.

    Прогноз: Обе команды борются за самые высокие места, и уж точно будут активны в атаке.

    «Андижан» имеет лучшую атаку в лиге, да и ташкентцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева переиграют «Андижан».

    Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.36

    Ещё прогнозы на спорт
    2.34
  • Прогноз на матч Котов — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Берреттини — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  7.80
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фенербахче — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арсенал — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Байер — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Локомотив» Ташкент — «Андижан» с коэффициентом 2.50. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. В Ташкенте будут забивать!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры