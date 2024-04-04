«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Ташкентцы в нынешнем сезоне явно поборются за высокие места. Сейчас команда пребывает на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент еще не потерпел ни единого поражения. Да и пропустили ташкентцы всего 2 мяча в 4 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним баллом. «Локомотив» Ташкент расписал сухую мировую с «Кызылкумом».
Вообще, в 4 матчах чемпионата «Локомотив» Ташкент выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.
В нынешнем чемпионате команда намерена побороться за медали. Да и достаточный потенциал для этого у нее имеется.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит достаточно монолитно. Плюс в случае победы железнодорожники поднимутся как минимум на строчку вверх.
Поединки против «Андижана» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных встреч «Локомотив» Ташкент выиграл 4 раза при одном паритете.
И уж совсем очевидно, что «Локомотив» Ташкент постарается победить. Хозяева намерены твердо действовать первым номером.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» явно поборется за высокие места в начавшемся чемпионате. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Да и вообще, «Андижан» лишь на 1 пункт отстает от лидера ферганского «Нефтчи». Да и забивает команда чаще всех в лиге — 9 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла всего один балл. «Андижан» не смог переиграть «Насаф» (1:1).
А вот до того команда имела серию из двух побед кряду. Причем «Бунедкор» был разгромлен со счетом 5:1.
Между тем, «Андижан» явно способен на большее. Например, крепкий «Сурхан» команда одолела (3:2).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: В нынешнем своем состоянии команда способна побороться за самые высокие места. Да и реализация находится на приличном уровне.
Вот только «Андижан» иногда умудряется терять очки на ровном месте. Так, в стартовом туре чемпионата команда не смогла переиграть АГМК (0:0).
Между тем, «Андижан» давненько не обыгрывал ташкентцев. Последняя виктория над оппонентом случилась почти 14 лет назад.
И уж совсем очевидно, что гости будут действовать активно в атаке. Да и пора бы прерывать серию неудач в матчах с железнодорожниками.
Статистика для ставок
- «Локомотив» Ташкент почти 14 лет не проигрывает «Андижану»
- «Андижан» имеет лучшую атаку в лиге — 9 мячей
- «Локомотив» Ташкент не пропускает уже 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 2.97, а победа оппонента — в скромные 3.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.50 и 1.44.
- 1.83Спартак — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.10Манчестер Сити — Астон Вилла: прогноз и ставкаСегодня в 22:15
- 3.10Балтика — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
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Прогноз: Обе команды борются за самые высокие места, и уж точно будут активны в атаке.
«Андижан» имеет лучшую атаку в лиге, да и ташкентцы явно постараются поднатореть в плане реализации.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке хозяева переиграют «Андижан».
Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.36