3 апреля «Херенвен» на своем поле примет «Твенте» в 28-м туре чемпионата Нидерландов по футболу. Начало — в 22:00 по мск. «Херенвен» — «Твенте»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Херенвен»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице Эредивизии коллектив идет с 32 очками на 11 месте и отстает на четыре очка от восьмой строки, дающей билет в плей-офф.

«Херенвен» добился девяти викторий в 27 проведенных встречах, пять игр свел вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей составляет 43:50.

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Последние матчи: «Суперфризы» в прошлом туре первенства расписали гостевую мировую с «Валвейком» 1:1. А перед этим они дважды кряду уступали, проиграв на выезде 0:2 «Неймагену» и 2:3 на своем поле «Фейеноорду» 2:3.

Не сыграют: Пропустит этот поединок хавбек Люк Брауэрс, у которого шесть голов в данном сезоне.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Херенвен» к данному поединку подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой он расписал одну мировую и дважды терпел фиаско. До этого же коллектив выиграл три игры из четырех, в том числе обыграв на своей территории «Аякс» 3:2. За девять же минувших встреч он не забивал только в двух случаях.

«Твенте»

Турнирное положение: Клуб из города Энсхеде сейчас в таблице разместился на третьей позиции с 56 очками и на четыре балла опережает четвертое место.

«Твенте» за всю дистанцию побеждал 17 раз, а также по пять встреч он свел вничью и проиграл. Разница забитых и пропущенных составляет 50:25.

Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке «тюккерсы» на своем поле минимально выиграли у скромного «Хераклеса» со счетом 1:0. А туром ранее они с таким же результатом уступили на выезде лидирующему «ПСВ».

Не сыграют: Все основные игроки в строю.

Состояние команды: В отрезке последних пяти встреч чемпионата «Твенте» смог выиграть четыре из них и раз уступил. И в данном периоде он только дважды сохранял свои ворота на замке. За минувшие же девять матчей первенства «красно-белые» смогли победить в шести из них и дважды терпели фиаско за это время.

Статистика для ставок

На своем поле «Херенвен» проиграл три из шести минувших встреч при двух победах

«Твенте» в гостях в чемпионате выиграл три матча из шести предыдущих и дважды проиграл

«Твенте» выиграл у «Херенвена» в трех последних очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Твенте» — 1.95, победа «Херенвена» — 3.65, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.20 соответственно.

Прогноз: В этом матче ставим на викторию «Твенте». И вот почему. Во-первых, гости находятся в более лучшем состоянии, а во-вторых, удачно играют против «Херенвена» в последнее время.

Ставка: победа «Твенте» за 1.95.

Прогноз: Однако высокой результативности от этого матча не ждем и ставим здесь на низовой тотал, ведь в последнее время эти клубы забивают немного.

Ставка: ТМ 2,5 за 2.20.