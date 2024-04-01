«Интер»
Турнирное положение: после 29-ти туров «Интер» уверенно возглавляет таблицу Серии А с 76 очками. Отрыв от «Милана» равен 14 очкам. Фактически «нерадзурри» уже гарантировали себе золотые медали.
Последние матчи: в предыдущей игре команда Симоне Индзаги не смогла на выезде победить «Наполи» (1:1), пропустив в конце встречи. Причем, наставник «Интера» выпустил всех основных футболистов. Единственный гол на счету защитника Маттео Дармиана.
Интер — Эмполи: коэффициенты букмекеров
Ранее «нерадзурри» на выезде обыграли «Болонью» (1:0) и дома победили «Дженоа» (2:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Барелла, травмированы Карлос Аугусто, Арнаутович, Де Врей.
Состояние команды: команда Симоне Индзаги на голову выше всех в Серии А, но в последних турах у нее наметился небольшой спад и она уже не громит своих соперников.
«Эмполи»
Турнирное положение: сейчас «Эмполи» располагается на 17-м месте в таблице Серии А с 25 очками. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Понятно, что команда не может спокойно себя чувствовать до конца чемпионата.
Последние матчи: в 29-м туре дружина Давиде Николы уступила на своем поле «Болонье» со счетом 0:1. Весь матч на поле была равная игра, но удача улыбнулась сопернику, который забил единственный гол в уже добавленное время.
Ранее было поражение от «Милана» (0:1) на выезде и на своем поле от «Кальяри» (0:1).
Не сыграют: травмированы Исмаили и Малех, они игроки основы, но не ключевые футболисты.
Состояние команды: после назначения известного спасателя от вылета из Серии А Давиде Николы «Эмполи» стал стабильно набирать очки и постепенно выбрался из опасной зоны, но в последнее время результаты снова немного ухудшились, вернулись и проблемы в атаке.
Статистика для ставок
- В первом круге «Интер» выиграл со счетом 1:0
- В прошлом сезоне «Эмполи» выиграл в гостях 1:0, а на своем поле проиграл 0:3
- У «Эмполи» одна из самых крепких оборон среди аутсайдеров, всего 43 пропущенных мяча. «Интер» в последних трех турах чемпионата всего 4 раза поразил ворота соперника
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,21, а на «Эмполи» — 14,0. Ничью букмекеры предлагают за 7,80.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,66, а тотал больше 3,5 можно забрать за 2,30.
- 1.98Манчестер Сити — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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- 2.10Марсель — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: при Давиде Никола «Эмполи» стал играть гораздо строже в обороне, более низким блоком, как ранее действовали почти все прежние его команды. «Интер» тоже не очень хорошо сморится в атаке в последнее время, также неизвестно, как будет команда выглядеть после перерыва на матчи сборных, когда отсутствовал почти весь состав. Вряд ли стоит ждать разгром.
Ставка: победа «Эмполи» с форой +2 за 1,85.
Прогноз: гости почти не будут помышлять об атаке и постараются увезти хотя бы очко. «Интеру» будет непросто вскрыть оборону, поэтому можно заиграть более рискованный вариант.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,60.