«Ньюкасл»
Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Ньюкасл» занимает 10-е место с 40 очками и разницей мячей 59-48.
Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому должна стабильно выигрывать, чтобы попасть в континентальные турниры.
Ньюкасл — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Сороки» уступили на выезде «Челси» — 2:3.
А после этого хозяева снова уступили. На этот раз в рамках четвертьфинала Кубка Англии они проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:2).
Не сыграют: Ботман, Ливраменто, Триппьер, Барнс, Поуп, Жоэлинтон, Уилсон, Майли — у всех травмы. Дисквалифицирован — Тонали.
Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Ньюкасл» одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах коллектива в грядущей игре, тем не менее, на своем поле он способен одолеть любого соперника.
Александер Исак — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 12 голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает седьмое место, уступая три очка зоне еврокубков — шестой строчке. Он забил 46 мячей, пропустил — 50.
Команда опережает соперника на четыре балла, поэтому ей важно как минимум не проиграть, чтобы не подпустить соперника вплотную к себе.
Последние матчи: лондонцы в последней игре АПЛ сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Астон Виллой» (1:1).
Перед этим «Молотобойцы» разгромили в ответном поединке немецкий «Фрайбург» (5:0), благодаря чему смогли выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
Не сыграют: Травмированные — Кудус и Корне, дисквалифицирован — Альварес.
Состояние команды: в четырех последних играх во всех турнирах «Вест Хэм» победил лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Очевидно, что коллективу не хватает стабильности, чтобы увеличить свои шансы на выход в еврокубки, и на «Сент-Джеймс Парк» ему придется непросто.
Джаррод Боуэн — самый результативный игрок «Вест Хэма» в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть пятым бомбардиром лиги.
Статистика для ставок
- в семи из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали оба соперника
- в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» не выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.15, победа «Вест Хэма» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом единственное поражение — от «Фрайбурга» — было минимальным и никак в итоге не повлияло на турнирные перспективы клуба.
При этом в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» не выиграл.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.99.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован такой сценарий.
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.70