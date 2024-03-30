«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Матч пройдет в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги, начало — 15:30 (мск) «Ньюкасл» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: По итогам 29 матчей АПЛ «Ньюкасл» занимает 10-е место с 40 очками и разницей мячей 59-48.

Команда на семь очков отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому должна стабильно выигрывать, чтобы попасть в континентальные турниры.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Сороки» уступили на выезде «Челси» — 2:3.

А после этого хозяева снова уступили. На этот раз в рамках четвертьфинала Кубка Англии они проиграли на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Ботман, Ливраменто, Триппьер, Барнс, Поуп, Жоэлинтон, Уилсон, Майли — у всех травмы. Дисквалифицирован — Тонали.

Состояние команды: в последних шести поединках во всех турнирах «Ньюкасл» одержал две победы при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма не говорит о хороших шансах коллектива в грядущей игре, тем не менее, на своем поле он способен одолеть любого соперника.

Александер Исак — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 12 голами.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает седьмое место, уступая три очка зоне еврокубков — шестой строчке. Он забил 46 мячей, пропустил — 50.

Команда опережает соперника на четыре балла, поэтому ей важно как минимум не проиграть, чтобы не подпустить соперника вплотную к себе.

Последние матчи: лондонцы в последней игре АПЛ сыграли вничью. На своем поле они поделили очки с «Астон Виллой» (1:1).

Перед этим «Молотобойцы» разгромили в ответном поединке немецкий «Фрайбург» (5:0), благодаря чему смогли выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Не сыграют: Травмированные — Кудус и Корне, дисквалифицирован — Альварес.

Состояние команды: в четырех последних играх во всех турнирах «Вест Хэм» победил лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Очевидно, что коллективу не хватает стабильности, чтобы увеличить свои шансы на выход в еврокубки, и на «Сент-Джеймс Парк» ему придется непросто.

Джаррод Боуэн — самый результативный игрок «Вест Хэма» в АПЛ с 14 голами, что позволяет ему быть пятым бомбардиром лиги.

Статистика для ставок

в семи из девяти последних матчей «Ньюкасла» забивали оба соперника

в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 4.15, победа «Вест Хэма» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.50.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости не проиграли. При этом единственное поражение — от «Фрайбурга» — было минимальным и никак в итоге не повлияло на турнирные перспективы клуба.

При этом в четырех из шести последних матчей «Ньюкасл» не выиграл.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет за 1.99.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних их матчей был реализован такой сценарий.

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 3.70