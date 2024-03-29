В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Норвич» — «Плимут». Начало — 18:00 (мск). «Норвич» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Норвич»

Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне выглядят относительно неплохо. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Норвич» всего на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и обороняется команда не столь монолитно: 54 пропущенных мяча.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Норвич» уверенно расправился со «Сток Сити» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем «Норвич» не пропускал в двух последних матчах. Да и вообще, задачу попасть в плей-офф перед командой никто не снимал.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Норвич» выглядит весьма выгодно. Так что нужно закрепляться в топ-6.

Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Норвич» выиграл 3 раза при двух поражениях.

При этом «Норвич» в первом круге потерпел сокрушительное поражение от «Плимута» (2:6). Так что есть отличный повод поквитаться!

«Плимут»

Турнирное положение: «Плимут» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. На текущий момент команда пребывает на 18 строчке таблицы.

Причем «Плимут» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускают «пилигримы» многовато: 62 мяча в 38 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Плимут» дома минимально уступил «Престону».

В пяти последних поединках команда выиграла лишь 1 раз. В этих матчах было забито 3 мяча при 5 пропущенных.

Вот только не побеждает «Плимут» уже 4 матча кряду. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой стабильности.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Плимут» откровенно не впечатляет. Да и голы даются команде крайне натужно.

Причем побеждает команда не так часто. В активе у «пилигримов» всего 10 викторий в 38 поединках Чемпионшипа.

А вот проигрывает команда достаточно регулярно. В пассиве у «Плимута» уже 17 поражений в текущем чемпионате.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться зацепиться за очки. «Плимут» вполне будет рад и ничьей.

Статистика для ставок

«Плимут» не побеждал в 4 своих последних матчах

«Норвич» не пропускал в 2 своих последних поединках

в первом круге победу праздновал «Плимут» (6:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Канарейки» явно сильнее соперника, и наверняка постараются забить быстрый мяч.

«Плимут» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же «Норвич» сейчас заметно прибавил в игре и результатах.

Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00