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    «Норвич» совершит блицкриг?

    «Норвич» — «Плимут». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Плимут»
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    «Норвич»
    В рамках 39-го тура чемпионата Англии 29 марта пройдет матч «Норвич» — «Плимут». Начало — 18:00 (мск). «Норвич» — «Плимут»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Плимут Аргайл Плимут Аргайл
  • Англия. Чемпионшип
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    «Норвич»

    Турнирное положение: «Канарейки» в нынешнем сезоне выглядят относительно неплохо. На текущий момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Норвич» всего на 3 очка опережает ближайшего преследователя. Да и обороняется команда не столь монолитно: 54 пропущенных мяча.

    Норвич Сити — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда взяла три очка. «Норвич» уверенно расправился со «Сток Сити» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Норвич» выиграл трижды. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем «Норвич» не пропускал в двух последних матчах. Да и вообще, задачу попасть в плей-офф перед командой никто не снимал.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Норвич» выглядит весьма выгодно. Так что нужно закрепляться в топ-6.

    Матчи против «Плимута» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Норвич» выиграл 3 раза при двух поражениях.

    При этом «Норвич» в первом круге потерпел сокрушительное поражение от «Плимута» (2:6). Так что есть отличный повод поквитаться!

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Плимут» в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в Чемпионшипе. На текущий момент команда пребывает на 18 строчке таблицы.

    Причем «Плимут» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и пропускают «пилигримы» многовато: 62 мяча в 38 матчах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Плимут» дома минимально уступил «Престону».

    В пяти последних поединках команда выиграла лишь 1 раз. В этих матчах было забито 3 мяча при 5 пропущенных.

    Вот только не побеждает «Плимут» уже 4 матча кряду. Да и вообще, команде явно не хватает пресловутой стабильности.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Плимут» откровенно не впечатляет. Да и голы даются команде крайне натужно.

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    Причем побеждает команда не так часто. В активе у «пилигримов» всего 10 викторий в 38 поединках Чемпионшипа.

    А вот проигрывает команда достаточно регулярно. В пассиве у «Плимута» уже 17 поражений в текущем чемпионате.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться зацепиться за очки. «Плимут» вполне будет рад и ничьей.

    Статистика для ставок

    • «Плимут» не побеждал в 4 своих последних матчах

    • «Норвич» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • в первом круге победу праздновал «Плимут» (6:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Норвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

    Прогноз: «Канарейки» явно сильнее соперника, и наверняка постараются забить быстрый мяч.

    «Плимут» имеет проблемы с надежностью тылов, к тому же «Норвич» сейчас заметно прибавил в игре и результатах.

    Ставка: Победа «Норвича» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    Ставка и прогноз на матч «Норвич» — «Плимут» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Норвич» совершит блицкриг?
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