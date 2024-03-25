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    Трансферный дайджест. 19-25 марта

    Брантуайт может стать «горожанином», Жиру собирает чемоданы в МЛС, аргентинский талант Соуле стоит на перепутье

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    Шарль де Кетеларе
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    Шарль де Кетеларе
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Шарль де Кетеларе

    «Милан», 23 года, полузащитник

    Целая группа игроков итальянского «Милана» сейчас находится в аренде в других клубах Серии А. Это Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Алексис Салемакерс («Болонья») и Даниэль Мальдини («Монца»).

    Ярче всех из этой троицы смотрится 23-летний бельгийский полузащитник, который превратился в одного из лидеров «Аталанты». В этом сезоне де Кетеларе сыграл за бергамасков в чемпионате 25 матчей, забил 6 мячей, сделал 6 ассистов.

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    • В его арендном соглашении имеется пункт о возможном выкупе, где прописана сумма трансфера в 22 млн евро плюс 4 млн евро в качестве дополнительных бонусов. «Аталанта» довольна игрой бельгийца и готова делать предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Шарль де Кетеларе
    globallookpress.com

    Также «россонери» не против продать и двух других футболистов. За Салемакерса, который стал игроком ротации в «Болоньи», они могут выручить 9 млн евро, а за представителя славной династии Мальдини 5 млн евро. В последних турах Даниэль смотрится очень ярко и стал постоянно забивать, выходя на замены.

    Таким образом, «Милан» может выручить за этих трех футболистов сумму в 40 млн евро, которую можно потом реинвестировать в укрепление состава.

    Наш прогноз: де Кетеларе и Салемакерс уйдут из «Милана» летом, а Даниэль Мальдини останется в клубе.

    Матиас Соуле

    «Ювентус», полузащитник, 20 лет

    Аргентинский вингер Матиас Соуле проводит очень яркий сезон в Серии А за «Фрозиноне» и привлек к себе внимание многих европейских клубов.

    20-летний полузащитник принадлежит «Ювентусу», а играет на правах аренды во «Фрозиноне». В этом сезоне в чемпионате аргентинец сыграл 27 матчей, забил 10 мячей, отдал 2 голевые передачи.

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    • Как сообщает Tuttosport, Соуле хочет приобрести английский «Саутгемптон», который может вернуться в следующем сезоне в АПЛ. «Святые» готовят трансфер, но не согласны переплачивать за него.

    Соуле сейчас оценивается в 50 млн евро, а его контракт с «Ювентусом» действует до лета 2026 года.

    Матиас Соуле
    globallookpress.com

    Сам же игрок молодежной сборной Аргентины намерен вернуться в «Ювентус» и попытаться завоевать место в основном составе. «Бьянконери» в случае выгодного предложения продадут Соуле, так как им требуются средства на покупку полузащитника Тена Копмейнерса из «Аталанты», в котором туринцы видят будущего лидера средней линии.

    Наш прогноз: Соуле начнет следующий сезон в «Ювентусе».

    Джарред Брантуайт

    «Эвертон», защитник, 21 год

    Центральный защитник «Эвертона» Джарред Брантуайт не только смог закрепиться в основе «ирисок», но и получил в сборную Англии. Такой прогресс не остался незамеченным со стороны топ-клубов.

    По данным Daily Mail, 21-летним защитником активно интересуется «Манчестер Сити», который хочет усилить конкуренция в центре защиты. Селекционеры «горожан» считают, что по манере игры Брантуайт очень схож с Джоном Стонзом (переходил тоже из «Эвертона») и в перспективе готов его заменить в составе.

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    • К тому же главный тренер Хосеп Гвардиола все чаще использует Стоунза в полузащите, что освобождает позицию в центре обороны.

    Помимо «Ман Сити» интерес к защитнику проявляют также «МЮ», «Тоттенхэм» и «Реал». «Эвертон» готов отпустить своего ведущего защитника, но за сумму не менее 60 млн евро.

    Джарред Брантуайт
    globallookpress.com

    В этом сезоне Брантуайт сыграл 25 матчей в чемпионате, забил два гола.

    Наш прогноз: Брантуайт уйдет из «Эвертона».

    Альберт Гюдмюндссон

    «Дженоа», 26 лет, полузащитник

    Исландский вингер Альберт Гюдмюндссон вернулся со своим «Дженоа» в Серию А и показывает очень яркий и результативный футбол.

    Неудивительно, что им заинтересовались многие гранды европейского футбола. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, самым настойчивым сейчас является миланский «Интер», готовый купить 26-летнего игрока в летнее трансферное окно.

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    • Другими претендентами на Гюдмюндссон считается «Тоттенхэм» и еще один клуб АПЛ, но игрок пока не хочет уезжать из Италии, где ему все очень нравится, и намерен продолжить карьеру в Серии А.

    В этом сезоне исландец сыграл за «Дженоа» в чемпионате 27 матчей, забил 10 голов, отдал три результативные передачи. «Грифоны» не против продать одного из своих лидеров, но за сумму не менее 30 млн евро.

    Альберт Гюдмюнссон
    globallookpress.com

    «Интер», в свою очередь, хочет приобрести Гюдмюндссона, но не имеет свободных средств на приобретение и пока предлагает взять игрока в аренду с правом обязательного выкупа.

    Наш прогноз: Гюдмюндссон давно перерос «Дженоа» и покинет клуб.

    Джакомо Распадори

    «Наполи», нападающий, 24 года

    Джакомо Распадори переходил из «Сассуоло» в «Наполи» в качестве одной из главных молодых звезд Серии, но за два сезона в составе неаполитанцев он так и не стал игроком основы.

    Все дело в том, что на его позиции играет Виктор Осимхен, с которым конкурировать весьма сложно. Что при Лучано Спаллетти, что при других тренерах, ему приходилось играть вингера, но это не совсем его позиция и там теряются многие его положительные свойства.

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    • Такое положение дел 24-летнему Распадори порядком надоело, и он собирается летом покинуть «Наполи». По данным La Gazzetta dello Sport, сейчас главными претендентами на нападающего являются «Интер» и «Ювентус», которые хотят усилить атакующую линию.

    Руководство «Наполи» готово отпустить Распадори за 35 миллионов евро (за такие цифры он был куплен у «Сассуоло»), за меньшую сумму оно даже не будет рассматривать предложение.

    Джакомо Распадори
    globallookpress.com

    В этом сезоне Распадори сыграл 29 матчей в Серии А, забил четыре мяча, сделал три ассиста.

    Наш прогноз: Распадори покинет «Наполи».

    Мэйсон Гринвуд

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 22 года

    В испанском «Хетафе» Мэйсону Гринвуду удалось перезагрузить свою карьеру и почти вернуться на свой прежний уровень. Яркая игра английского нападающего привлекла к нему внимание многих топ-клубов Европы.

    Напомним, 22-летний Гринвуд принадлежит «Манчестер Юнайтед», но играет в аренде в «Хетафе» после того, как пришлось покинуть стан манкуниацев из-за скандала с насилием.

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    • По данным La Gazzetta dello Sport, к Гринвуду большой интерес проявляет спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, который в будущем видит в нем одного из лидеров клуба.

    Руководство «старой синьоры» привлекает универсальность 22-летнего футболиста, который может играть вингера на любом фланге или нападающего. Не стоит забывать о том, что его рыночная цена значительно ниже из-за проблем с законом.

    Мэйсон Гринвуд
    globallookpress.com

    В ближайшее время «Ювентус» собирается сделать официальное предложение «МЮ» о траснфере Гринвуда. В этом сезоне 22-летний игрок провел 26 матчей в Ла Лиге, забил 11 мячей. На Transfermarkt его оценивают в 15 млн евро.

    Наш прогноз: Гринвуд будет продан летом из «Манчестер Юнайтед».

    Оливье Жиру

    «Милан», 37 лет, нападающий

    Контракт французского форварда «Милана» Оливье Жиру истекает этим летом и он, скорее всего, покинет стан «россонери».

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    Как сообщает L’Equipe, следующим маршрутом 37-летнего нападающего станет американская МЛС. Главным претендентом на Жиру сейчас является «Лос-Анджелес».

    Сообщается, что стороны сейчас ведут активные переговоры о переходе и если они увенчаются успехом, то Жиру сможет дебютировать за новый клуб уже в начале июня.

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    Еще одним плюсом в пользу перехода нападающего является тот факт, что в «Лос-Анджелесе» выступает его бывший партнер по сборной Франции Уго Льорис.

    Оливье Жиру
    globallookpress.com

    В этом сезоне Жиру провел в Серии А 26 матчей, забил 12 голов, сделал 8 результативных передач.

    Наш прогноз: Жиру отправится в МЛС.

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