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    «Лутон» — «Ноттингем». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон» — «Ноттингем»
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    «Ноттингем»
    В субботу, 16 марта, в 29-м туре английской Премьер-лиги «Лутон» на своем стадионе сыграет против «Ноттингема». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. «Лутон» — «Ноттингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2024 года

    «Лутон»

    Турнирное положение: С 21 набранным баллом в таблице коллектив Роба Эдвардса находится в зоне вылета и на три пункта отстает от безопасной позиции.

    «Лутон» в 28 проведенных встречах отпраздновал всего пять викторий, шесть игр свел вничью и потерпел 17 фиаско, забил 41 гол при 59 пропущенных.

    Лутон Таун — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад «шляпники» потерпели очень обидное поражение от «Борнмута» на его поле со счетом 3:4, ведя после первой половины игры 3:0. Немногим ранее они на выезде поделили очки с «Кристал Пэлас» 1:1, прервав тем самым 5-матчевую серию из поражений.

    Не сыграют: В лазарете команды находятся Элайджа Адебайо, Мадс Джуел Андерсен, Джейкоб Браун и Марвелус Накамба.

    Состояние команды: К этому поединку «Лутон» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период коллектив расписал две мировые и потерпел шесть фиаско. Однако команда неизменно забивала в 12 своих последних поединках во всех соревнованиях.

    «Ноттингем»

    Турнирное положение: В таблице АПЛ на текущий момент дружина Нуну Санту с 24 очками находится на безопасной 17 строке и обходит зону вылета всего на три пункта.

    «Ноттингем» отпраздновал шесть викторий за всю турнирную дистанцию, столько же раз сыграл вничью и 16 встреч проиграл, разница мячей составляет 34:50.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «лесники» с минимальным счетом 0:1 на выезде уступили «Брайтону» в матче чемпионата Англии. И это фиаско стало для них третьим кряду с таким результатом и четвертым вообще.

    Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит защитник Нуну Тавареш.

    Состояние команды: «Ноттингем» также к этому поединку подходит весьма в плачевном состоянии, ведь он проиграл четыре свои последние встречи. Победить же коллектив смог только раз за минувшие восемь матчей чемпионата. И за весь этот отрезок «красные» не забивали только в двух случаях.

    Статистика для ставок

    • «Лутон» на своем поле проиграл пять из семи последних игр во всех турнирах при одной победе

    • «Ноттингем» в гостях уступил в пяти из восьми минувших встреч при одной победе

    • Три из пяти предыдущих очных матчей данных клубов завершились вничью и дважды победил «Лутон»

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Лутон» букмекеры дают коэффициент 2.87. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ноттингема» оценена в 2.48.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: От поединка двух команд из низов таблице, скорее всего, не следует ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей. В общем, наша ставка на этот поединок тотал меньше трех.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.80.

    Прогноз: И также еще ставим здесь с 0 форой на «Лутон», ведь он в последнем отрезке вполне неплохо играет с предстоящим противником и не проигрывает ему вот уже пять встреч подряд.

    Ставка: победа «Лутона» с форой 0 за 2.11.

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    Ставка и прогноз на матч «Лутон» — «Ноттингем» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. Битва аутсайдеров выйдет низовой
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