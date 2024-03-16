В субботу, 16 марта, в 29-м туре английской Премьер-лиги «Лутон» на своем стадионе сыграет против «Ноттингема». Начало встречи запланировано на 18:00 по мск. «Лутон» — «Ноттингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лутон»

Турнирное положение: С 21 набранным баллом в таблице коллектив Роба Эдвардса находится в зоне вылета и на три пункта отстает от безопасной позиции.

«Лутон» в 28 проведенных встречах отпраздновал всего пять викторий, шесть игр свел вничью и потерпел 17 фиаско, забил 41 гол при 59 пропущенных.

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Последние матчи: Несколько дней тому назад «шляпники» потерпели очень обидное поражение от «Борнмута» на его поле со счетом 3:4, ведя после первой половины игры 3:0. Немногим ранее они на выезде поделили очки с «Кристал Пэлас» 1:1, прервав тем самым 5-матчевую серию из поражений.

Не сыграют: В лазарете команды находятся Элайджа Адебайо, Мадс Джуел Андерсен, Джейкоб Браун и Марвелус Накамба.

Состояние команды: К этому поединку «Лутон» подходит с 8-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период коллектив расписал две мировые и потерпел шесть фиаско. Однако команда неизменно забивала в 12 своих последних поединках во всех соревнованиях.

«Ноттингем»

Турнирное положение: В таблице АПЛ на текущий момент дружина Нуну Санту с 24 очками находится на безопасной 17 строке и обходит зону вылета всего на три пункта.

«Ноттингем» отпраздновал шесть викторий за всю турнирную дистанцию, столько же раз сыграл вничью и 16 встреч проиграл, разница мячей составляет 34:50.

Последние матчи: В прошлом туре «лесники» с минимальным счетом 0:1 на выезде уступили «Брайтону» в матче чемпионата Англии. И это фиаско стало для них третьим кряду с таким результатом и четвертым вообще.

Не сыграют: Из-за травмы игру пропустит защитник Нуну Тавареш.

Состояние команды: «Ноттингем» также к этому поединку подходит весьма в плачевном состоянии, ведь он проиграл четыре свои последние встречи. Победить же коллектив смог только раз за минувшие восемь матчей чемпионата. И за весь этот отрезок «красные» не забивали только в двух случаях.

Статистика для ставок

«Лутон» на своем поле проиграл пять из семи последних игр во всех турнирах при одной победе

«Ноттингем» в гостях уступил в пяти из восьми минувших встреч при одной победе

Три из пяти предыдущих очных матчей данных клубов завершились вничью и дважды победил «Лутон»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Лутон» букмекеры дают коэффициент 2.87. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ноттингема» оценена в 2.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.69 и 2.23 соответственно.

Прогноз: От поединка двух команд из низов таблице, скорее всего, не следует ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей. В общем, наша ставка на этот поединок тотал меньше трех.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.80.

Прогноз: И также еще ставим здесь с 0 форой на «Лутон», ведь он в последнем отрезке вполне неплохо играет с предстоящим противником и не проигрывает ему вот уже пять встреч подряд.

Ставка: победа «Лутона» с форой 0 за 2.11.