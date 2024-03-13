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    Команды снова выдадут результативный поединок

    «Йокогама Ф-Маринос» — «Шаньдун Тайшань». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, азиатская Лига чемпионов, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Йокогама Ф-Маринос» — «Шаньдун Тайшань»
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    «Йокогама Ф-Маринос»
    Японский клуб «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле примет китайский «Шаньдун Тайшань» в ответном поединке 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 марта, начало — в 13:00 по мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Шаньдун Тайшань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Йокогама Ф-Маринос»

    Путь в плей-офф: Групповой этап этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов клуб из города Иокогама преодолел легко, выиграв свой квартет, добыв четыре виктории при двух фиаско.

    В рамках 1/8 финала «Йокогама Ф-Маринос» не без труда справился с тайским «Бангкок Юнайтед», расписав с ним выездную ничью 2:2 и победив дома 1:0 только по итогам овертайма.

    В первой же игре с предстоящим противником на его поле японцы победили со счетом 2:1, ведя почти до самой концовки встречи 2:0.

    Последние матчи: Поединок с предстоящим противником как раз и был последней проведенной игрой команды. До этого состоялось домашнее фиаско 0:1 от «Фукуоки» в чемпионате страны, которым была прервана 4-матчевая серию без поражений.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Йокогама Ф-Маринос» успела провести в этом году только пять встреч в различных турнирах. В трех из них команда смогла отпраздновать победы, еще один поединок она свела вничью и потерпела одно фиаско.

    За минувшие восемь встреч во всех турнирах коллектив не забивал всего лишь в одном случае.

    «Шаньдун Тайшань»

    Путь в плей-офф: Китайский клуб на групповом этапе этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов стал вторым в своем квартете, оказавшись ниже предстоящего противника.

    В 1/8 финала «Шаньдун Тайшань» встречался с японским «Кавасаки». В первой игре китайцы дома проиграли 2:3, но в ответке в гостях взяли реванш — 4:2.

    В первой игре с предстоящим противником на своем поле, как упоминалось выше, было поражение со счетом 1:2.

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  • 08/03/2024

    • Последние матчи: Накануне предстоящего поединка клуб из города Цзинань на своем поле расписал мировую 0:0 с «Бэйцзин Гоань» в рамках чемпионата Китая, а немногим ранее они уступили дома как раз «Йокогама Ф-Маринос» 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Шаньдун Тайшань» в 2024 году успел отыграть пять встреч, в которых отпраздновал две виктории, два матча еще проиграл и расписал одну ничью. Причем в четырех случаях этого периода он неизменно забивал.

    Статистика для ставок

    • «Йокогама Ф-Маринос» обыграл «Шаньдун Тайшань» в трех последних очных встречах

    • Только в двух из пяти матчей в истории противостояния этих клубов забивали обе стороны

    • «Шаньдун Тайшань» в гостях в этом розыгрыше Лиги чемпионов выиграл три игры из четырех

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Йокогама Ф-Маринос» — 1.63, победа «Шаньдун Тайшань» — 4.91, ничья — 4.46.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.53 соответственно.

    Прогноз: Как и в первом поединке этих команд здесь также ожидаем обмена забитыми мячами и верхового исхода, ведь обе команды в этом сезоне демонстрируют весьма неплохой уровень игры в атаке, а вот защита не всегда действует лучшим образом.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

    Прогноз: И также еще рискнем поставить на то, что китайский клуб не уступит по итогам основного времени, так как в гостях он в этой ЛЧ выступает весьма успешно.

    Ставка: Х2 2.33.

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    Ставка и прогноз на матч «Йокогама Ф-Маринос» — «Шаньдун Тайшань» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Команды снова выдадут результативный поединок
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