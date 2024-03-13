Японский клуб «Йокогама Ф-Маринос» на своем поле примет китайский «Шаньдун Тайшань» в ответном поединке 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Встреча пройдет 13 марта, начало — в 13:00 по мск. «Йокогама Ф-Маринос» — «Шаньдун Тайшань»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Йокогама Ф-Маринос»

Путь в плей-офф: Групповой этап этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов клуб из города Иокогама преодолел легко, выиграв свой квартет, добыв четыре виктории при двух фиаско.

В рамках 1/8 финала «Йокогама Ф-Маринос» не без труда справился с тайским «Бангкок Юнайтед», расписав с ним выездную ничью 2:2 и победив дома 1:0 только по итогам овертайма.

В первой же игре с предстоящим противником на его поле японцы победили со счетом 2:1, ведя почти до самой концовки встречи 2:0.

Последние матчи: Поединок с предстоящим противником как раз и был последней проведенной игрой команды. До этого состоялось домашнее фиаско 0:1 от «Фукуоки» в чемпионате страны, которым была прервана 4-матчевая серию без поражений.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Йокогама Ф-Маринос» успела провести в этом году только пять встреч в различных турнирах. В трех из них команда смогла отпраздновать победы, еще один поединок она свела вничью и потерпела одно фиаско.

За минувшие восемь встреч во всех турнирах коллектив не забивал всего лишь в одном случае.

«Шаньдун Тайшань»

Путь в плей-офф: Китайский клуб на групповом этапе этого розыгрыша азиатской Лиги чемпионов стал вторым в своем квартете, оказавшись ниже предстоящего противника.

В 1/8 финала «Шаньдун Тайшань» встречался с японским «Кавасаки». В первой игре китайцы дома проиграли 2:3, но в ответке в гостях взяли реванш — 4:2.

В первой игре с предстоящим противником на своем поле, как упоминалось выше, было поражение со счетом 1:2.

Последние матчи: Накануне предстоящего поединка клуб из города Цзинань на своем поле расписал мировую 0:0 с «Бэйцзин Гоань» в рамках чемпионата Китая, а немногим ранее они уступили дома как раз «Йокогама Ф-Маринос» 1:2.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Шаньдун Тайшань» в 2024 году успел отыграть пять встреч, в которых отпраздновал две виктории, два матча еще проиграл и расписал одну ничью. Причем в четырех случаях этого периода он неизменно забивал.

Статистика для ставок

«Йокогама Ф-Маринос» обыграл «Шаньдун Тайшань» в трех последних очных встречах

Только в двух из пяти матчей в истории противостояния этих клубов забивали обе стороны

«Шаньдун Тайшань» в гостях в этом розыгрыше Лиги чемпионов выиграл три игры из четырех

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Йокогама Ф-Маринос» — 1.63, победа «Шаньдун Тайшань» — 4.91, ничья — 4.46.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.53 и 2.53 соответственно.

Прогноз: Как и в первом поединке этих команд здесь также ожидаем обмена забитыми мячами и верхового исхода, ведь обе команды в этом сезоне демонстрируют весьма неплохой уровень игры в атаке, а вот защита не всегда действует лучшим образом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.87.

Прогноз: И также еще рискнем поставить на то, что китайский клуб не уступит по итогам основного времени, так как в гостях он в этой ЛЧ выступает весьма успешно.

Ставка: Х2 2.33.