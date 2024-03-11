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    Гости увезут три очка

    «Газиантеп» — «Бешикташ». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Турции 11 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Газиантеп» — «Бешикташ»
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    «Бешикташ»
    «Газиантеп» сыграет на своем поле против «Бешикташа» в рамках 29-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:30 мск. «Газиантеп» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 11 Марта 2024 года
    Газишехир
  • Турция. Суперлига
    •  Газишехир 20:30 Бешикташ Бешикташ
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    «Газиантеп»

    Турнирное положение: «Газиантеп» всеми силами пытается сохранить место в элитном дивизионе. Но пока клуб находится на грани вылета.

    На данный момент «Газиантеп» располагается на 18-й позиции в таблице. Команда набрала 28 очков в 28 играх.

    Последние матчи: «Газиантеп» проиграл два последних матча в чемпионате Турции. Фанаты разочарованы, что в них клуб не забил ни одного гола.

    «Газиантеп» 24 февраля уступил дома «Башакшехиру» со счетом 0:2. Затем был неудачный выезд к «Антальяспору» (0:1).

    Не сыграют: Акоста — травма, Зенгин (под вопросом).

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    Состояние команды: «Газиантеп» уже не выступает на два фронта. Ранее команда вылетела из Кубка Турции. 7 февраля в 1/8 финала «Газиантеп» дома проиграл «Фенербахче» со счетом 0:2.

    У «Газиантепа» одна цель — не вылететь из элитного дивизиона. Но команда редко выигрывает. В последних 10 матчах с учетом всех турниров одержаны лишь две победы.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: «Бешикташ» нацелен в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Осталось лишь выяснить — это будет Лига Европы или Лига конференций.

    Попасть в Лигу чемпионов шансов нет никаких. «Галатасарай» и «Фенербахче» оторвались слишком далеко.

    Сейчас «Бешикташ» располагается на 4-м месте. Клуб набрал 46 очков по итогам 28 матчей.

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    • Последние матчи: «Бешикташ» на одном дыхании провел февраль. Команда в шести матчах одержала пять побед, также была зафиксирована одна ничья. Ранее удалось обыграть «Трабзонспор», «Антальяспор», «Истанбулспор» и дважды «Коньяспор» (в чемпионате и Кубке Турции).

    Но 3 марта «Бешикташ» все-таки проиграл. Это случилось в домашнем матче с лидером Суперлиги «Галатасараем» (0:1).

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    Не сыграют: Килич, Окслейд-Чемберлен, Узунхан, Хаджиахметович.

    Состояние команды: «Бешикташ» давненько не радовал фанатов титулами. Последние трофеи клуб завоевал в 2021 году. В минувшем сезоне «Бешикташ» финишировал на третьем месте.

    Сейчас команду возглавляет Фернанду Сантуш. Но нельзя сказать, что с опытным тренером все наладилось.

    Прежде всего, нужно удачно провести остаток сезона и завоевать путевку в еврокубки. Эта задача выглядит для «Бешикташа» вполне реальной.

    Статистика для ставок

    • «Газиантеп» не выигрывает дома с 17 января

    • «Бешикташ» в последних семи матчах одержал пять побед

    • «Газиантеп» последний раз обыгрывал «Бешикташ» в ноябре 2020 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Бешикташ» в этом матче можно поставить за 2.00, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу хозяев — за 3.55.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.74, а на ТМ 2,5 можно поставить за 1.97.

    Прогноз: «Бешикташ» продолжает бороться за медали. После неудачи в игре с «Галатасараем» команда Сантуша завоюет три очка.

    Ставка: победа «Бешикташа» за 2.00.

    Прогноз: «Бешикташ» будет доминировать и бороться за победу. Однако хозяева свой свой момент у чужих ворот обязательно реализуют.

    Ставка: обе команды забьют за 1.75.

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    Ставка и прогноз на матч «Газиантеп» — «Бешикташ» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 11.03.2024. Прогнозы на футбол. Гости увезут три очка
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