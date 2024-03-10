«Вест Хэм» — «Бернли». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 17:00 (мск) «Вест Хэм» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вест Хэм»

Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает седьмое место — далековато от зоны еврокубков. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 47 пропущенных мячей.

Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому сохраняет не самые высокие шансы на попадание в Лигу конференций.

Вест Хэм — Бёрнли: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.684.105.10Бонус$9500

Последние матчи: лондонцы в последней игре АПЛ одержали важную победу. На чужом поле они обыграли часто неуступчивом у себя дома «Эвертон» (3:1).

Эта победа стала второй кряду для коллектива АПЛ, что позволило приблизиться к шестому в таблице «Манчестер Юнайтед» на два балла.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Эмерсон, Агерд и Корнет — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах «Вест Хэм» дважды победил и один раз потерпел поражение.

Огорчил «Молотойбойцев» в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург», который на своем поле минимально выиграл — 1:0.

Джаррод Боуэн — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Англии с 14 голами, что позволяет ему быть четвертым в списке снайперов АПЛ.

«Бернли»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место с 13 очками и разницей мячей 25-60.

Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Кларетовые» уступили «Борнмуту» (0:2), пропустив два безответных мяча.

Это поражение стало четвертым кряду (все — в рамках АПЛ), что говорит о едва возможных шансах гостей остаться в элитном дивизионе.

Не сыграют: Травмированные — Рэмси, Фостер, Бейер, Редмонд, Колеошо, дисквалифицированных нет.

Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Бернли» ни разу не победил при восьми поражениях и двух ничьих.

Если спасение гостей еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

Зеки Амдуни и Лайл Фостер — самые результативными игроки «Бернли» в этом сезоне АПЛ, забив четыре мяча.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Бернли» не забивал

в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа «Бернли» — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в двух из трех последних матчей выиграли. При этом в обоих случаях было забито больше 1,5 голов.

При этом в четырех последних матчах «Бернли» проиграл при тотал больше 1,5 голов.

Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в двух из трех последних их матчей они победили, и в них было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40