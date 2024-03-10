«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает седьмое место — далековато от зоны еврокубков. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 47 пропущенных мячей.
Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому сохраняет не самые высокие шансы на попадание в Лигу конференций.
Вест Хэм — Бёрнли: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: лондонцы в последней игре АПЛ одержали важную победу. На чужом поле они обыграли часто неуступчивом у себя дома «Эвертон» (3:1).
Эта победа стала второй кряду для коллектива АПЛ, что позволило приблизиться к шестому в таблице «Манчестер Юнайтед» на два балла.
Не сыграют: Эмерсон, Агерд и Корнет — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в трех последних матчах «Вест Хэм» дважды победил и один раз потерпел поражение.
Огорчил «Молотойбойцев» в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург», который на своем поле минимально выиграл — 1:0.
Джаррод Боуэн — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Англии с 14 голами, что позволяет ему быть четвертым в списке снайперов АПЛ.
«Бернли»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место с 13 очками и разницей мячей 25-60.
Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Кларетовые» уступили «Борнмуту» (0:2), пропустив два безответных мяча.
Это поражение стало четвертым кряду (все — в рамках АПЛ), что говорит о едва возможных шансах гостей остаться в элитном дивизионе.
Не сыграют: Травмированные — Рэмси, Фостер, Бейер, Редмонд, Колеошо, дисквалифицированных нет.
Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Бернли» ни разу не победил при восьми поражениях и двух ничьих.
Если спасение гостей еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.
Зеки Амдуни и Лайл Фостер — самые результативными игроки «Бернли» в этом сезоне АПЛ, забив четыре мяча.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Бернли» не забивал
- в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа «Бернли» — в 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в двух из трех последних матчей выиграли. При этом в обоих случаях было забито больше 1,5 голов.
При этом в четырех последних матчах «Бернли» проиграл при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в двух из трех последних их матчей они победили, и в них было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40