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    Обойдет ли «Вест Хэм» «МЮ»?

    «Вест Хэм» — «Бернли». Ставка (к. 1.92) и прогноз на чемпионат Англии на 10 марта 2024 года

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    «Вест Хэм» — фаворит матча
    «Вест Хэм» — «Бернли». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 17:00 (мск) «Вест Хэм» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2024 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает седьмое место — далековато от зоны еврокубков. В его активе 43 забитых мяча, в пассиве — 47 пропущенных мячей.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому сохраняет не самые высокие шансы на попадание в Лигу конференций.

    Вест Хэм — Бёрнли: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: лондонцы в последней игре АПЛ одержали важную победу. На чужом поле они обыграли часто неуступчивом у себя дома «Эвертон» (3:1).

    Эта победа стала второй кряду для коллектива АПЛ, что позволило приблизиться к шестому в таблице «Манчестер Юнайтед» на два балла.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Эмерсон, Агерд и Корнет — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах «Вест Хэм» дважды победил и один раз потерпел поражение.

    Огорчил «Молотойбойцев» в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург», который на своем поле минимально выиграл — 1:0.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Англии с 14 голами, что позволяет ему быть четвертым в списке снайперов АПЛ.

    «Бернли»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Бернли» занимает предпоследнее, 19-е место с 13 очками и разницей мячей 25-60.

    Команда на 11 очков отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому уже можно говорить, что она по сути обречена на понижение в классе.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Кларетовые» уступили «Борнмуту» (0:2), пропустив два безответных мяча.

    Это поражение стало четвертым кряду (все — в рамках АПЛ), что говорит о едва возможных шансах гостей остаться в элитном дивизионе.

    Не сыграют: Травмированные — Рэмси, Фостер, Бейер, Редмонд, Колеошо, дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в 10 последних поединках во всех турнирах «Бернли» ни разу не победил при восьми поражениях и двух ничьих.

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    Если спасение гостей еще возможно каким-либо чудесным образом, то уже в грядущем поединке им необходимо побеждать.

    Зеки Амдуни и Лайл Фостер — самые результативными игроки «Бернли» в этом сезоне АПЛ, забив четыре мяча.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Бернли» не забивал

    • в четырех из шести последних матчей «Вест Хэм» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.05, победа «Бернли» — в 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей выиграли. При этом в обоих случаях было забито больше 1,5 голов.

    При этом в четырех последних матчах «Бернли» проиграл при тотал больше 1,5 голов.

    Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 1,5 голов за 1.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в двух из трех последних их матчей они победили, и в них было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: «Вест Хэм» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Бернли» с коэффициентом 1.92. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Вест Хэм» «МЮ»?
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