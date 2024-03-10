В рамках 25-го тура чемпионата Франции 10 марта пройдет матч «Марсель» — «Нант». Начало — 17:00 (мск). «Марсель» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» на 3 пункта отстает от идущего шестым «Ланса». Да и с атакой не все так блестяще.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Марсель» учинил разгром «Клермону» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Причем в 4 своих последних матчах марсельцы победили. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг переживает очередную молодость.

Не сыграют: Самуэль Жиго, Майкл Мурильо, Валентин Ронжье — травмированы.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Марсель» выглядит очень выгодно. Три последние яркие виктории это лишь подтвердили.

Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Марсель» выиграл 4 раза.

При этом «Марсель» последний раз уступил «канарейкам» 4 года назад. Да и мотивация запрыгнуть в группу лидеров у команды огромная.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

Причем «Нант» лишь на 2 очка опережает зону вылета. Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Нант» дома уступил «Мецу» (0:2).

Причем до того команда минимально переиграла «Лорьян». Да и ПСЖ совладать не удалось — поражение 0:2.

«Канарейки» слишком часто проигрывают — 13 раз. Да и с атакой не все гладко: всего 23 забитых мяча в 24 матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Нант» смотрится достаточно блекло. Команде нужно срочно отрываться от опасной зоны.

Да и состав команды по именам слишком скромен. С таким подбором игроков тяжело рассчитывать на что-то серьезное.

А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 «канарейки» пропустили уже 36 раз.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Нант» постарается остановить марсельскую машину.

Статистика для ставок

«Марсель» уже 4 года не проигрывает «Нанту»

«Марсель» выиграл в 4 своих последних поединках

в первом круге соперники разошлись миром (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 6.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.90 и 2.04.

Прогноз: «Марсель» сейчас несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Нант» на текущем отрезке крайне нестабилен, да и состав у команды весьма скромный.

Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не преуспеют в реализации.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.04