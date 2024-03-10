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    «Марсель» начнет без раскачки

    «Марсель» — «Нант». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Нант»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    В рамках 25-го тура чемпионата Франции 10 марта пройдет матч «Марсель» — «Нант». Начало — 17:00 (мск). «Марсель» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 10 Марта 2024 года
    Марсель
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Марсель 22:45 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Марсель»

    Турнирное положение: «Марсель» в нынешнем сезоне сражается за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Марсель» на 3 пункта отстает от идущего шестым «Ланса». Да и с атакой не все так блестяще.

    Марсель — Нант: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. «Марсель» учинил разгром «Клермону» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» победил 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Причем в 4 своих последних матчах марсельцы победили. Да и Пьер-Эмерик Обамеянг переживает очередную молодость.

    Не сыграют: Самуэль Жиго, Майкл Мурильо, Валентин Ронжье — травмированы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Марсель» выглядит очень выгодно. Три последние яркие виктории это лишь подтвердили.

    Матчи против «Нанта» для команды исторически складываются довольно удачно. Из 5 последних очных поединков «Марсель» выиграл 4 раза.

    При этом «Марсель» последний раз уступил «канарейкам» 4 года назад. Да и мотивация запрыгнуть в группу лидеров у команды огромная.

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 14 строчке таблицы.

    Причем «Нант» лишь на 2 очка опережает зону вылета. Так что бретонцам нужно срочно прибавлять в плане результатов.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Нант» дома уступил «Мецу» (0:2).

    Причем до того команда минимально переиграла «Лорьян». Да и ПСЖ совладать не удалось — поражение 0:2.

    «Канарейки» слишком часто проигрывают — 13 раз. Да и с атакой не все гладко: всего 23 забитых мяча в 24 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: ныне «Нант» смотрится достаточно блекло. Команде нужно срочно отрываться от опасной зоны.

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    Да и состав команды по именам слишком скромен. С таким подбором игроков тяжело рассчитывать на что-то серьезное.

    А вот оборона команда слишком часто дает сбои. В 24 матчах Лиги 1 «канарейки» пропустили уже 36 раз.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться добыть очки. «Нант» постарается остановить марсельскую машину.

    Статистика для ставок

    • «Марсель» уже 4 года не проигрывает «Нанту»

    • «Марсель» выиграл в 4 своих последних поединках

    • в первом круге соперники разошлись миром (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.56, а победа оппонента — в скромные 6.98.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.90 и 2.04.

    Прогноз: «Марсель» сейчас несется, и явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

    «Нант» на текущем отрезке крайне нестабилен, да и состав у команды весьма скромный.

    Ставка: Победа «Марселя» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не преуспеют в реализации.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.04

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    Ставка и прогноз на матч «Марсель» — «Нант» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. «Марсель» начнет без раскачки
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