В рамках 22-го тура чемпионата России 10 марта пройдет матч «Динамо» Махачкала — «Ленинградец». Начало — 16:00 (мск). «Динамо» Махачкала — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы в нынешнем сезоне выступают весьма успешно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Махачкала еще пободается за прямой выход в элиту. Махачкалинцам явно недостает стабильности, но с характером точно все в порядке.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Динамо» Махачкала минимально уступило «Соколу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала проиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Крайне слабый рестарт сезона отбросил команды на 3 строчку таблицы. Да и реализация хромает на обе ноги: всего лишь 21 гол в 21 матче.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. Хасанби Биджиеву пока не удается давать результат.

В своем единственном матче против «Ленинградца» «Динамо» Махачкала одержало победу (2:1). Да и вообще, махачкалинцы просто обязаны прибавить весной.

И уж совсем очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается добыть первую весеннюю победу. В противном случае, динамовцы рискуют выпасть из гонки за выход в РПЛ.

«Ленинградец»

Турнирное положение: Питерцы в нынешнем сезоне борются за выживание в «лучшей лиге мира». На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Ленинградец» только недавно выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь 4 очка.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один зачетный балл. «Ленинградец» расписал мировую с КАМАЗом (0:0).

Причем в контрольных матчах петербуржцы также выглядели прилично. Команда Сергея Кирьякова переиграла «Тюмень» (2:1) и «Елимай» (1:0).

Вообще, «Ленинградец» под руководством Кирьякова явно прибавляет. Потенциал у клуба с берегов Невы явно выше борьбы за выживание.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Пока что «Ленинградцу» явно не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.

Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация голевых моментов: всего 16 забитых мячей в 21 поединке.

Петербуржцы выиграли лишь 6 раз в сезоне. Зато оборона не особо часто допускает результативные ошибки: 22 пропущенных мяча.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» явно сыграет с оглядкой на тылы.

Статистика для ставок

«Ленинградец» забивает реже всех в лиге — 16 мячей

Динамовцы в среднем забивают ровно гол за матч

У махачкалинцев самая надежная оборона в лиге — 11 пропущенных мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 5.04.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

Прогноз: Махачкалинцы сражаются за выход в элиту, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

Петербуржцы слишком натужно забивают, да и динамовцы явно намерены вернуться в дуэт лидеров.

Ставка: Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме за 2.43.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54