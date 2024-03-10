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    Махачкалинцы быстро возьмут свое

    «Динамо» Махачкала — «Ленинградец». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Первая лига, 10 марта 2024 года

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    Махачкалинцы
    В рамках 22-го тура чемпионата России 10 марта пройдет матч «Динамо» Махачкала — «Ленинградец». Начало — 16:00 (мск). «Динамо» Махачкала — «Ленинградец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 10 Марта 2024 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 16:00 Ленинградец Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
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    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы в нынешнем сезоне выступают весьма успешно. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Махачкала еще пободается за прямой выход в элиту. Махачкалинцам явно недостает стабильности, но с характером точно все в порядке.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела неудачу. «Динамо» Махачкала минимально уступило «Соколу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала проиграло 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Крайне слабый рестарт сезона отбросил команды на 3 строчку таблицы. Да и реализация хромает на обе ноги: всего лишь 21 гол в 21 матче.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не выглядела боеспособным коллективом. Хасанби Биджиеву пока не удается давать результат.

    В своем единственном матче против «Ленинградца» «Динамо» Махачкала одержало победу (2:1). Да и вообще, махачкалинцы просто обязаны прибавить весной.

    И уж совсем очевидно, что «Динамо» Махачкала постарается добыть первую весеннюю победу. В противном случае, динамовцы рискуют выпасть из гонки за выход в РПЛ.

    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Питерцы в нынешнем сезоне борются за выживание в «лучшей лиге мира». На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ленинградец» только недавно выбрался из опасной зоны. Правда, и отрыв от нее составляет лишь 4 очка.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один зачетный балл. «Ленинградец» расписал мировую с КАМАЗом (0:0).

    Причем в контрольных матчах петербуржцы также выглядели прилично. Команда Сергея Кирьякова переиграла «Тюмень» (2:1) и «Елимай» (1:0).

    Вообще, «Ленинградец» под руководством Кирьякова явно прибавляет. Потенциал у клуба с берегов Невы явно выше борьбы за выживание.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «Ленинградцу» явно не хватает класса. Впрочем, нынешние цели клуба весьма скромны.

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    Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и реализация голевых моментов: всего 16 забитых мячей в 21 поединке.

    Петербуржцы выиграли лишь 6 раз в сезоне. Зато оборона не особо часто допускает результативные ошибки: 22 пропущенных мяча.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться разжиться очками. «Ленинградец» явно сыграет с оглядкой на тылы.

    Статистика для ставок

    • «Ленинградец» забивает реже всех в лиге — 16 мячей

    • Динамовцы в среднем забивают ровно гол за матч

    • У махачкалинцев самая надежная оборона в лиге — 11 пропущенных мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Махачкала — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 5.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.54 и 1.43.

    Прогноз: Махачкалинцы сражаются за выход в элиту, а значит, будут максимально активны в атаке с первых минут встречи.

    Петербуржцы слишком натужно забивают, да и динамовцы явно намерены вернуться в дуэт лидеров.

    Ставка: Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54

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    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Ленинградец» с коэффициентом 2.43. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы быстро возьмут свое
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