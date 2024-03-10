«Бохум» — «Фрайбург». Матч пройдет в рамках 25-го тура немецкой Бундеслиги. начало — 17:30 (мск) «Бохум» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: По итогам 24 туров немецкой Бундеслиги «Бохум» занимает 15-ю позицию вне зоны вылета.

Команда на девять очков опережает зону вылета — 17-ю позицию, тогда как зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию — на восемь очков.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Клуб на выезде был разгромлен «Лейпцигом» со счетом 1:4.

Это поражение стало вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Лют, Беро, Квартенг, Тьед, Антви-Аджей, Остергхаге, Тольба, Эссер — у всех травмы. Дисквалифицирован — Квартенг.

Состояние команды: в последних шести поединках (все — в Бундеслиге) «Бохум» одержал лишь одну победу при трех поражениях и двух ничьих.

Такие результаты позволяют клубу быть выше зоны вылета, но ему еще явно рано расслабляться.

Такума Асано — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» занимает девятое место — в семи очках от зоны еврокубках. В его активе 32 забитых мяча, в пассиве — 44 пропущенных мячей.

Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков, так что клубу будет нелегко добиться возможности сыграть в континентальных турнирах.

Последние матчи: коллектив в прошлом туре своего национального первенства дома сыграл вничью с «Баварией» (2:2). При этом ничью он вырвал на 87-й минуте.

Тем самым команда едва не проиграла второй матч в Бундеслиге кряду, однако эту мини-серию прервала победа над «Вест Хэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Не сыграют: Шмидт и Кьере — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: В девяти последних матчах во всех турнирах «Фрайбург» одержал две победы при четырех поражениях и трех ничьих.

Победа над «Вест Хэмом» по идее должна привести хозяев в чувство, но спустя два дня после еврокубковой игры у него могут возникнуть проблемы с тем, чтобы нормально восстановиться к грядущему матчу.

Лукас Хёлер и Грифо — лучшие бомбардиры команды, которые забили по семь мячей.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Бохума» забивали обе команды

в трех последних матчах «Бохума» было забито больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бохум» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.70, победа «Фрайбурга» — в 3.15.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.05.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. Поединки коллектива в последнее время весьма результативны.

При этом в трех последних матчах хозяев было и вовсе забито больше 3,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе забьют при тотал 2,5 голов, ведь в четырех из пяти последних матчей «Фрайбурга» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10