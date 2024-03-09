В рамках 28-го тура чемпионата Англии 9 марта пройдет матч «Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Начало — 18:00 (мск). «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулвз» в нынешнем сезоне являются середняками английского чемпионата. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптону» вряд ли светит попадание в еврокубки. Зато и до борьбы за выживание «волки» не опустятся.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела обидную коллизию. «Вулверхэмптон» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 0:3.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

До поражения от «сорок» команда имела приятную серию из 3 побед кряду. Правда, с реализацией у «волков» явно не складывается.

Не сыграют: Матеус Кунья, Хи Чхан Хван — травмированы.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела неплохо. Вот только травмы лидеров явно больно ударят по игре «вулвз».

Матчи против «Фулхэма» для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» победил 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут активно атаковать. «Вулверхэмптон» явно хочет снова вернуться на победный путь.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» в нынешнем сезоне являются середняками лиги. На текущий момент команда пребывает на характерной 12 строчке таблицы.

Причем «Фулхэм» уж слишком часто терпит поражения: 12 коллизий в 27 поединках. Да и пропускает команда частенько: 42 мяча в 27 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проявила свои лучшие качества. «Коттеджеры» разгромили крепкий «Брайтон» (3:0).

Причем до того команда одолела еще и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Да и вообще, лондонцы постепенно учатся играть без Александра Митровича.

Из пяти своих последних матчей лондонцы выиграли трижды. Проиграл «Фулхэм» только крепкой «Астон Вилле» (1:2).

Не сыграют: Рауль Хименес — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фулхэм» выглядит весьма прилично. Вот только без Хименеса команде будет непросто.

Последний раз лондонцы проигрывали «волкам» еще почти 3 года назад. Да и в первом круге «Фулхэм» обставил оппонента (3:2).

Вот только «Фулхэм» не столь успешно выступает в гостях. Даже аутсайдера АПЛ «Бернли» команда не сумела одолеть на его поле (2:2).

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Вот только без Хименеса «Фулхэму» придется весьма непросто.

Статистика для ставок

«Вулверхэмптон» до последней неудачи имел серию из 3 побед кряду

«Фулхэм» выиграл в 2 своих последних поединках

в матче первого круга победили «дачники» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вулверхэмптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.96 и 1.98.

Прогноз: «Вулверхэмптон» сейчас пребывает в неплохих кондициях, и уж точно будет активно атаковать.

Фактор своего поля должен помочь «волкам» в этой встрече, да и лондонцы слабо играют на чужих полях.

Ставка: Победа «Вулверхэмптона» за 2.64.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке один из соперников не сможет отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.10