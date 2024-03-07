Матч «Карабах» — «Байер» пройдет 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Карабах» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Карабах»

Турнирное положение: в чемпионате Азербайджана у команды из Агдама нет конкурентов. Она лидирует в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков и опережает второй «Сабаил» на 23 пункта.

За 25 матчей «скакуны» смогли 65 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

В Лиге Европы же на стадии 1/16 финала азербайджанцы сенсационно прошли «Брагу» (4:2, 2:3).

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Азербайджана «Карабах» добыл уверенные победы над «Нефтчи» (3:1), «Габалой» (4:0) и «Сумгаитом» (2:0).

Только перед этим подопечные Гурбана Гурбанова потеряли очки в противостоянии с «Сабахом» (3:3).

Все прогнозы на Лигу Европы

Также между этими играми были удачные встречи с «Брагой».

Не сыграют: по причине дисквалификаций в этой игре не смогут принять участие Жулио Ромао и Элвин Джафаргулиев.

Состояние команды: «Карабах» уже точно не сможет потерять чемпионский титул, а также продолжает борьбу в Кубке Азербайджана, где в полуфинале сыграет против «Нефтчи».

Что касается Лиги Европы, то тут любая победа агдамской команды будет расценена как успех.

Зимой «Карабах» усилился только Алексеем Исаевым, а покинул команду Рахиль Мамедов.

«Байер»

Турнирное положение: после 24 туров Бундеслиги «Байер» имеет в своем активе 64 пункта и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на десять пунктов опережают вторую «Баварию».

Команда из Леверкузена смогла 61 раз поразить ворота соперников и только лишь 16 пропустили в свои.

В Лиге Европы команда также добыла 6 побед в 6 матчах, заняв первое место в группе с «Карабахом», «Мольде» и «Хеккеном».

Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Кельном» (2:0), а до этого одолели «Майнц» (2:1), «Хайденхайм» (2:1) и разгромили «Баварию» (3:0)

Перед этим «Байер» встречался со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыл победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

Не сыграют: травмированы Артур, Эсекиэль Паласиос и Виктор Бонифаце. Также из-за дисквалификации на поле не выйдет Ноа Мбамба.

Состояние команды: леверкузенцы крушат всех на своем пути и борются сразу за три трофея. Не зря же за наставником команды Хаби Алонсо охотятся сразу несколько грандов европейского футбола.

Думается, что команде вполне по силам замахнуться сразу на три титула по итогам этого сезона.

Во время зимнего трансферного окна «Байер» смог сохранить команду и всех своих лидеров. Также был взят в аренду Борха Иглесиас.

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 33 матчей, что является рекордом для леверкузенского клуба

На групповой стадии Лиги Европы «Байер» дважды обыграл «Карабах» — 5:1 и 1:0

«Байер» не выиграл только 1 матч из последних 14 на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.10, а победа «Карабаха» — в 7.60.

ТБ 2,5 оценивается только в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.17.

Прогноз: «Байер» намного сильнее соперника и обязан продлевать свою победную серию. Думается, что леверкузенцы могут решить судьбу двухматчевого противостояния уже в первой игре.

Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.10.

Прогноз: «Карабах» много забивает в последних матчах и в целом в этом сезоне, поэтому вполне логичным выглядит вариант ставки, при котором обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 1.97.