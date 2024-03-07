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    «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?

    «Карабах» — «Байер». Ставка за 2.10 и прогноз на 1/8 финала Лигу Европы 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Байер»
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    «Карабах»
    Матч «Карабах» — «Байер» пройдет 7 марта в рамках 1/8 финала Лиги Европы, начало — 20:45 (мск). «Карабах» — «Байер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Карабах
  • Лига Европы. 1/8 финала
    •  Карабах 20:45 Байер Байер
  • Леверкузен
    •

    «Карабах»

    Турнирное положение: в чемпионате Азербайджана у команды из Агдама нет конкурентов. Она лидирует в турнирной таблице, имеет в своем активе 60 очков и опережает второй «Сабаил» на 23 пункта.

    За 25 матчей «скакуны» смогли 65 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

    В Лиге Европы же на стадии 1/16 финала азербайджанцы сенсационно прошли «Брагу» (4:2, 2:3).

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Азербайджана «Карабах» добыл уверенные победы над «Нефтчи» (3:1), «Габалой» (4:0) и «Сумгаитом» (2:0).

    Только перед этим подопечные Гурбана Гурбанова потеряли очки в противостоянии с «Сабахом» (3:3).

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    Также между этими играми были удачные встречи с «Брагой».

    Не сыграют: по причине дисквалификаций в этой игре не смогут принять участие Жулио Ромао и Элвин Джафаргулиев.

    Состояние команды: «Карабах» уже точно не сможет потерять чемпионский титул, а также продолжает борьбу в Кубке Азербайджана, где в полуфинале сыграет против «Нефтчи».

    Что касается Лиги Европы, то тут любая победа агдамской команды будет расценена как успех.

    Зимой «Карабах» усилился только Алексеем Исаевым, а покинул команду Рахиль Мамедов.

    «Байер»

    Турнирное положение: после 24 туров Бундеслиги «Байер» имеет в своем активе 64 пункта и является лидером турнирной таблицы. В настоящий момент леверкузенцы на десять пунктов опережают вторую «Баварию».

    Команда из Леверкузена смогла 61 раз поразить ворота соперников и только лишь 16 пропустили в свои.

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    • В Лиге Европы команда также добыла 6 побед в 6 матчах, заняв первое место в группе с «Карабахом», «Мольде» и «Хеккеном».

    Последние матчи: в последней игре подопечные Хаби Алонсо взяли верх над «Кельном» (2:0), а до этого одолели «Майнц» (2:1), «Хайденхайм» (2:1) и разгромили «Баварию» (3:0)

    Перед этим «Байер» встречался со «Штутгартом» в Кубке Германии и добыл победу со счетом 3:2. Команда пробилась уже в полуфинал турнира.

    Не сыграют: травмированы Артур, Эсекиэль Паласиос и Виктор Бонифаце. Также из-за дисквалификации на поле не выйдет Ноа Мбамба.

    Состояние команды: леверкузенцы крушат всех на своем пути и борются сразу за три трофея. Не зря же за наставником команды Хаби Алонсо охотятся сразу несколько грандов европейского футбола.

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    Думается, что команде вполне по силам замахнуться сразу на три титула по итогам этого сезона.

    Во время зимнего трансферного окна «Байер» смог сохранить команду и всех своих лидеров. Также был взят в аренду Борха Иглесиас.

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Байера» достигла уже 33 матчей, что является рекордом для леверкузенского клуба

    • На групповой стадии Лиги Европы «Байер» дважды обыграл «Карабах» — 5:1 и 1:0

    • «Байер» не выиграл только 1 матч из последних 14 на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.10, а победа «Карабаха» — в 7.60.

    ТБ 2,5 оценивается только в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.17.

    Прогноз: «Байер» намного сильнее соперника и обязан продлевать свою победную серию. Думается, что леверкузенцы могут решить судьбу двухматчевого противостояния уже в первой игре.

    Ставка: победа «Байера» с форой-1,5 за 2.10.

    Прогноз: «Карабах» много забивает в последних матчах и в целом в этом сезоне, поэтому вполне логичным выглядит вариант ставки, при котором обе команды забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Байер» с коэффициентом 2.10. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. «Карабах» сотворит еще одну сенсацию?
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