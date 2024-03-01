В рамках 1-го тура чемпионата Китая 1 марта пройдет матч «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай». Начало — 13:00 (мск). «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шаньдун Тайшань»

Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» минувший чемпионат завершил на 2 месте. Да и теперь команда котируется в роли одного из фаворитов сезона.

При этом команда вышла в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов. По сумме двух встреч она прошла «Кавасаки».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Шаньдун Тайшань» переиграл как раз японцев со счетом 4:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шаньдун Тайшань» забил 12 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 10 раз.

А вот в чемпионате Китая «Шаньдун Тайшань» явно постарается стартовать успешно. Да и родные стены должны помочь в этом.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, «Шаньдун Тайшань» выглядит на голову сильнее оппонента по 1-му туру. Да и успехи в Азиатской Лиге чемпионов явно прибавили задора.

Поединки против «Чанчунь Ятай» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что «Шаньдун Тайшань» будет действовать активно. Да и вообще, потенциал у хозяев весьма высокий.

«Чанчунь Ятай»

Турнирное положение: эта команда минувший сезон завершила на 9 месте. Причем команда и ныне выглядит середняком китайского чемпионата.

Команда в минувшем сезоне забила 44 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 48.

Последние матчи: контрольных поединков «Чанчунь Ятай» не проводил. Так что гостям может не хватить игровой практики.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно постарается дать бой столь сильному сопернику. Вот только «Чанчунь Ятай» почти 10 лет не обыгрывал «Шандунь Тайшань».

При этом команда в своем последнем поединке уступила. «Чанчунь Ятай» потерпел поражение от «Ухань Три Таунс» (3:4).

Пока что «Чанчунь Ятай» представляется командой-загадкой. Но даже при такой диспозиции она способна оказать достойное сопротивление одному из лидеров.

Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже ничейный исход для команды будет сродни подвигу.

Статистика для ставок

« Шаньдун Тайшань» в 4 последних очных встречах обыгрывал «Чанчунь Ятай»

«Чанчунь Ятай» уже почти 10 лет не обыгрывал «Шаньдун Тайшань»

«Шаньдун Тайшань» недавно вышел в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шаньдун Тайшань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.88, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.47 и 2.42.

Прогноз: «Шаньдун Тайшань» явно постарается выдать успешный старт, и наверняка преуспеет в атаке.

«Шаньдун Тайшань» явно сильнее скромного соперника, которого, к тому же, традиционно обыгрывает.

Ставка: Фора «Шаньдун Тайшань» -2.5 за 2.73.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30