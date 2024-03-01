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    «Шаньдун Тайшань» начнет чемпионат с разгрома

    «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай». Ставка (к. 2.73) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»
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    «Шаньдун Тайшань»
    В рамках 1-го тура чемпионата Китая 1 марта пройдет матч «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай». Начало — 13:00 (мск). «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 01 Марта 2024 года
    Шаньдун Тайшань
  • Китай. Суперлига
    •  Шаньдун Тайшань 13:00 Чанчунь Ятай Чанчунь Ятай
  • Чанчунь
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    «Шаньдун Тайшань»

    Турнирное положение: «Шаньдун Тайшань» минувший чемпионат завершил на 2 месте. Да и теперь команда котируется в роли одного из фаворитов сезона.

    При этом команда вышла в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов. По сумме двух встреч она прошла «Кавасаки».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Шаньдун Тайшань» переиграл как раз японцев со счетом 4:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шаньдун Тайшань» забил 12 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 10 раз.

    А вот в чемпионате Китая «Шаньдун Тайшань» явно постарается стартовать успешно. Да и родные стены должны помочь в этом.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, «Шаньдун Тайшань» выглядит на голову сильнее оппонента по 1-му туру. Да и успехи в Азиатской Лиге чемпионов явно прибавили задора.

    Поединки против «Чанчунь Ятай» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что «Шаньдун Тайшань» будет действовать активно. Да и вообще, потенциал у хозяев весьма высокий.

    «Чанчунь Ятай»

    Турнирное положение: эта команда минувший сезон завершила на 9 месте. Причем команда и ныне выглядит середняком китайского чемпионата.

    Команда в минувшем сезоне забила 44 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 48.

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    • Последние матчи: контрольных поединков «Чанчунь Ятай» не проводил. Так что гостям может не хватить игровой практики.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда явно постарается дать бой столь сильному сопернику. Вот только «Чанчунь Ятай» почти 10 лет не обыгрывал «Шандунь Тайшань».

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    При этом команда в своем последнем поединке уступила. «Чанчунь Ятай» потерпел поражение от «Ухань Три Таунс» (3:4).

    Пока что «Чанчунь Ятай» представляется командой-загадкой. Но даже при такой диспозиции она способна оказать достойное сопротивление одному из лидеров.

    Наверняка гости будут действовать сугубо от обороны. Даже ничейный исход для команды будет сродни подвигу.

    Статистика для ставок

    • « Шаньдун Тайшань» в 4 последних очных встречах обыгрывал «Чанчунь Ятай»

    • «Чанчунь Ятай» уже почти 10 лет не обыгрывал «Шаньдун Тайшань»

    • «Шаньдун Тайшань» недавно вышел в 1/4 финала Азиатской Лиги чемпионов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шаньдун Тайшань» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.88, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 1.47 и 2.42.

    Прогноз: «Шаньдун Тайшань» явно постарается выдать успешный старт, и наверняка преуспеет в атаке.

    «Шаньдун Тайшань» явно сильнее скромного соперника, которого, к тому же, традиционно обыгрывает.

    Ставка: Фора «Шаньдун Тайшань» -2.5 за 2.73.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют больше 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч «Шаньдун Тайшань» — «Чанчунь Ятай» с коэффициентом 2.73. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» начнет чемпионат с разгрома
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