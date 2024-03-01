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    Чем закончится первый весенний матч РПЛ?

    «Ростов» — «Крылья Советов». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, РПЛ, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Крылья Советов»
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    Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»)
    В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 1 марта пройдет матч «Ростов» — «Крылья Советов». Начало — 19:00 (мск). «Ростов» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2024 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Ростов»

    Турнирное положение: ростовчане завершили первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице. В активе «желто-синих» 21 очко.

    В настоящий момент команда из Ростова-на-Дону всего на четыре балла опережает зону переходных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.

    Ростов — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

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    За 18 матчей «Ростов» смог 24 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: во время сборов подопечные Валерий Карпина провели ряд спаррингов. В последних двух уступили «Локомотиву» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а до этого переиграли «Астану» (1:0).

    Перед этим также было поражение от «Кайрата» (1:2), но победы над «Спартаком» (3:0) и «Аль-Ахли Дубай» (3:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Что касается официальных матчей, то ростовская команда завершила первую часть сезона ничьей с «Ахматом» (0:0) и поражением от ЦСКА (0:2).

    Не сыграют: травмирован Алексей Миронов, а дисквалифицированы на эту игру Андрей Лангович и Виктор Мелехин.

    Состояние команды: первую часть сезона коллектив провел средне и Валерий Карпин точно недоволен тем, на каком месте находится команда, поэтому она будет стараться подняться как можно выше.

    Зимой в «Ростов» пришли Роналдо, Умар Сако и Эйад Эль-Аскалани, а покинули команду Данила Прохин, Роман Акбашев, Роман Тугарев, Максим Рудаков и Алексей Ионов.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «крылышки» первую часть сезона провели очень здорово и завершили ее на шестом месте в турнирной таблице.

    Самарцы смогли набрать 29 очков и только на три балла отстают от третьего «Динамо», поэтому находятся в борьбе даже за медали.

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    • Самарская команда забила 36 мячей, а пропустила в свои 27.

    Последние матчи: коллектив из Самары завершил учебно-тренировочными сборы ничейным результатом с «Химками» (1:1), а до этого было поражение от московского «Динамо» (1:5).

    Перед этим же «Крылья Советов» сыграли вничью с тем же «Динамо» (1:1) и разгромили «Волгарь» (4:1).

    В последней официальной встрече подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (0:3), а до этого переиграли «Сочи» (2:0).

    Не сыграют: под вопросом выход на поле в этой игре Бенхамина Гарре, Дмитрия Цыпченко и Егора Ушакова, а вот Амар Рахманович точно пропустит игру из-за дисквалификации.

    Состояние команды: «Крылья Советов» ударно провели первую часть сезона и теперь им нужно подтвердить свою хорошую игру и во второй части чемпионата, хотя сделать это будет крайне сложно.

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    Думается, что в клубе точно будут довольны, если команда завершит сезон в топ-6.

    Во время зимнего трансферного окна в «Крылья Советов» пришел только Франко Ороско, а вот покинули команду Матео Барач и Дмитрий Великородный. Можно сделать вывод, что состав остался прежним.

    Статистика для ставок

    • В последних трех очных поединках команд было забито минимум 3 мяча

    • «Крылья Советов» забили и пропустили во всех товарищеских матчах при подготовке ко второй части сезона

    • «Ростов» в 5 последних официальных матчах не смог забить больше 1 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 2.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: это будет первый матч после паузы и его можно еще называть зимним. Команды будут лишь набирать кондиции, поэтому думается, что не будет забито много мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95>.

    Прогноз: на победу у команд примерно равные шансы, поскольку и соперники является примерно равными. Вполне вероятным исходом противостояния является ничья, на которую мы и поставим.

    Ставка: ничья за 3.55.

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    Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Чем закончится первый весенний матч РПЛ?
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