«Ростов»
Турнирное положение: ростовчане завершили первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице. В активе «желто-синих» 21 очко.
В настоящий момент команда из Ростова-на-Дону всего на четыре балла опережает зону переходных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.
Ростов — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
За 18 матчей «Ростов» смог 24 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.
Последние матчи: во время сборов подопечные Валерий Карпина провели ряд спаррингов. В последних двух уступили «Локомотиву» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а до этого переиграли «Астану» (1:0).
Перед этим также было поражение от «Кайрата» (1:2), но победы над «Спартаком» (3:0) и «Аль-Ахли Дубай» (3:1).
Что касается официальных матчей, то ростовская команда завершила первую часть сезона ничьей с «Ахматом» (0:0) и поражением от ЦСКА (0:2).
Не сыграют: травмирован Алексей Миронов, а дисквалифицированы на эту игру Андрей Лангович и Виктор Мелехин.
Состояние команды: первую часть сезона коллектив провел средне и Валерий Карпин точно недоволен тем, на каком месте находится команда, поэтому она будет стараться подняться как можно выше.
Зимой в «Ростов» пришли Роналдо, Умар Сако и Эйад Эль-Аскалани, а покинули команду Данила Прохин, Роман Акбашев, Роман Тугарев, Максим Рудаков и Алексей Ионов.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: «крылышки» первую часть сезона провели очень здорово и завершили ее на шестом месте в турнирной таблице.
Самарцы смогли набрать 29 очков и только на три балла отстают от третьего «Динамо», поэтому находятся в борьбе даже за медали.
Самарская команда забила 36 мячей, а пропустила в свои 27.
Последние матчи: коллектив из Самары завершил учебно-тренировочными сборы ничейным результатом с «Химками» (1:1), а до этого было поражение от московского «Динамо» (1:5).
Перед этим же «Крылья Советов» сыграли вничью с тем же «Динамо» (1:1) и разгромили «Волгарь» (4:1).
В последней официальной встрече подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (0:3), а до этого переиграли «Сочи» (2:0).
Не сыграют: под вопросом выход на поле в этой игре Бенхамина Гарре, Дмитрия Цыпченко и Егора Ушакова, а вот Амар Рахманович точно пропустит игру из-за дисквалификации.
Состояние команды: «Крылья Советов» ударно провели первую часть сезона и теперь им нужно подтвердить свою хорошую игру и во второй части чемпионата, хотя сделать это будет крайне сложно.
Думается, что в клубе точно будут довольны, если команда завершит сезон в топ-6.
Во время зимнего трансферного окна в «Крылья Советов» пришел только Франко Ороско, а вот покинули команду Матео Барач и Дмитрий Великородный. Можно сделать вывод, что состав остался прежним.
Статистика для ставок
- В последних трех очных поединках команд было забито минимум 3 мяча
- «Крылья Советов» забили и пропустили во всех товарищеских матчах при подготовке ко второй части сезона
- «Ростов» в 5 последних официальных матчах
не смог забить больше 1 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 2.90.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
Прогноз: это будет первый матч после паузы и его можно еще называть зимним. Команды будут лишь набирать кондиции, поэтому думается, что не будет забито много мячей.
Прогноз: на победу у команд примерно равные шансы, поскольку и соперники является примерно равными. Вполне вероятным исходом противостояния является ничья, на которую мы и поставим.
Ставка: ничья за 3.55.
Прогноз: на победу у команд примерно равные шансы, поскольку и соперники является примерно равными. Вполне вероятным исходом противостояния является ничья, на которую мы и поставим.
Ставка: ничья за 3.55.