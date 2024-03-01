В рамках 19-го тура российской Премьер-лиги 1 марта пройдет матч «Ростов» — «Крылья Советов». Начало — 19:00 (мск). «Ростов» — «Крылья Советов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Турнирное положение: ростовчане завершили первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице. В активе «желто-синих» 21 очко.

В настоящий момент команда из Ростова-на-Дону всего на четыре балла опережает зону переходных матчей, поэтому вся борьба еще впереди.

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За 18 матчей «Ростов» смог 24 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустил в свои.

Последние матчи: во время сборов подопечные Валерий Карпина провели ряд спаррингов. В последних двух уступили «Локомотиву» (1:3) и «Пари НН» (0:1), а до этого переиграли «Астану» (1:0).

Перед этим также было поражение от «Кайрата» (1:2), но победы над «Спартаком» (3:0) и «Аль-Ахли Дубай» (3:1).

Все прогнозы на РПЛ

Что касается официальных матчей, то ростовская команда завершила первую часть сезона ничьей с «Ахматом» (0:0) и поражением от ЦСКА (0:2).

Не сыграют: травмирован Алексей Миронов, а дисквалифицированы на эту игру Андрей Лангович и Виктор Мелехин.

Состояние команды: первую часть сезона коллектив провел средне и Валерий Карпин точно недоволен тем, на каком месте находится команда, поэтому она будет стараться подняться как можно выше.

Зимой в «Ростов» пришли Роналдо, Умар Сако и Эйад Эль-Аскалани, а покинули команду Данила Прохин, Роман Акбашев, Роман Тугарев, Максим Рудаков и Алексей Ионов.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «крылышки» первую часть сезона провели очень здорово и завершили ее на шестом месте в турнирной таблице.

Самарцы смогли набрать 29 очков и только на три балла отстают от третьего «Динамо», поэтому находятся в борьбе даже за медали.

Самарская команда забила 36 мячей, а пропустила в свои 27.

Последние матчи: коллектив из Самары завершил учебно-тренировочными сборы ничейным результатом с «Химками» (1:1), а до этого было поражение от московского «Динамо» (1:5).

Перед этим же «Крылья Советов» сыграли вничью с тем же «Динамо» (1:1) и разгромили «Волгарь» (4:1).

В последней официальной встрече подопечные Игоря Осинькина уступили «Спартаку» (0:3), а до этого переиграли «Сочи» (2:0).

Не сыграют: под вопросом выход на поле в этой игре Бенхамина Гарре, Дмитрия Цыпченко и Егора Ушакова, а вот Амар Рахманович точно пропустит игру из-за дисквалификации.

Состояние команды: «Крылья Советов» ударно провели первую часть сезона и теперь им нужно подтвердить свою хорошую игру и во второй части чемпионата, хотя сделать это будет крайне сложно.

Думается, что в клубе точно будут довольны, если команда завершит сезон в топ-6.

Во время зимнего трансферного окна в «Крылья Советов» пришел только Франко Ороско, а вот покинули команду Матео Барач и Дмитрий Великородный. Можно сделать вывод, что состав остался прежним.

Статистика для ставок

В последних трех очных поединках команд было забито минимум 3 мяча

«Крылья Советов» забили и пропустили во всех товарищеских матчах при подготовке ко второй части сезона

«Ростов» в 5 последних официальных матчах не смог забить больше 1 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.55, а победа «Крыльев Советов» — в 2.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: это будет первый матч после паузы и его можно еще называть зимним. Команды будут лишь набирать кондиции, поэтому думается, что не будет забито много мячей.