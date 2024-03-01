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    «Кайсар» — «Актобе». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 1 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайсар» — «Актобе»
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    «Актобе»
    В рамках 1-го тура чемпионата Казахстана 1 марта пройдет матч «Кайсар» — «Актобе». Начало — 15:00 (мск). «Кайсар» — «Актобе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Марта 2024 года
    Кайсар
  • Кызылорда
    •  Кайсар 15:00 Актобе Актобе
  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Кайсар»

    Турнирное положение: «Кайсар» минувший чемпионат завершил на 6 месте. Да и сейчас команда котируется в роли середняка лиги.

    При этом команда не блистала результатами в зимних спаррингах. В 5 своих контрольных поединках «Кайсар» победил лишь 1 раз.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла победу. «Кайсар» с минимальным счетом одолел «Александрию».

    Вообще, в 5 своих товарищеских матчах «Кайсар» забил 7 мячей. Причем в свои ворота команда пропустила 11 раз.

    А вот с более-менее крепкими оппонентами «Кайсар» справиться смог. «Ворскле» команда уступила со счетом 1:4, «Кишварде» — 2:3.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: разумеется, стартовать в чемпионате команда намерена с набора очков. Вероятно, хозяев устроит и ничья.

    Поединки против «Актобе» для команды проходят традиционно неудачно. Из 5 последних очных поединков команда выиграла 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что «Кайсар» будет действовать осторожно. Тем паче, в трех последних поединках команда проиграла «Актобе».

    «Актобе»

    Турнирное положение: «красно-белые» минувший сезон завершили на 3 месте. Причем команда лишь на 3 очка отстала от 2 позиции.

    Команда в минувшем сезоне забила 44 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

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    • Последние матчи: в контрольных матчах «Актобе» не преуспевал. Правда, сыграла команда только 2 раза, по разу победив и уступив.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: команда явно постарается стартовать успешно. Тем более, потенциал у «Актобе» высокий, и побороться за первые места вполне реально.

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    При этом команда в своем последнем спарринге уступила. «Актобе» проиграл «Тоболу» со счетом 2:4.

    А вот до того «Актобе» сумел переиграть «Шинник» (2:1). Впрочем, нужной стабильности в игре команды пока нет.

    Наверняка гости будут активно атаковать. Правда, в прошлом чемпионате обе виктории над «Кайсаром» вышли минимальными.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» в 3 последних очных встречах обыгрывал «Кайсар»

    • «Актобе» уже 2 с половиной года не пропускал от «Кайсара»

    • «Кайсар» в 5 зимних спаррингах добыл всего 1 победу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.39, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.06 и 1.73.

    Прогноз: Обе команды явно постараются выдать успешный старт, и наверняка преуспеют в атаке.

    И те, и другие способны прибавить в игре, так что явно стоит ожидать от них активности в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Актобе» привычно расправится с «Кайсаром».

    Ставка: Победа «Актобе» за 2.11

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    Ставка и прогноз на матч «Кайсар» — «Актобе» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 01.03.2024. Прогнозы на футбол. Кызылорда увидит голевое шоу
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