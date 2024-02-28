Синие карточки. В топ-футболе могут появиться «скамьи штрафников»

Летом 2019 года Марк Буллингем обозначил начало новой эры любительского футбола по всей Англии. Первоначальный тестовый период, охвативший два сезона и 31 региональную лигу, убедил Футбольную ассоциацию Англии (ФА) в том, что скамьи для временно удаленных штрафников следует ввести на каждом любительском уровне.

«Они дают судьям право назначать наказания за споры и неспортивное поведение, которые будут исполняться немедленно», — сказал Буллингем, в то время главный директор ФА по коммерческому и футбольному развитию.

Он считал, что неспортивное поведение стало «совершенно ненужной и некрасивой частью футбола», а тестовые испытания предоставили достаточно доказательств, чтобы показать, что скамьи штрафников являются эффективным сдерживающим фактором для тех, кто переходит черту.

Буллингем явно не изменил своей точки зрения. Сейчас он является исполнительным директором ФА и директором Совета Международной футбольной ассоциации (ИФАБ, законодателей этого вида спорта). Он был среди тех, кто согласился на встрече в Лондоне в ноябре провести испытания скамей штрафников на «высшем уровне профессионального футбола».

В начале февраля эти предложения продвинулись на шаг ближе, поскольку было подтверждено, что синие карточки пройдут испытания во взрослом футболе. Когда испытания начнутся в следующем сезоне, карточки будут показываться виновным в неспортивном поведении, окружении судей и спорах с ними или в тактических фолах, а это означает, что провинившийся игрок должен отбыть 10-минутный период на скамье штрафников.

ИФАБ и Пьерлуиджи Коллина, председатель судейского комитета ФИФА, считают, что этот подход заслуживает дальнейшего изучения, хотя ФИФА заявила, что испытания первоначально будут ограничены «низшими уровнями» футбола.

«Успех скамей штрафников в любительском футболе заключался в предотвращении нарушений, а не в наказании за них», — сказал Буллингем в ноябре. «Вы доходите до того момента, когда игроки осознают угрозу штрафов, поэтому не нарушают правила. И мы надеемся, что это приведет к таким же изменениям в профессиональном футболе».

Марк Буллингем globallookpress.com

Часто говорят, что любительский футбол подражает тем, кто играет на самом высоком уровне, но не в этом случае. ФА — и, как следствие, ИФАБ — начали с самого дна английской футбольной пирамиды в поисках лучших средств борьбы с плохим поведением.

За последние четыре года — и даже дольше в тех частях страны, где впервые были проведены судебные разбирательства ФА — игроков отправляли на скамью штрафников за неспортивное поведение. Правила были одними и в мужском, и в женском футболе, среди юниоров и взрослых: будешь спорить и огрызаться — отправишься отбывать штраф.

«Когда их впервые ввели, у нас было много людей, которые сомневались в их необходимости, но реальность такова, что судьи рассматривают это как жизненно важный инструмент в своем арсенале, эту способность разрешать конфликтные ситуации», — рассказал Адам Лоуторп, исполнительный директор East Riding FA, одной из 50 окружных организаций Англии, которые обычно проводят не менее 400 игр каждые выходные.

«Это помогает успокоить многие ситуации. Было, наверное, лишь несколько матчей, в которых было более одного случая, когда игрок был наказан штрафом. Игрок ушел на 10 минут, успокоился и игра продолжается. Теперь это общепринятая вещь».

«Являются ли скамьи штрафников ответом на все наши проблемы, связанные со злоупотреблениями в отношении судей? Нет, явно нет. Но это еще один инструмент, который может помочь судьям управлять ситуациями».

Неспортивное поведение — бич футбола globallookpress.com

Важным отличием на данный момент является диапазон правонарушений, которые приведут к появлению скамьи штрафников в предлагаемых ИФАБ испытаниях. Только неспортивное поведение может привести к такому наказанию на низовом уровне, при этом окружение судей или циничные фолы не попадают в эту категорию.

ФА остро осознала злоупотребления, направленные на ее судей, и, помимо пробного введения нательных камер впервые в прошлом сезоне, первое введение скамей штрафников в 2019 году считалось превентивной мерой для более серьезной проблемы.

В матче для взрослых игрок будет отстранен от игры на 10 минут, тогда как в юношеском футболе, где игры короче, этот срок составляет восемь минут. Игрок может вернуться по истечении времени, но повторный штраф лишит его права участвовать в оставшейся части матча. Однако их все равно можно заменить по истечении 10 минут. Нарушения, которые считаются достойными наказания, включают в себя споры с судейскими решениями, откидки мяча и саркастические хлопки в ладоши.

Это повторяет штрафы в других видах спорта, включая регби и хоккей с шайбой, в которых определенные правонарушения не считаются достаточно серьезными, чтобы требовать удаления до конца матча, но дают краткосрочное численное преимущество команде соперника. Некоторые местные футбольные ассоциации решили использовать синюю карточку вместо желтой, чтобы четко обозначить, что игрок попал на скамью штрафников, и именно этот цвет ИФАБ намерен использовать в своих собственных тестовых матчах.

Синие карточки есть, например в гандболе globallookpress.com

Цифры ФА подтверждают ее аргументы. В 2019 году, когда система была развернута по всей стране, было заявлено, что в 25 из 31 лиг, где проводились испытания, наблюдалось сокращение неспортивного поведения, и, что характерно, подавляющее большинство игроков, тренеров и официальных лиц хотели, чтобы скамьи штрафников сохранялись.

Временные удаления по-прежнему достаточно распространены в воскресных любительских матчах. Хотя они не несут за собой обязательный штраф в размере 12 фунтов стерлингов, как желтые карточки, в прошлом сезоне East Riding FA отправила на скамью штрафников 384 игрока, а в этом сезоне — еще 177. В среднем каждые выходные от 20 до 25 игроков попадают на лавку в 400–450 матчах, от встреч игроков до семи лет до ветеранских матчей.

«Я думаю, что большинство за это, правда», — говорит Мартин Кэссиди, исполнительный директор Ref Support UK, зарегистрированной благотворительной организации, предлагающей обучение и поддержку судьям.

«Единственная причина, по которой, как я думаю, их не используют чаще, заключается в том, что это еще один повод для беспокойства для арбитра любительского матча. Если бы существовал более простой способ контроля и реализации — а я не уверен, какой именно — то это было бы действительно полезно. Вся статистика говорит о том, что скамьи штрафников работают».

«Когда они использовались, они определенно тушили пламя насилия против судей. В играх, где используются удаления на скамью штрафников, вероятность возникновения инцидента с применением насилия снижается».

«По крайней мере, ФА пытается бороться с такими инцидентами — тут и нательные камеры, и вычеты очков и штрафы с временным удалением (на низовом уровне). Я за скамьи штрафников».

Эндрю Диксон является тренером команды «Грейт Дриффилд» в Премьер-лиге Хамбера и команды «Грейт Дриффилд Уорриорз» для игроков до 14 лет в Молодежной футбольной лиге Халла и округа, и у него есть основания оплакивать изменения, которые изменили дисциплинарную ситуацию в последние годы.

«На прошлых выходных моего сына оштрафовали за то, что он задал несколько вопросов рефери», — говорит он. — «По крайней мере, он мне так сказал».

Диксон смеется, но он не хотел бы, чтобы нововведение отменяли. Будучи опытным тренером как во взрослом, так и в юношеском футболе, он видит в нем преимущества.

«Изначально люди были настроены скептически, потому что некоторые судьи могут использовать штрафы, а некоторые нет», — сказал он. «Когда они впервые появились, некоторые судьи использовали их как заблагорассудится, и вы даже не могли с ними поговорить об этом. Причиной этого, возможно, было неправильное истолкование ситуаций».

«Теперь это часть игры на нашем уровне. Идея состоит в том, чтобы игроки прекратили оказывать давление на судей, и вы не можете этого отменить. В целом, это удачное нововведение».

«Я читал, что Льюис Данк из "Брайтона" был первым игроком, удаленным в Премьер-лиге за более чем 10 лет за неспортивное поведение, и это смешно, когда вы видите, как ведут себя некоторые из игроков АПЛ. Они по всякому спорят с рефери и наезжают на них и не несут никаких последствий. Можно ожидать, что это поможет изменить ситуацию».

«На низовом уровне вам нужны судьи, потому что их не хватает. Они получают по 30 фунтов за игру, а иногда их чуть ли не собаками травят. Если их не станет, мы не сможем проводить матчи, не так ли?»

Льюис Данк globallookpress.com

В профессиональном футболе таких опасений нет, но внутри ИФАБ растет беспокойство по поводу ухудшения поведения игроков. «Нужно что-то делать, иначе это может стать раком, который убьет футбол», — сказал Коллина в ноябре.

Не то чтобы все были в восторге от нововведений. Босс «Эвертона» Шон Дайч был одним из самых громких противников введения скамьи штрафников. «Я не знаю, почему они просто не оставят футбол в покое, я не думаю, что это нам нужно», — сказал он. «Я не думаю, что кто-то хочет этих нововведений, но у фанатов может быть другое мнение».

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу был более резок в своих оценках. «В помойку это, приятель», — сказал он репортерам, когда его спросили о введении скамей штрафников. «Просто выбросьте эту идею, забудьте о ней. Я не знаю, почему они продолжают вмешиваться в игру».

«Честно говоря, я не большой фанат», — говорит тренер «Ньюкасла» Эдди Хау. «Думаю, именно для этого и нужны желтые карточки. Я думаю, что нынешняя система работает хорошо, ее просто нужно правильно применять. Я думаю, что добавление синей карточки только усилит путаницу, поэтому я против этого».

Дайч также поставил под сомнение практичность наказания, например, как игроку, совершившему нарушение, будет разрешено продолжать разминаться, чтобы свести на нет риск травмы, когда он вернется на поле. Все это будет обсуждаться в ИФАБ перед его годовым общим собранием 2 марта, которое состоится в Лох-Ломонде, когда будут официально обсуждаться любые изменения в футбольных законах.

Шон Дайч globallookpress.com

«Постоянство в том, соблюдается это правило или нет, является одной из наших самых больших проблем», — говорит Лоуторп, который следит за тем, чтобы все его судьи прошли специальную подготовку по поводу штрафов, а все клубы получили пересмотренные правила.

«У нас есть более опытные судьи, которые говорят, что сами могут справиться с ситуацией. А есть молодые судьи, которые считают, что лучше всего принять меры и отправить кого-то на скамью штрафников за то, что не вызвало бы таких же действий неделей ранее. Эта непоследовательность будет проблемой на всех уровнях».

«Проблема в футболе топ-уровня заключается в том, где они устанавливают планку и насколько последовательными они могут быть, чтобы игроки точно знали, что представляет собой неспортивное поведение. Судьи будут проводить много времени в клубах, объясняя все это игрокам, чтобы не было сомнений в том, что произойдет».

Кэссиди считает, что внедрение скамьи штрафников на самом высоком уровне окажется проще.

«Для арбитра в любительском футболе это может быть еще одним поводом для беспокойства, когда люди кричат на него: "Да ладно, рефери, это восемь, девять минут, 10 минут".».

«Но на профессиональном уровне у вас есть помощники, есть четвертый арбитр. Было бы гораздо проще внедрить нововведение, поэтому оно было бы более продуктивным и эффективным. Нет причин, по которым это нельзя сделать и это было бы великолепно».

«Судьи часто говорят о менталитете "оранжевой карточки". Больше, чем желтая, но не совсем красная. Это нововведение идеально вписалось бы».

Никто не ожидает, что скамьи штрафников станут решением всех проблем — не тогда, когда атаки на судей остаются глубоко укоренившейся проблемой на низовом уровне футбола. 380 игроков и тренеров были дисквалифицированы за нападения или угрозы в адрес официальных лиц матчей в сезоне 2021/22, когда по всей Англии действовали скамьи штрафников. Однако большинство считает это шагом в правильном направлении.

«Никто не хочет видеть как 10 игроков играют против 8, но принцип "скамьи шрафников" заключается в том, что судьи имеют на это право», — говорит Лоуторп. «Надеюсь, они в первую очередь смогут предотвращать такие ситуации».