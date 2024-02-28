«Ноттингем Форест»
Путь в 1/8 финала: «Ноттингем Форест» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Блэкпулом» (3:2) в третьем раунде и «Бристоль Сити» (1:1) — в четвертом по пенальти.
Что интересно, для успеха в обеих дуэлях «Лесникам» потребовалось провести сразу две переигровки, ведь сперва они сыграли вничью 2:2 с «Мандаринами», а затем — 0:0 с «Зарянками».
Последние матчи: клуб в прошлом туре АПЛ на чужом поле потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» (2:4).
В трех последних поединках, которые пришлись на английскую Премьер-лигу, коллектив дважды проиграл и только один раз выиграл.
Не сыграют: Боли, Айна, Сангаре и Вуд — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: В восьми предыдущих матчах во всех турнирах команда одержала лишь две победы при двух ничьих и четырех поражениях.
Из-за такой формы «Ноттингем Форест» занимает 16-ю позицию английской Премьер-лиги с отрывом лишь в четыре очка от зоны вылета в низший дивизион.
Крис Вуд — лучший бомбардир команды в АПЛ с восемью голами. Еще один мяч он забил в Кубке Англии. Тем не менее, его
«Манчестер Юнайтед»
Путь в 1/8 финала: «Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала благодаря победам над «Уиганом» (2:0) и «Ньюпорт Каунти» (4:2).
Примечательно, что в каждом из этих поединков «Красные Дьяволы» играли на выезде, и матч против «Лесников» они также проведут также в гостях.
Последние матчи: в предыдущем туре английской Премьер-лиги манкунианцы на своем поле потерпели драматичное поражение на последних минутах от «Фулхэма» (1:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба в семь поединков во всех турнирах при шести победах и одной ничьей.
Не сыграют: Хойлун, Уан-Биссака, Маунт, Маласия, Мартинес, Марсьяль, Шоу, Каземиро — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в 10 предыдущих матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» потерпел только два поражения при семи победах и одной ничьей.
Коллектив занимает шестую строчку в Премьер-лиге с отставанием в три очка от зоны еврокубков — пятой позиции, а также на восемь — от зоны Лиги чемпионов.
Скотт Мактоминей и Расмус Хойлун — с семью голами лучшие бомбардиры команды в АПЛ. В Кубке Англии текущего сезона датчанин, который не сыграет из-за травмы, забил один мяч.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Ноттингем Форест» было забивали оба соперника
в пяти из шести последних матчей «МЮ» победил
- в девяти из 10 последних матчей «МЮ» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «МЮ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.65, победа «Ноттингем Форест» — в 3.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в пяти из шести последних матчей гости выиграли. Манкунианцы в последнее время набрали хорошую форму.
Тем временем, хозяева проиграли два из трех последних матчей.
Ставка:
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют в основное время при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести из семи последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «МЮ» не проиграет в основное время и тотал больше 2,5 голов за 2.55.