В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Реджана» — «Зюйдтироль». Начало — 20:15 (мск). «Реджана» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реджана»

Турнирное положение: «Реджана» в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по рангу итальянском дивизионе. Сейчас команда находится на 13 месте таблицы.

При этом команда слишком часто играет вничью. В 26 поединках чемпионата половина завершились паритетами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла лишь один балл. «Реджана» оформила паритет во встрече с «Брешией» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реджана» выиграла лишь 1 раз. Причем забила в них команда 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Причем в двух последних матчах команда не сумела забить. Да и вообще, с реализацией у «Реджаны» имеются проблемы.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является низкий уровень реализации. Да и побед в активе у «Реджаны» всего 6.

Поединки против «Зюйдтироля» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Реджана» выиграла 4 раза.

И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть викторию. Последнее поражение в матче с «Зюйдтиролем» случилось еще 10 лет назад.

«Зюйдтироль»

Турнирное положение: «Зюйдтироль» в нынешнем сезоне принял на себя роль середняка лиги. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 33 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 36.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при двух поражениях.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Зюйдтироль» выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

При этом «Зюйдтироль» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 26 матчах в воротах команды побывало 36 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Зюйдтироль» добыл важнейшие три очка. Команда минимально переиграла крепкий «Бари».

В поединке с крайне неудобным оппонентом «Зюйдтироль» будет рад и ничьей. Однако проблем в игре команды еще немало.

Статистика для ставок

«Зюйдтироль» не проигрывал в 4 своих последних матчах

«Реджана» каждый второй свой матч играет вничью

«Зюйдтироль» не обыгрывал «Реджану» уже 10 лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реджана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.43 и 1.47.

Прогноз: «Реджана» традиционно успешно противостоит оппоненту, и явно намеревается встать на победный путь.

Оборона «Зюйдтироля» действует не лучшим образом, и в этой встрече наверняка даст сбои.

Ставка: Победа «Реджаны» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.43