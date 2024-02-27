ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Ливерпуль»Мерсисайдские дети посрамили миллионеров из «Челси». Гол Ван Дейка принес «Ливерпулю» Кубок лиги Роналдо «Кукурузные хлопья» Гарначо и «парик на роботе» Холанна: десять худших стрижек в футболе Браим Диас«Реал» — «Севилья» 1:0. Онлайн
  • 01:00
    • Гол Модрича принес «Реалу» победу в матче с «Севильей»
  • 00:43
    • «Милан» и «Аталанта» поделили очки
  • 21:59
    • «Интер» на чужом поле разгромил «Лечче»
  • 20:46
    • «Ливерпуль» переиграл «Челси» и стал победителем Кубка английской лиги
  • 20:04
    • Массимилиано Аллегри установил исторический рекорд Серии А
  • 19:37
    • «Динамо» выиграло Кубок Континента
  • 18:57
    • «Наполи» не смог обыграть «Кальяри» в матче Серии А
    Все новости спорта

    «Зюйдтироль» привычно уступит «Реджане»?

    «Реджана» — «Зюйдтироль». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Серия B, 27 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз и ставки на «Реджана» — «Зюйдтироль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Зюйдтироль»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 27 февраля пройдет матч «Реджана» — «Зюйдтироль». Начало — 20:15 (мск). «Реджана» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 27 Февраля 2024 года
    AC Reggiana
  • Италия. Серия B
    •  AC Reggiana 20:15 Зюйдтироль Зюйдтироль
  • Италия. Серия B
    •

    «Реджана»

    Турнирное положение: «Реджана» в нынешнем сезоне борется за выживание во втором по рангу итальянском дивизионе. Сейчас команда находится на 13 месте таблицы.

    При этом команда слишком часто играет вничью. В 26 поединках чемпионата половина завершились паритетами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова добыла лишь один балл. «Реджана» оформила паритет во встрече с «Брешией» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реджана» выиграла лишь 1 раз. Причем забила в них команда 4 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Причем в двух последних матчах команда не сумела забить. Да и вообще, с реализацией у «Реджаны» имеются проблемы.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас главной проблемой команды является низкий уровень реализации. Да и побед в активе у «Реджаны» всего 6.

    Поединки против «Зюйдтироля» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Реджана» выиграла 4 раза.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться добыть викторию. Последнее поражение в матче с «Зюйдтиролем» случилось еще 10 лет назад.

    «Зюйдтироль»

    Турнирное положение: «Зюйдтироль» в нынешнем сезоне принял на себя роль середняка лиги. Сейчас команда находится на 12 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 33 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 36.

  • От драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги
  • В преддверии матча «Челси» — «Ливерпуль» вспоминаем лучшие финалы Кубка лиги в истории
  • 24/02/2024

    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 2 виктории при двух поражениях.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Зюйдтироль» выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 4 своих последних матчах.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    При этом «Зюйдтироль» имеет явные проблемы с надежностью тылов. В 26 матчах в воротах команды побывало 36 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата «Зюйдтироль» добыл важнейшие три очка. Команда минимально переиграла крепкий «Бари».

    В поединке с крайне неудобным оппонентом «Зюйдтироль» будет рад и ничьей. Однако проблем в игре команды еще немало.

    Статистика для ставок

    • «Зюйдтироль» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Реджана» каждый второй свой матч играет вничью

    • «Зюйдтироль» не обыгрывал «Реджану» уже 10 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реджана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.81.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.43 и 1.47.

    Прогноз: «Реджана» традиционно успешно противостоит оппоненту, и явно намеревается встать на победный путь.

    Оборона «Зюйдтироля» действует не лучшим образом, и в этой встрече наверняка даст сбои.

    Ставка: Победа «Реджаны» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.43

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Портленд — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Котов — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Заря — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Александрия — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Шаповалов — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Металлург — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чжан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реджана» — «Зюйдтироль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.02.2024. Прогнозы на футбол. «Зюйдтироль» привычно уступит «Реджане»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры