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    «Рома» — «Торино». Ставка (к. 2,05) и прогноз на чемпионат Италии 26 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Торино»
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    Иван Юрич — главный архитектор успехов «Торино»
    «Рома» — «Торино». Матч пройдет в рамках 26-го тура итальянской Серии А, начало — 20:30 (мск) «Рома» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Февраля 2024 года
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    «Рома»

    Турнирное положение: после 25 матчей команда Даниэле Де Росси идет на шестой строчке в таблице Серии А с 41 очками, от зоны Лиги чемпионов отставание сейчас составляет семь очков, что вполне отыгрываемо.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Рома» уверенно в гостях обыграла «Фрозиноне» со счетом 3:0. Причем, Де Росси дал возможность отдохнуть части ведущих игроков. Голы в этом матче забивали вундеркинд Дин Хейсен, для которого он стал первым в Серии А, Сердар Азмун и Леандро Паредес.

    На неделе «Рома» провела непростой матч в Лиге Европы против «Фейенорда» и смогла победить лишь в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. Снова отличился капитан Лоренцо Пеллегрини, который воспрял духом под руководством бывшего партнера Де Росси и показывает очень мощный футбол.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: под вопросом участие центрального защитника Льоренте, давно травмирован Абрахам.

    Состояние команды: «Рома» находится в отличной форме, при Де Росси она потерпела лишь одно поражение от феноменального «Интера», с которым сейчас могут справиться всего 2-3 команды в мире.

    «Торино»

    Турнирное положение: сейчас «гранатовые» идут на 10-м месте в таблице Серии А с 36 очками, но амбиции главного тренера Ивана Юрича простираются гораздо выше, поэтому у него постоянно случаются конфликты с президентом Урбано Кайро и спортивным департаментом, которые не хотят тратиться на усиление.

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    • Последние матчи: в 25-м туре на своем поле довольно легко был обыгран «Лечче» со счетом 2:0. Лишь во втором тайме «Торино» смогло забить, хотя и в первом владела громадным преимуществом. Дальним ударом поразил ворота Белланова, еще один мяч на счету Дувана Сапаты.

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    Ранее были ничейные исходы с «Сассуоло» (1:1) и «Салернитаной» (0:0).

    Не сыграют: травмированы два основных центральных защитника Бонджорно и Схюрс, под вопросом участие в игре латераля Войводы.

    Состояние команды: «Торино» играет в довольно специфический и сложный футбол, Иван Юрич привык выжимать из своих игроков максимум. Это очень жесткий тренер с четким пониманием футбола, где каждый игрок лишь винтик в механизме.

    Статистика для ставок

    • В первом круге они сыграли вничью со счетом 1:1

    • В прошлом сезоне «Рома» выиграла в гостях со счетом 1:1, а дома сыграла вничью 1:1

    • При Де Росси в последних играх римляне проиграли всего один раз, «Торино» также не знает поражений в пяти последних турах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ромы» дают 1,97, на «Торино» — 4,50, ничья оценивается букмекерами в 3,40.

    ТМ 2,5 идет за 1,60, а на ТБ 2,5 за 2,42.

    Рома — Торино: коэффициенты букмекеров

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  • 1.903.304.40Бонус$9500
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    Прогноз: «Рома» очень устала после матча в Лиге Европы, даже возможна ротация в составе и отдых некоторым ведущим футболистам. «Торино» играет в закрытый и плотный футбол и даже без двух игроков обороны способно сыграть на ноль. Вряд ли тут стоит дать много забитых голов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2,05.

    Прогноз: более рисковым вариантом выглядит ничья, но команды могут сыграть с таким результатом.

    Ставка: ничья за 3,40.

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