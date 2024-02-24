24 февраля в 23-м туре французской Лиги 1 «Страсбур» в домашнем поединке сыграет против «Бреста». Начало встречи запланировано на 23:00 по мск. «Страсбур» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбур»

Турнирное положение: На данный момент коллектив Патрика Виейра с 25 очками находится в середине таблицы, но от красной зоны оторвался всего лишь на три пункта.

«Страсбур» выиграл в этом чемпионате шесть игр из 22 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел девять проигрышей, разница мячей — 23:32.

Последние матчи: В минувшем туре «гонщики» на своем поле проиграли скромному «Лорьяну» со счетом 1:3. И это фиаско стало для них третьим подряд в рамках чемпионата страны.

Не сыграют: Кароль Фила, Лебо Мотиба и Сахи Дион пребывают в лазарете команды, а Дилан Баква дисквалифицирован.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Страсбур» не может победить в матчах Лиги 1 на протяжении последних пяти игр. Сперва в этот период он расписал две мировые, а затем трижды проиграл. Но в этот неудачный период команда забивала в каждом поединке.

«Брест»

Турнирное положение: «Брест» в этом сезоне замахнулся на Лигу чемпионов. Сейчас он с 36 очками идет на второй позиции, но четвертую опережает всего на два балла.

Подопечные Эрика Руа в этом чемпионате смогли выиграть 11 встреч из 22 проведенных, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, забили 31 гол при 18 пропущенных.

Последние матчи: В минувшем туре «красно-белые» на своем поле смогли минимально выиграть у «Марселя» 1:0, а игровым днем ранее они в гостях не справились с аутсайдером «Клермоном», расписав с ним ничью со счетом 1:1.

Не сыграют: Джордан Амави травмирован, а Лилиан Брассье пропусти этот поединок из-за дисквалификации.

Состояние команды: В рамках Лиги 1 «Брест» последний раз уступал еще в начале ноября прошлого года. Сейчас же у него 11-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, в которой «пираты» четыре матча свели вничью и добились семи викторий. Причем в семи случаях данного отрезка они смогли сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Страсбур» неизменно забивает в последних 12 встречах в рамках Лиги 1

«Брест» не смог отличиться только в одной из 11 минувших игр чемпионата

Три из шести последних очных противостояний этих клубов завершилось вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Страсбура» букмекеры дают коэффициент 3.01. Ничья оценена в 3.42, а победа «Бреста» оценена в 2.56.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.29 и 1.70 соответственно.

Коэффициенты матча Страсбург — Брест 1X2Новым игрокам 2.953.202.50Бонус$9500

Прогноз: В данном поединке рекомендуем ставить на обмен забитыми мячами, ведь эти коллективы в своих последних отрезках непременно огорчали своих соперников.

Ставка: обе забьют за 1.93.

Прогноз: И еще в этом противостоянии ставим на мировой исход, так как половина очных поединков этих клубов за минувшие шесть встреч победителя не определили.

Ставка: ничья за 3.42.