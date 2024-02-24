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    «Ньюкасл» не так уж и прост

    «Арсенал» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1.87) и прогноз на АПЛ 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
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    Энтони Гордон стал настоящим лидером «Ньюкасла»
    «Арсенал» — «Ньюкасл». Матч пройдет в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги 24 февраля, начало — 23:00 (мск) «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Февраля 2024 года
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: после 25-ти туров «канониры» идут на третьем месте в таблице АПЛ и всерьез претендуют на чемпионский титул вместе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

    Последние матчи: в 25-м туре «Арсенал» уничтожил в гостях «Бернли» со счетом 5:0. Уже в первом тайме команда Микеля Артеты забила два гола, а потом спокойно довела матч до победы. Дублем в этой встрече отметился Букайо Сака, также забивали Мартин Эдегор, Леандро Троссард и Кай Хаверц.

    Ранее «Арсенал» в таком же мощном стиле разгромил на своем поле «Вест Хэм» (6:0) и обыграл своего прямого конкурента «Ливерпуль» (3:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Не сыграют: травмированы Габриэль Жезус, Томиясу, Зинченко, Джака, Тимбер. Последние двое выбыли довольно давно, да и в целом может сказаться только потеря бразильского нападающего, остальным есть замены.

    Состояние команды: лондонский клуб очень мощно выглядит в последнее время, идет серией побед из пяти кряду в чемпионате. Чуть хуже дело обстоит в Лиге чемпионов, где «Арсенал» уступил в первом матче «Порту», пропустив на последних минутах.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «сороки» идут на восьмом месте с 37 очками и еще не потеряли шансы попасть даже в зону Лиги чемпионов. Тем более со следующего сезона при определенных раскладах станет проходным туда даже пятое место.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре «Ньюкасл» не смог у себя дома обыграть «Бормнут» (2:2). Более того, он проигрывал до 90+1 минуты в один мяч, но спасся благодаря голу Мэтта Риччи. Также еще один гол на счету Энтони Гордона с пенальти.

    Ранее была яркая победа над «Ноттингем Форест» (3:2) и результативная ничья в невероятном по драматике матче против «Лутона» (4:4).

    Не сыграют: в этом сезоне лазарет «Ньюкасла» постоянно переполнен. Из-за травм не сыграют вратарь Поуп, защитники Шер, Таргетт, полузащитник Жоэлинтон, Андерсон, нападающий Уилсон. Под вопросом участие Исака и Уиллока, ну и длительная дисквалификация Тонали.

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    Состояние команды: в настоящее время команда Эдди Хау постепенно выбирается из игрового кризиса, в который угодила перед новым годом. Она стала набирать очки, но совершить мощный рывок вверх пока не получается из-за обилия травм.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ньюкасл» дома победил со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне сильнее был «Арсенал» (0:0, 2:0)

    • По забитым мячам «канониры» вторые в АПЛ, а «сороки» — четвертые, а по пропущенным «Арсенал» — лучший

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,40, а на «Ньюкасл» — 8,50. Ничью букмекеры оценивают в 5,50.

    ТМ 3,5 можно забрать за 1,70, а ТБ 3,5 идет за 2,24.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Ньюкасл

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  • 1.385.307.30Бонус$9500
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    Прогноз: несмотря на то, что «Арсенал» находится в отличной форме, вряд ли у них получится разгромить «Ньюкасл», который довольно неприятный соперник для любого топ-клуба. Главный тренер Эдди Хау всегда умеет находить оригинальные решения даже в сложных кадровых условиях.

    Ставка: победа «Ньюкасла» с форой + 1,5 за 1,87.

    Прогноз: также можно попробовать гораздо более рисковый вариант, что «Ньюкасл» сможет остановать «Арсенал» в этой игре.

    Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 3,10.

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    «Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» не так уж и прост
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