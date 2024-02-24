В рамках 26-го тура чемпионата Испании 24 февраля пройдет матч «Алавес» — «Мальорка». Начало — 20:30 (мск). «Алавес» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» в нынешнем сезоне выступает достаточно продуктивно. Ныне клуб из Витории находится на 12 месте таблицы.

При этом атака команды не выдерживает никакой критики. В 25 матчах «Алавес» настрелял всего 24 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось добыть один зачетный балл. «Алавес» не дал себя обыграть «Бетису» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах чемпионата «Алавес» набрал 8 очков. Причем забила в них команда 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

А вот не побеждает клуб из Витории уже на протяжении 3 матчей. Зато до того были 2 победы подряд над «Кадисом» (1:0) и «Альмерией» (3:0).

Не сыграют: Александр Седлар — травмирован.

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Состояние команды: сейчас команда пребывает в районе экватора турнирной таблицы. Вот только борьбу за выход в еврокубки «Алавес» не потянет. Зато вылет не грозит!

Матчи против «Мальорки» проходят для команды традиционно неудачно. Из пяти последних очных поединков «Алавес» проиграл 3 раза при одной виктории.

Стоит отметить, что «Алавес» последнюю свою викторию над «Валенсией» праздновал еще 4 с половиной года назад. Так что сейчас есть отличная возможность поквитаться за последние неудачи.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» в нынешнем сезоне борется за выживание в элите. Сейчас команда находится на 16 месте турнирной таблицы Примеры.

«Мальорка» забила 22 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у балеарцев всего одна победа при трех поражениях.

Не сыграют: Пабло Маффео — травмирован. Антонио Раилло — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Мальорка» выглядит крайне нестабильно. Да и гандикап от опасной зоны составляет всего 6 очков.

При этом «Мальорка» побеждает по большим праздникам. В 25 поединках Примеры балеарцам удалось наскрести лишь 4 виктории.

В предыдущем туре чемпионата «Мальорка» снова осталась без очковых приобретений. Балеарцы в родных стенах уступили «Реал Сосьедаду» (1:2).

Не столь эффективен и лидер атак команды Ведат Мурики. Косовар в нынешнем чемпионате забил всего 5 мячей.

Статистика для ставок

«Алавес» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Мальорка» уже 4 с половиной года не проигрывает «Алавесу»

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алавес» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 5.08.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.77 и 1.39.

Коэффициенты матча Алавес — Мальорка 1X2Новым игрокам 1.903.054.90Бонус$9500

Прогноз: Хозяева явно намерены отдалиться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

«Алавес» давненько не обыгрывал балеарцев, и в родных стенах явно постарается добыть три очка.

Ставка: Победа «Алавеса» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят высокую атакующую активность.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.77