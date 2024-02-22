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    «Милан» постарается «засушить» игру

    «Ренн» — «Милан». Ставка (к. 1,85) и прогноз на 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Милан»
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    Майк Меньян
    «Ренн» — «Милан». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Лиги Европы 22 февраля 2024 года, начало — 20:45 (мск) «Ренн» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 22 Февраля 2024 года
    Ренн
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    •  Ренн 20:45 Милан Милан
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    «Ренн»

    Турнирное положение: после возвращения на пост главного тренера Жюльена Стефана команда показывает феноменальную форму, идет серией из шести побед подряд, поднялась уже на 7-е место в Лиге 1 с 34 очками и может замахнуться даже на зону Лиги чемпионов. Напомним, до него команда была в зоне вылета.

    Последние матчи: первый матч Лиги Европы против «Милана» «Ренну» откровенно не удался, бретонцы уступили со счетом 0:3. Россонери были лучше во всех компонентах, к тому же использовали почти все свои моменты.

    В чемпионате Франции «Ренн» легко обыграл главного аутсайдера «Клермон» (3:1). Главным героем стал Мартен Террье, пропустивший почти весь первый круг из-за травмы колена. Нападающий сделал дубль и довел число голов в Лиге 1 до пяти.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Не сыграют: из потерь стоит отметить травмы полузащитников Ле Фи и Ридера, но игроки ротации, под вопросом участие ведущего форварда Калимуэндо.

    Состояние команды: «Ренн» находится в отличной форме и легко обыгрывает одного за другим соперников в национальном чемпионате, но Лига Европы это несколько иное дело, тем более соперник очень грозный.

    «Милан»

    Турнирное положение: в Серии А команда Стефано Пиоли идет на третьем месте с 52 очками, показывая довольно неплохого качества футбол, даже с учетом постоянных травм игроков основного состава.

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    • Последние матчи: первая игра «Милану» против французов откровенно удалась, была одержана победа со счетом 3:0. Дублем отметился Рубен Лофтус-Чик, еще один мяч на счету Рафаэля Леау.

    В Серии А была устроена небольшая ротация, часть игроков осталась на скамейке запасных. Это в итоге и стало причиной поражения от «Монцы» (2:4).

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    Не сыграют: пропустят игру защитник Калабриа, Томори, Калюлю, но в их отсутствие «Милан» все равно сзади действует довольно надежно.

    Состояние команды: «Милан» находится в неплохой форме, Пиоли активно задействует молодежь в условиях нехватки футболистов, и она его пока не подводит. Вероятно, осечка с «Монцей» была досадной случайностью.

    Статистика для ставок

    • Первый матч «Милан» уверенно выиграл со счетом 3:0

    • «Ренн» в чемпионате Франции идет серией из шести побед кряду

    • «Милан» потерпел лишь одно поражение в Серии А в 10-ти последних играх

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ренна» дают 2,70, а успех «Милана» оценивается в 2,80. На ничью букмекеры дают котировки в районе 3,30.

    Коэффициенты матча Ренн — Милан

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  • 2.703.402.70Бонус$9500
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    Тотал меньше 2,5 можно забрать за 1,85, а тотал больше 2,5 идет за 2,02.

    Прогноз: «Милан» создал себе громадный задел перед ответной встречей, поэтому он будет спокойно контролировать мяч и всячески сбивать темп, который будет нагнетать «Ренн».

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.

    Прогноз: более рисковым вариантом будет победа «Милана». Французы будут идти большими силами в атаку, оголять тылы, а это именно то, что нужно скоростным Рафаэлу Леао и Тео Эрнандесу.

    Ставка: победа «Милана» за 2,80.

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    «Ренн» — «Милан»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 22.02.2024. Прогнозы на футбол. «Милан» постарается «засушить» игру
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