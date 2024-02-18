ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федерико РедондоНаследник. Клуб Месси увел из-под носа у «Реала» и «Баварии» нового Бускетса Ханси ФликЗамена для Хави. Флик, Мичел и еще пять тренеров для «Барселоны» «Ливерпуль»«Брентфорд» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 11:19
    • Мбаппе подписал контракт с «Реалом»: официального подтверждения пока нет
  • 00:59
    • «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану»
    Все новости спорта

    Хозяева зададут жару «Марселю»

    «Брест» — «Марсель». Ставка (к. 1,83) и прогноз на чемпионат Франции 18 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Брест Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Брест» — «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Руа — главный творец успехов «Бреста»
    «Брест» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 22-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 18 Февраля 2024 года
    Брест
  • Франция. Кубок
    •  Брест 22:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •

    «Брест»

    Турнирное положение: сейчас «Брест» располагается на четвертом месте в Лиге 1 с 37 очками и это можно назвать настоящей сенсацией. Команда серьезно претендует на попадание в Лигу чемпионов.

    Последние матчи: в 22-м туре «Брест» сыграл вничью со счетом 1:1 на выезде с аутсайдером «Клермоном». Игра получилось очень нервной, жесткой и завершилась обоюдными удалениями. «Брест» первым открыл счет, но не смог удержать победу.

    Коэффициенты матча Брест — Марсель

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.203.00Бонус$9500
    •

    До этого команда также сыграла два раза вничью с прямыми конкурентами. Сначала с «ПСЖ» (2:2), а затем с «Ниццей».

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: дисквалифицированы основной вратарь Марко Бизот и центральный полузащитник Махди Камара, под вопросом участие в матче нападающего Сатриано, но он не игрок основы.

    Состояние команды: главному тренеру Эрику Руа удалось почти за год (пришел по ходу прошлого сезона) создать очень боеспособный и колючий коллектив, который заставил себя уважать всех. В команде минимальная ротация и жесткая дисциплина, что выливается в хорошие результаты при не самом сильном подборе игроков.

    «Марсель»

    Турнирное положение: команда Дженнаро Гаттузо идет только на восьмом месте с 30 очками, что является для нее почти провалом. Впрочем, расстояние от зоны Лиги чемпионов равно 8 очкам и вполне отыгрываемо.

    Последние матчи: в предыдущей игре «Марсель» не смог на своем поле обыграть «Мец» (1:1). Получив удаление в первом тайме, команда была вообще близка к поражению, но проявила характер и смогла вырвать очко после гола камерунского новичка Фриса Мумбаньи.

    Ранее было поражение от «Лиона» (0:1) и ничья с «Монако» (2:2), а также игра на неделе в Лиге Европы с «Шахтером» (2:2).

  • ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • Подводим итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Не сыграют: дисквалифицирован лидер обороны Самюэль Жиго, не будет двух важных игроков центра поля Ронжье и Верету, диктующих темп игре, а также еще одного защитника Майкла Мурилльо. Все они игроки основы.

    Состояние команды: «Марсель» находится не в лучшем состоянии. Гаттузо решился на перестройку игры и схемы по ходу сезона, и у него пока не очень получается. К нему самому есть большие вопросы со стороны руководства, идут даже разговоры, что он уже «подвис».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Марсель» уверенно победил дома — 2:0

    • В прошлом сезоне «Брест» выиграл в гостях со счетом 2:1 и сыграл вничью дома — 1:1

    • «Брест» по пропущенным мячам идет на третьем месте в Лиге 1, а по забитым на четвертом. У «Марселя» гораздо хуже эти показатели

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 2,60, на «Марсель» — 3,0. Ничья оценивается букмекерами в 3,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а ТБ 2,5 за 2,15.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз: «Марсель» имеет серьезные потери в составе, провел тяжелый матч в Лиге Европы и вообще не в лучшей форме. «Брест» будет основного вратаря Бизота, но у него неплохой сменщик Куде.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бреста» с форой 0 за 1,83.

    Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант с чистой победой хозяев.

    Ставка: победа «Бреста» за 2,65.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дармштадт — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Свентек — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.02.2024. Прогнозы на футбол. Хозяева зададут жару «Марселю»
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры