«Брест» — «Марсель». Матч пройдет в рамках 22-го тура французской Лиги 1, начало — 17:00 (мск) «Брест» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брест»

Турнирное положение: сейчас «Брест» располагается на четвертом месте в Лиге 1 с 37 очками и это можно назвать настоящей сенсацией. Команда серьезно претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в 22-м туре «Брест» сыграл вничью со счетом 1:1 на выезде с аутсайдером «Клермоном». Игра получилось очень нервной, жесткой и завершилась обоюдными удалениями. «Брест» первым открыл счет, но не смог удержать победу.

Коэффициенты матча Брест — Марсель 1X2Новым игрокам 2.553.203.00Бонус$9500

До этого команда также сыграла два раза вничью с прямыми конкурентами. Сначала с «ПСЖ» (2:2), а затем с «Ниццей».

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: дисквалифицированы основной вратарь Марко Бизот и центральный полузащитник Махди Камара, под вопросом участие в матче нападающего Сатриано, но он не игрок основы.

Состояние команды: главному тренеру Эрику Руа удалось почти за год (пришел по ходу прошлого сезона) создать очень боеспособный и колючий коллектив, который заставил себя уважать всех. В команде минимальная ротация и жесткая дисциплина, что выливается в хорошие результаты при не самом сильном подборе игроков.

«Марсель»

Турнирное положение: команда Дженнаро Гаттузо идет только на восьмом месте с 30 очками, что является для нее почти провалом. Впрочем, расстояние от зоны Лиги чемпионов равно 8 очкам и вполне отыгрываемо.

Последние матчи: в предыдущей игре «Марсель» не смог на своем поле обыграть «Мец» (1:1). Получив удаление в первом тайме, команда была вообще близка к поражению, но проявила характер и смогла вырвать очко после гола камерунского новичка Фриса Мумбаньи.

Ранее было поражение от «Лиона» (0:1) и ничья с «Монако» (2:2), а также игра на неделе в Лиге Европы с «Шахтером» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицирован лидер обороны Самюэль Жиго, не будет двух важных игроков центра поля Ронжье и Верету, диктующих темп игре, а также еще одного защитника Майкла Мурилльо. Все они игроки основы.

Состояние команды: «Марсель» находится не в лучшем состоянии. Гаттузо решился на перестройку игры и схемы по ходу сезона, и у него пока не очень получается. К нему самому есть большие вопросы со стороны руководства, идут даже разговоры, что он уже «подвис».

Статистика для ставок

В первом круге «Марсель» уверенно победил дома — 2:0

В прошлом сезоне «Брест» выиграл в гостях со счетом 2:1 и сыграл вничью дома — 1:1

«Брест» по пропущенным мячам идет на третьем месте в Лиге 1, а по забитым на четвертом. У «Марселя» гораздо хуже эти показатели

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 2,60, на «Марсель» — 3,0. Ничья оценивается букмекерами в 3,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а ТБ 2,5 за 2,15.

Прогноз: «Марсель» имеет серьезные потери в составе, провел тяжелый матч в Лиге Европы и вообще не в лучшей форме. «Брест» будет основного вратаря Бизота, но у него неплохой сменщик Куде.

Рекомендуемая ставка: победа «Бреста» с форой 0 за 1,83.

Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант с чистой победой хозяев.

Ставка: победа «Бреста» за 2,65.