«Брест»
Турнирное положение: сейчас «Брест» располагается на четвертом месте в Лиге 1 с 37 очками и это можно назвать настоящей сенсацией. Команда серьезно претендует на попадание в Лигу чемпионов.
Последние матчи: в 22-м туре «Брест» сыграл вничью со счетом 1:1 на выезде с аутсайдером «Клермоном». Игра получилось очень нервной, жесткой и завершилась обоюдными удалениями. «Брест» первым открыл счет, но не смог удержать победу.
Коэффициенты матча Брест — Марсель
До этого команда также сыграла два раза вничью с прямыми конкурентами. Сначала с «ПСЖ» (2:2), а затем с «Ниццей».
Не сыграют: дисквалифицированы основной вратарь Марко Бизот и центральный полузащитник Махди Камара, под вопросом участие в матче нападающего Сатриано, но он не игрок основы.
Состояние команды: главному тренеру Эрику Руа удалось почти за год (пришел по ходу прошлого сезона) создать очень боеспособный и колючий коллектив, который заставил себя уважать всех. В команде минимальная ротация и жесткая дисциплина, что выливается в хорошие результаты при не самом сильном подборе игроков.
«Марсель»
Турнирное положение: команда Дженнаро Гаттузо идет только на восьмом месте с 30 очками, что является для нее почти провалом. Впрочем, расстояние от зоны Лиги чемпионов равно 8 очкам и вполне отыгрываемо.
Последние матчи: в предыдущей игре «Марсель» не смог на своем поле обыграть «Мец» (1:1). Получив удаление в первом тайме, команда была вообще близка к поражению, но проявила характер и смогла вырвать очко после гола камерунского новичка Фриса Мумбаньи.
Ранее было поражение от «Лиона» (0:1) и ничья с «Монако» (2:2), а также игра на неделе в Лиге Европы с «Шахтером» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицирован лидер обороны Самюэль Жиго, не будет двух важных игроков центра поля Ронжье и Верету, диктующих темп игре, а также еще одного защитника Майкла Мурилльо. Все они игроки основы.
Состояние команды: «Марсель» находится не в лучшем состоянии. Гаттузо решился на перестройку игры и схемы по ходу сезона, и у него пока не очень получается. К нему самому есть большие вопросы со стороны руководства, идут даже разговоры, что он уже «подвис».
Статистика для ставок
- В первом круге «Марсель» уверенно победил дома — 2:0
- В прошлом сезоне «Брест» выиграл в гостях со счетом 2:1 и сыграл вничью дома — 1:1
- «Брест» по пропущенным мячам идет на третьем месте в Лиге 1, а по забитым на четвертом. У «Марселя» гораздо хуже эти показатели
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Бреста» дают 2,60, на «Марсель» — 3,0. Ничья оценивается букмекерами в 3,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,75, а ТБ 2,5 за 2,15.
Прогноз: «Марсель» имеет серьезные потери в составе, провел тяжелый матч в Лиге Европы и вообще не в лучшей форме. «Брест» будет основного вратаря Бизота, но у него неплохой сменщик Куде.
Рекомендуемая ставка: победа «Бреста» с форой 0 за 1,83.
Прогноз: также можно попробовать заиграть более рисковый вариант с чистой победой хозяев.
Ставка: победа «Бреста» за 2,65.