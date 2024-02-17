«Нант» — «ПСЖ». Матч пройдет в рамках 22-го тура французской Лиги 17 февраля, начало — 23:00 (мск) «Нант» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

Турнирное положение: сейчас «канарейки» идут на 12-м месте таблицы Лиги 1 с 22 очками, но до зоны стыковых матчей всего три очка, поэтому успех «Нанту» очень нужен.

По ходу сезона в команде произошла смена главного тренера. Был назначен неплохой специалист Жослен Гурвеннек, который в игровые годы провел здесь несколько успешных сезонов.

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Последние матчи: в 21-м туре «Нант» одержал на выезде победу над «Тулузой» со счетом 2:1. При этом нанес всего два удара по воротам, показав невероятную эффективность.

Соперник весь матч владел инициативой, но все равно проиграл. Голами отметились Мостафа Мохамед и Тино Кадевере, пришедший в команду зимой. До этого команда в шести турах смогла набрать всего одно очко в матче с «Реймсом» (0:0).

Не сыграют: из серьезных потерь стоит отметить травмы защитников Эрая Комерта, Кевина Амина (пришел зимой), Мозеса Саймона и давно выбывшего из строя Игнатиуса Ганаго.

Состояние команды: «Нант» претерпел изменения в зимнее трансферное окно, из него ушел главный талант Квентен Мерлен в «Марсель», было взято несколько игроков в группу атаки. Общий уровень остался примерно тем же.

«ПСЖ»

Турнирное положение: парижане с огромным 11-очковым отрывом лидируют в чемпионате Франции, а судьба чемпионской гонки фактически решена задолго до финиша.

Последние матчи: в последнем туре был обыгран со счетом 3:1 один из прямых конкурентов «Лилль». «ПСЖ» первым пропустил, но затем легко забил два мяча еще до перерыва, а во втором тайме спокойно довел матч до победы. При этом Киллиана Мбаппе и Маркиньоса главный тренер Луис Энрике приберег.

Всего же в чемпионате «ПСЖ» не знает поражений с пятого тура и особо не напрягается против любого соперника.

Не сыграют: пропустят из-за травм Нуно Мендеш и Преснель Кимпембе, но они выбыли еще в начале сезона. Не будет Ли Кан Ина и Милана Шкриньяра, но в основе вместо него постепенно обживается молодой бразилец Лукас Беральдо.

Состояние команды: «ПСЖ» находится в хорошем состоянии, действует в энергосберегающем режиме, при необходимости включается, и тогда соперникам приходится непросто. У команды длинная скамейка запасных, для нее нет проблем играть на несколько фронтов.

Статистика для ставок

В матче первого круга «ПСЖ» выиграл на своем поле со счетом 2:1

В прошлом сезоне также победы остались за парижанами (4:2, 3:0)

У «ПСЖ» всего одно поражение в чемпионате, «Нант» не мог до прошлого тура победить в шести матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этой встрече на «Нант» дают котировки в районе 6,50, на ничью 4,70, а победу «ПСЖ» букмекеры оценивают в 1,52.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,43, а ТБ 2,5 за 1,62.

Прогноз: «ПСЖ» на ходу, одержал отличную победу в Лиге чемпионов, что добавит хорошего настроения. Ответная игра ЛЧ предстоит нескоро, поэтому состав Луис Энрике против «Нанта» выставит основной.

Рекомендуемая ставка: победа «ПСЖ» с форой -1 за 1,79.

Прогноз: можно попробовать более рисковый вариант, что «ПСЖ» попробует разгромить соперника. Конкуренция в атаке бешеная, поэтому филонить никто не будет.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой -2 за 3,30.