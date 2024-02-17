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    «Быки» уверенно забодают «жеребят»

    «Лейпциг» — «Боруссия» М. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Бундеслига, 17 февраля 2024 года

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    Беньямин Шешко
    В рамках 22-го тура чемпионата Германии 17 февраля пройдет матч «Лейпциг» — «Боруссия» М. Начало — 20:30 (мск). «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Февраля 2024 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Лейпциг»

    Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас «РБ Лейпциг» находится на 5 месте.

    При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «РБ Лейпцига» сумели отличиться 46 результативными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «РБ Лейпциг» подписал мировое соглашение с «Аугсбургом» (2:2).

    А вот после того «быки» уступили мадридскому «Реалу» (0:1) в матче Лиги чемпионов. «Лейпциг» смотрелся весьма прилично.

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    Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Лейпциг» пропустил 11 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» все никак не может вклиниться в гонку за самые высокие места. До 3 места не хватает 6 зачетных пунктов.

    При этом предстоящая игра с нестабильным оппонентом — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

    Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит гладбахцам. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 поражениях.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Боруссия» М в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на скромном 13 месте в таблице.

    Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 41.

    Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «жеребят» всего лишь одна победа, добытая в матче со «Штутгартом» (3:1).

    Не сыграют: Томаш Чванчара — травмирован.

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    • Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» М не борется, по сути, ни за что. Гладбахцы больше мучаются, чем играют.

    Причем побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «жеребят» всего 5 викторий.

    Отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. Хотя по составу гладбахцы просто обязаны выступать в еврокубках.

    В двух последних очных поединках с «РБ Лейпцигом» гладбханцы уступили. Причем в обоих поединках команда не сумела поразить ворота соперника.

    Статистика для ставок

    • «Лейпциг» обыграл гладбахцев в 2 последних очных поединках

    • «Боруссия» М в нынешнем чемпионате ни разу не выиграла не выезде

    • «Боруссия» М в среднем пропускает почти 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.65, а победа гостей — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.89.

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    Прогноз: «Быки» явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно и агрессивно атаковать.

    «РБ Лейпциг» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.

    Рекомендуемая ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отчетный поединок не будет результативным.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.89

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    «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 17.02.2024. Прогнозы на футбол. «Быки» уверенно забодают «жеребят»
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