В рамках 22-го тура чемпионата Германии 17 февраля пройдет матч «Лейпциг» — «Боруссия» М. Начало — 20:30 (мск). «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас «РБ Лейпциг» находится на 5 месте.

При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «РБ Лейпцига» сумели отличиться 46 результативными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «РБ Лейпциг» подписал мировое соглашение с «Аугсбургом» (2:2).

А вот после того «быки» уступили мадридскому «Реалу» (0:1) в матче Лиги чемпионов. «Лейпциг» смотрелся весьма прилично.

Все прогнозы на Бундеслигу

Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Лейпциг» пропустил 11 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: «РБ Лейпциг» все никак не может вклиниться в гонку за самые высокие места. До 3 места не хватает 6 зачетных пунктов.

При этом предстоящая игра с нестабильным оппонентом — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.

Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит гладбахцам. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 поражениях.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» М в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на скромном 13 месте в таблице.

Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 41.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «жеребят» всего лишь одна победа, добытая в матче со «Штутгартом» (3:1).

Не сыграют: Томаш Чванчара — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» М не борется, по сути, ни за что. Гладбахцы больше мучаются, чем играют.

Причем побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «жеребят» всего 5 викторий.

Отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. Хотя по составу гладбахцы просто обязаны выступать в еврокубках.

В двух последних очных поединках с «РБ Лейпцигом» гладбханцы уступили. Причем в обоих поединках команда не сумела поразить ворота соперника.

Статистика для ставок

«Лейпциг» обыграл гладбахцев в 2 последних очных поединках

«Боруссия» М в нынешнем чемпионате ни разу не выиграла не выезде

«Боруссия» М в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.65, а победа гостей — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.89.

Прогноз: «Быки» явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно и агрессивно атаковать.

«РБ Лейпциг» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.

Рекомендуемая ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отчетный поединок не будет результативным.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.89