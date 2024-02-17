«Лейпциг»
Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас «РБ Лейпциг» находится на 5 месте.
При этом атака команды выглядит довольно выгодно. В 21 матче игроки «РБ Лейпцига» сумели отличиться 46 результативными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем туре команде не удалось победить. «РБ Лейпциг» подписал мировое соглашение с «Аугсбургом» (2:2).
А вот после того «быки» уступили мадридскому «Реалу» (0:1) в матче Лиги чемпионов. «Лейпциг» смотрелся весьма прилично.
Если смотреть статистику за 5 последних матчей, то команда смогла забить 6 мячей. А вот в свои ворота «Лейпциг» пропустил 11 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: «РБ Лейпциг» все никак не может вклиниться в гонку за самые высокие места. До 3 места не хватает 6 зачетных пунктов.
При этом предстоящая игра с нестабильным оппонентом — отличная возможность несколько поправить свое турнирное положение.
Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» традиционно успешно противостоит гладбахцам. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 поражениях.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» М в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. Сейчас команда находится на скромном 13 месте в таблице.
Команда забила 36 мячей, пропустив в свои ворота 41.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «жеребят» всего лишь одна победа, добытая в матче со «Штутгартом» (3:1).
Не сыграют: Томаш Чванчара — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Боруссия» М не борется, по сути, ни за что. Гладбахцы больше мучаются, чем играют.
Причем побеждает команда довольно редко. В 21 поединке Бундеслиги в активе у «жеребят» всего 5 викторий.
Отрыв от опасной зоны составляет 6 очков. Хотя по составу гладбахцы просто обязаны выступать в еврокубках.
В двух последних очных поединках с «РБ Лейпцигом» гладбханцы уступили. Причем в обоих поединках команда не сумела поразить ворота соперника.
Статистика для ставок
- «Лейпциг» обыграл гладбахцев в 2 последних очных поединках
- «Боруссия» М в нынешнем чемпионате ни разу не выиграла не выезде
- «Боруссия» М в среднем пропускает почти 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 5.65, а победа гостей — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.89.
Прогноз: «Быки» явно намерены улучшить свое турнирное положение, и наверняка будут активно и агрессивно атаковать.
«РБ Лейпциг» весьма неплох в плане реализации, к тому же соперник крайне слабо играет в гостях.
Рекомендуемая ставка: Фора «РБ Лейпцига» -1.5 за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отчетный поединок не будет результативным.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.89