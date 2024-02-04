«Локомотив» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 16:00 мск. «Локомотив» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова на сборах выглядит симпатично. Ансамбль уже сформирован, и результаты говорят об этом красноречиво.

Из трех контрольных поединков «Локомотив» выиграл в двух. Уступили железнодорожники только «Акрону» (0:2).

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Локомотив» уверенно переиграл «Урал» (4:2).

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Правда, пока вне общей группы находятся опытный голкипер Гилерме и форвард Артем Дзюба. Впрочем, и без них есть, кому добывать результат.

Наверняка в этой встрече «Локомотив» снова будет активно атаковать. Команда Галактионова на ходу, и не должна иметь проблем с казахами.

«Кайрат»

Эта команда ныне переживает болезненный этап смены поколений. Алмаатинцы заняли всего лишь 4 место в своем чемпионате.

Причем «Кайрат» имеет явные проблемы в обороне. В 26 матчах своего чемпионата команда пропустила 32 мяча.

В своем последнем поединке «Кайрат» также не победил. Алмаатинцы не сумели справиться с «Атырау» (0:0).

Казахи только начинают серию контрольных матчей. Так что, в отличие от соперника, команда имеет проблемы с игровой практикой.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. Впрочем, на вылазки к воротам москвичей «Кайрат» сподобится.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.73.

На викторию «Кайрата» дают — 4.53, ничья оценена — в 3.96.

Подопечные Галактионова нынче выглядят выгодно , и наверняка быстро вскроют оборону казахов.

Наш прогноз — Победа «Локомотива» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.81.