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    Сумеет ли «Ницца» обидеть «Брест»?

    «Брест» — «Ницца». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 4 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Ницца»
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    «Брест» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 19:05 мск. «Брест» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Февраля 2024 года
    Брест
  • Франция. Лига 1
    •  Брест 19:05 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Брест»

    Эта команда текущий сезон проводит весьма успешно. «Брест» в кои-то веки поднялся до нынешней 3 строчки таблицы.

    Отставание от 2 места измеряется тремя зачетными пунктами. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

    Коэффициенты матча Брест — Ницца

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    Предыдущий матч «Брест» может смело записать себе в актив. Команда не дала себя в обиду в битве с ПСЖ (2:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Причем до того у команды была серия из шести побед подряд. Да и вообще, «Брест» уже давно доказал, что не боится никого.

    Хозяева явно намерены удержаться на нынешних позициях. Тем паче, «Брест» уже больше года не проигрывал «Ницце».

    «Ницца»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы, на 6 очков отставая от ПСЖ.

    А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 19 поединках Лиги 1 игроки «Ниццы» отличились всего 20 раз.

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    • В своем последнем поединке «Ницца» разжилась тремя очками. Дома команда минимально переиграла «Мец».

    А вот до того команда вышла в 1/8 финала Кубка Франции. «Ницце» удалось сломить сопротивление «Бордо» (3:2).

    И уж точно «Ницца» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Более того, команда прекрасно выглядит в обороне, пропустив всего 11 мячей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Ниццы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.

    «Ницца» имеет в своем составе более качественных исполнителей, чем соперник, и явно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Брест» — «Ницца»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ницца» обидеть «Брест»?
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