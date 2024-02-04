«Брест» сыграет на своем поле с «Ниццей» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 4 февраля, начало — в 19:05 мск. «Брест» — «Ницца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Брест»

Эта команда текущий сезон проводит весьма успешно. «Брест» в кои-то веки поднялся до нынешней 3 строчки таблицы.

Отставание от 2 места измеряется тремя зачетными пунктами. Да и пропускает команда в среднем меньше гола за матч.

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Предыдущий матч «Брест» может смело записать себе в актив. Команда не дала себя в обиду в битве с ПСЖ (2:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Причем до того у команды была серия из шести побед подряд. Да и вообще, «Брест» уже давно доказал, что не боится никого.

Хозяева явно намерены удержаться на нынешних позициях. Тем паче, «Брест» уже больше года не проигрывал «Ницце».

«Ницца»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионство. «Ницца» находится на 2 месте турнирной таблицы, на 6 очков отставая от ПСЖ.

А вот с реализацией у команды откровенно не складывается. В 19 поединках Лиги 1 игроки «Ниццы» отличились всего 20 раз.

В своем последнем поединке «Ницца» разжилась тремя очками. Дома команда минимально переиграла «Мец».

А вот до того команда вышла в 1/8 финала Кубка Франции. «Ницце» удалось сломить сопротивление «Бордо» (3:2).

И уж точно «Ницца» постарается зацепиться хотя бы за ничью. Более того, команда прекрасно выглядит в обороне, пропустив всего 11 мячей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бреста» предлагают — 2.45.

На викторию «Ниццы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.25.

«Ницца» имеет в своем составе более качественных исполнителей , чем соперник, и явно будет активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Ниццы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.