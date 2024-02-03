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    Вспомнит ли «Болонья» вкус победы?

    «Болонья» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Италии, 3 февраля 2024 года

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    «Болонья» — фаворит матча
    «Болонья» — «Сассуоло». Матч пройдет 3 февраля в рамках 23-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск). «Болонья» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Февраля 2024 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Болонья»

    По итогам 21-го тура итальянской Серии А «Болонья» занимает восьмую позицию с отставанием в один балл от зоны еврокубков — шестой строчки.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, где остановилась на стадии в 1/8 финала. Ее обидчиком на выезде в серии пенальти стала «Фиорентина» (0:0).

    Коэффициенты матча Болонья — Сассуоло

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  • 1.753.805.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче в рамках Серии А «россоблу» потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Миланом» (0:0), что, впрочем, можно считать приемлемым результатом.

    Все прогнозы на Серию А

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в пять поединков во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что у него явно не лучшая форма.

    «Сассуоло»

    После 21-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» занимает 15-ю позицию в таблице с отрывом в один балл от зоны вылета.

    Команда также уже не выступает в Кубке Италии, где уступила в 1/8 финала. На данной стадии она на выезде потерпела поражение от «Аталанты» (1:3).

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    • В своей последней игре в рамках Серии А «нероверди» также проиграли. На чужом поле они с минимальным результатом уступили «Монце» (0:1).

    В девяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при семи поражениях и одной ничьей, так что у него откровенно плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Болонью», коэффициент на победу которой равен 1,72. Успех «Сассуоло» оценивается в 4,90, ничья — в 3,75.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,97, ведь в девяти из 12 последних матчей «Сассуоло» был реализован именно такой сценарий.

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    «Болонья» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.02.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли «Болонья» вкус победы?
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